Survivor România 2026. Războinicii, în extaz după victorie: „Ne-am adus liniștea în camp, suntem fericiți!”

Episodul 38 din data de 4 aprilie 2026 al emisiunii Survivor România. Tensiunea de pe traseu se mută la careu! Imediat după ce ultimul punct a fost marcat și scorul de 10-7 a devenit oficial, cele două triburi s-au adunat pentru primele reacții la cald. Pentru Războinici, descărcarea emoțională a fost uriașă: după o perioadă lungă de înfrângeri, gustul victoriei la imunitate este mai dulce ca niciodată. „Ne-am adus liniștea!”, au declarat aceștia în fața prezentatorului, vizibil ușurați că totemul de imunitate va pleca în tabăra lor. „Suntem foarte fericiți!”, au completat membrii echipei albastre.

Sambata, 04.04.2026, 22:15