Survivor România 2026. Cum s-a schimbat atmosfera în tribul Războinicilor după scorul de 10-7! Lucian Popa, criticat de colegi

Episodul 38 din data de 4 aprilie 2026 al emisiunii Survivor România. Scorul de 10-7 a adus, în sfârșit, liniștea și bucuria în tabăra Războinicilor, dar victoria nu a șters cu buretele observațiile strategice dintre colegi. Deși echipa savurează momentul succesului, Alberto Hangan nu ezită să pună punctul pe i în ceea ce privește dinamica grupului și performanța individuală. În vizorul lui Alberto a intrat chiar colegul său, Lucian Popa. Deși rezultatul final a fost unul favorabil echipei albastre, Alberto a remarcat o vulnerabilitate în atitudinea lui Lucian: „Se demoralizează repede!”, a punctat acesta.

Sambata, 04.04.2026, 23:00