Survivor România 2026. Aris Eram, sub focul acuzațiilor după recompensă! Bianca Giurcanu: „E un fel de karmă”

Episodul 50 din data de 2 mai 2026 al emisiunii Survivor România. Atmosfera de sărbătoare de la vilă s-a transformat rapid într-un coșmar pentru Aris Eram la revenirea în tabăra de la Survivor. În timp ce el se bucura de luxul recompensei, în camp s-a format o adevărată „coaliție a nemulțumiților”. Patrice, Ramona, Marian, Bianca, Maria și Gigi și-au unit forțele pentru a-i cere socoteală, considerând că gestul lui de a accepta răsfățul a fost o dovadă de egoism. Cea mai vocală a fost Bianca Giurcănu, care nu a menajat deloc sentimentele colegului său. „Aris, e un fel de karmă. Ne-ai trădat și ne-ai lăsat la greu”, a spus ea.

Sambata, 02.05.2026, 20:23