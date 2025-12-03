Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. Afecțiunea care a făcut-o pe Yasmin Awad să mănânce sănătos. Ce detaliu a scos la iveală tânăra

Yasmin Awad a luat prin surprindere jurații cu aspectul fizic de invidiat în ediția 11 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 3 decembrie 2025. De asemenea, dezvăluirile tinerei au luat prin surprindere chefii.

Yasmin Awad se numără printre concurentele care au făcut senzație la Chefi la cuțite sezonul 16 cu frumusețea lor. Tânăra în vârstă de 32 de ani a uluit-o până și pe Irina Fodor cu bronzul perfect și superbele trăsături ale feței.

„Ești superbă și ai venit cu aerul ăsta de vacanță! M-ai topit, pur și simplu!”, i-a spus prezentatoarea TV.

Deși locuiește în București, concurenta este originar din Palestina. Yasmin Awad este jumătate româncă și jumătate arăboaică, iar de aproximativ 10 ani lucrează în domeniul frumuseții ca make-up artist.

Mai mult, tânăra este cunoscută în lumea mondenă pentru talentul său. Se pare că aceasta a colaborat cu o mulțime de artiști: „Cel mai recent proiect internațional pentru care am lucrat este colaborarea Innei cu Sean Paul”.

În preselecțiile show-ului culinar, Yasmin Awad a venit cu o rețetă de mic dejun proteic. De-a lungul anilor, concurenta a avut mare grijă de sănătatea ei după ce s-a confruntat cu o afecțiune ce a făcut-o să mănânce sănătos.

Boala de care a suferit Yasmin Awad. Prin ce dramă a trecut tânăra. Ce a povestit în ediția 11 din sezonul 16 „Chefi la cuțite” de pe 3 decembrie 2025

Yasmin Awad a trecut prin multe momente dificile. Tânăra și-a pierdut tatăl și a suferit de o afecțiune ce a făcut-o să adopte un stil de viață sănătos.

„Nu am fost eu fiartă pe treaba asta cu gătitul, dar am avut ulcer și a trebuit să învăț cum să mănânc sănătos. Acum sunt și în mijlocul unui curs de nutriție sportivă și antrenor personal. Încep să înțeleg cât de puține știu de fapt! Există multe tipuri de rețete sănătoase, extrem de gustoase”, a punctat ea.

„Am venit cu mama care este româncă (n.r. în România). Și-a dorit o viață mai liniștită pentru mine și cred, până în momentul de față, că este cea mai bună decizie în legătură cu asta. Aveam în jur de 2 - 3 ani. Tatăl meu nu mai este printre noi.”, a mai dezvăluit tânăra.

Întrebată ce gânduri are de viitor, Yasmin Awad a dezvăluit că își dorește să împărtășească dragostea pentru mișcare cu cei din jur.

În ceea ce privește preparatul său, acesta nu a fost pe gustul juraților, motiv pentru care a primit un cuțit de încurajare de la chef Ștefan Popescu. Chiar dacă nu a trecut în etapa următoarea a competiției, concurenta s-a bucurat de experiența trăită pe platourile de filmare ale show-ului culinar.

„Eu am văzut ceva în acest preparat. Mi-a plăcut, să știi!”, i-a spus juratul.

„A fost o plăcere să te cunoaștem! Ești o frumoasă!”, a mai adăugat chef Richard Abou Zaki.

