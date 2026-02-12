Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor 2026. Ce afecțiune mai veche i s-a declanșat

Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după ce a ieșit din competiția Survivor 2026. Fosta concurentă a scos în evidență că i s-a declanșat o afecțiune mai veche. Rămâi pe a1.ro pentru a afla despre ce este vorba.

Parcursul Marinei Dina de la Survivor 2026 s-a încheiat în săptămâna patru de competiție. Deși își dorea să mai rămână în Republica Dominicană, dorul de familie a copleșit-o. Aceasta le-a simțit lipsa copiilor cât a stat departe de ei.

Așadar, concurenta a fost eliminată din concurs după o luptă aprigă cu Cristi Boureanu. Cei doi au dat tot ce au putut pe teren, însă cineva a fost nevoit să plece. Marina Dina a pierdut proba, motiv pentru care și-a luat la revedere de la colegii din junglă.

La scurt timp de la ieșirea din emisiune, fostă asistentă a lui Mihai Morar a făcut dezvăluiri neașteptate despre situația delicată pe care a întâmpinat-o odată cu întoarcerea acasă. Se pare că aceasta se confruntă cu probleme de sănătate mai vechi, care au reapărut după experiența Survivor 2026.

Ce afecțiune i s-a declanșat Marinei Dina după Survivor 2026

Condițiile grele din junglă și mesele neregulate au făcut-o pe Marina Dina să treacă prin momente grele. Faptul că a ieșit din zona de confort a venit și cu o veste mai puțin bună pentru concurentă. O afecțiune mai veche i s-a declanșat imediat, semn că organismul său a fost afectat de alimentația restrictivă din Republica Dominicană.

Deși nu a avut stări de rău, fosta asistentă a lui Mihai Morar se simțea epuizată. Așadar, oboseala și lipsa mâncării i-au reactivat gastrita.

„Nu am avut stări de rău sau amețeală, însă mă simțeam lipsită de energie, iar gastrita mi s-a reactivat. Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate.

Meniul era foarte simplu: aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi. Ulterior, am primit și făină, dar o mâncam din prima zi. Naba Salem făcea niște pâinici delicioase. În plus, consumam și multă nucă de cocos”, a scos la iveală Marina Dina în mediul online.

Primul lucru pe care l-a făcut Marina Dina după eliminare a fost să își sune familia

Eliminarea de la Survivor 2026 a venit cu lacrimi de bucurie pentru concurenta din echipa Faimoșilor. Marina Dina își dorea foarte mult să ajungă acasă, unde era așteptată cu nerăbdare de familie.

Odată cu ieșirea din competiție, fosta asistentă TV nu a stat prea mult pe gânduri când a primit telefonul, apelând la un gest emoționant. Aceasta și-a sunat imediat micuții.

„Prima dată am vorbit cu copiii mei și m-am bucurat enorm să-i știu bine. A fost un moment extrem de intens, am simțit că mi se pune un nod în gât când le-am auzit vocile. Atunci am realizat cu adevărat cât de greu mi-a fost fără ei și că ieșirea mea din competiție a fost, de fapt, un lucru bun pentru mine.”, a dezvăluit ea pentru a1.ro cu emoție în glas, după ieșirea de la Survivor România 2026.