Antena Căutare
Home Survivor Stiri Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor 2026. Ce afecțiune mai veche i s-a declanșat

Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor 2026. Ce afecțiune mai veche i s-a declanșat

Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după ce a ieșit din competiția Survivor 2026. Fosta concurentă a scos în evidență că i s-a declanșat o afecțiune mai veche. Rămâi pe a1.ro pentru a afla despre ce este vorba.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 12:36 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 13:46
Galerie
Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după ce a ieșit din competiția Survivor 2026 | Antena 1

Parcursul Marinei Dina de la Survivor 2026 s-a încheiat în săptămâna patru de competiție. Deși își dorea să mai rămână în Republica Dominicană, dorul de familie a copleșit-o. Aceasta le-a simțit lipsa copiilor cât a stat departe de ei.

Așadar, concurenta a fost eliminată din concurs după o luptă aprigă cu Cristi Boureanu. Cei doi au dat tot ce au putut pe teren, însă cineva a fost nevoit să plece. Marina Dina a pierdut proba, motiv pentru care și-a luat la revedere de la colegii din junglă.

Citește și: Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată

La scurt timp de la ieșirea din emisiune, fostă asistentă a lui Mihai Morar a făcut dezvăluiri neașteptate despre situația delicată pe care a întâmpinat-o odată cu întoarcerea acasă. Se pare că aceasta se confruntă cu probleme de sănătate mai vechi, care au reapărut după experiența Survivor 2026.

Articolul continuă după reclamă

Ce afecțiune i s-a declanșat Marinei Dina după Survivor 2026

Condițiile grele din junglă și mesele neregulate au făcut-o pe Marina Dina să treacă prin momente grele. Faptul că a ieșit din zona de confort a venit și cu o veste mai puțin bună pentru concurentă. O afecțiune mai veche i s-a declanșat imediat, semn că organismul său a fost afectat de alimentația restrictivă din Republica Dominicană.

Deși nu a avut stări de rău, fosta asistentă a lui Mihai Morar se simțea epuizată. Așadar, oboseala și lipsa mâncării i-au reactivat gastrita.

„Nu am avut stări de rău sau amețeală, însă mă simțeam lipsită de energie, iar gastrita mi s-a reactivat. Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate.

Meniul era foarte simplu: aveam două linguri de orez și una de fasole pe zi. Ulterior, am primit și făină, dar o mâncam din prima zi. Naba Salem făcea niște pâinici delicioase. În plus, consumam și multă nucă de cocos”, a scos la iveală Marina Dina în mediul online.

Primul lucru pe care l-a făcut Marina Dina după eliminare a fost să își sune familia

Eliminarea de la Survivor 2026 a venit cu lacrimi de bucurie pentru concurenta din echipa Faimoșilor. Marina Dina își dorea foarte mult să ajungă acasă, unde era așteptată cu nerăbdare de familie.

Odată cu ieșirea din competiție, fosta asistentă TV nu a stat prea mult pe gânduri când a primit telefonul, apelând la un gest emoționant. Aceasta și-a sunat imediat micuții.

Citește și: Ce surpriză i-a pregătit Aris Biancăi la Survivor România 2026, deși fac parte din echipe diferite. Idila lor pare să continue

Colaj cu Marina Dina în două ipostaze diferite
+2
Mai multe fotografii

„Prima dată am vorbit cu copiii mei și m-am bucurat enorm să-i știu bine. A fost un moment extrem de intens, am simțit că mi se pune un nod în gât când le-am auzit vocile. Atunci am realizat cu adevărat cât de greu mi-a fost fără ei și că ieșirea mea din competiție a fost, de fapt, un lucru bun pentru mine.”, a dezvăluit ea pentru a1.ro cu emoție în glas, după ieșirea de la Survivor România 2026.

Cum decurge recuperarea lui Călin Donca după eliminarea de la Survivor România 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia
Observatornews.ro Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Antena 3 O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum decurge recuperarea lui Călin Donca după eliminarea de la Survivor România 2026
Cum decurge recuperarea lui Călin Donca după eliminarea de la Survivor România 2026
Când începe anul Calului de Foc 2026. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți
Când începe anul Calului de Foc 2026. Ce reprezintă și la ce trebuie să fim atenți Catine.ro
Ce surpriză i-a pregătit Aris Biancăi la Survivor România 2026, deși fac parte din echipe diferite. Idila lor pare să continue
Ce surpriză i-a pregătit Aris Biancăi la Survivor România 2026, deși fac parte din echipe diferite. Idila lor...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a confruntat artista în cariera ei: „M-a consumat emoțional teribil”
Iulia Vântur, dezvăluiri despre momentele cele mai dificile pe care le-a trăit în India. Cu ce obstacole s-a... Elle
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
Cine este sportiva americană care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026. A primit peste 1.000 de propuneri
Cine este sportiva americană care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026. A primit peste 1.000 de propuneri Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
Lovitură pentru apicultori: Guvernul a introdus impozitul auto pentru mașinile de transport al stupilor
Lovitură pentru apicultori: Guvernul a introdus impozitul auto pentru mașinile de transport al stupilor Jurnalul
Zayn Malik șochează: Nu cred că am fost vreodată îndrăgostit de Gigi Hadid. Ce spune despre fiica lor, Khai
Zayn Malik șochează: Nu cred că am fost vreodată îndrăgostit de Gigi Hadid. Ce spune despre fiica lor, Khai Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x