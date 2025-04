Cristina Ciobănașu și-a ieșit din zona de confort odată cu participarea la Te cunosc de undeva, sezonu 21. Iată ce spune despre parcursul în emisiune.

Cristina Ciobănașu a îmbinat muzica, actoria și dansul la Te cunosc de undeva, sezonul 21. Tânăra artistă și-a demonstrat sieși că nimic nu-i poate sta în cale când vine vorba de talent.

Te cunosc de undeva, testul suprem pentru Cristina Ciobănașu. Ce spune despre provocările din cadrul show-ului și relația cu jurații

Cristina a vorbit la Antena Stars despre parcursul în emisiunea Te cunosc de undeva. Fiecare ediție a adus și mai multă adrenalină, doză de spectacol și talent, iar Cristina Ciobănașu a trecut cu brio peste fiecare provocare pusă de ruletă.

Prestația artistei a cucerit juriul, dar și publicul.

„Nu sunt foarte bună la a accepta complimente. M-au tot sunat oamenii după ce a fost momentul difuzat sâmbătă să mă felicite și am zis: <<E, da, se putea mai bine!>> Și erau: <<Acceptă, e bine!>> (...)

E foarte ciudat să primesc valul ăsta de atenție pentru ceva ce n-am mai făcut până acum”, mărturisește Cristina Ciobănașu.

Weekendul acesta o așteaptă pe Cristia o nouă provocare. Se va transforma în Puya în show-ul transformărilor totale. Deși este un moment dificil, aceasta este de părere că ruleta le-a adus noroc.

„Mie îmi place să interpretez genul masculin pentru că mi se pare mult mai ofertant, ai mai multe lucruri de făcut, poți să joci mai mult, deghizarea e mai spectaculoasă și am ce face, am carne”, spune ea entuziasmată.

Chiar dacă nu îl cunoaște personal, Cristina are o mare admirație pentru Puya: „Faptul că am avut onoarea să-l interpretez la Te cunosc de undeva a pus o presiune pe mine, de ce să mint. Dar am încercat să-l interpretez cât de bine s-a putut.”

Însă admite că vocea ei este feminină, astfel că timbrul nu a fost la fel, dar rezultatul final i-a adus multă satisfacție.

Cristina a încercat chiar să îi replice și un gest recurent al artistului. Ea a urmărit și s-a documentat înainte de a urca pe scena Te cunosc de undeva.

Artista știe că este observată cu atenție de către Mihai Petre, în special, care își notează fiecare detaliu. Astfel că își dorește să fie la înălțime.

„Este considerat pe nedrept lupul cel rău”, spune ea despre juratul Mihai Petre. „Nu-i vorba de o competiție reală aici, până la urmă facem un show de divertisment. Noi ne dorim ca oamenii de acasă să se distreze alături de noi, nu să se supere.”

„Pe jurați este o presiune foarte-foarte mare. Și ei știu cât este de greu ce avem de făcut și timpul este foarte scurt”, mai adaugă ea.

„Mi-e și rușine să vorbesc cu ei”, mai precizează ea.

Cel mai apropiat îl simte pe Mihai Petre, deoarece îl cunoștea de la proiecte anterioare, însă nu dorește să lase vreo impresie greșită, astfel că nu îi abordează pe jurați.

Deși îi place foarte mult ceea ce face, recunoaște că este destul de obositor: „Am mai lucrat în proiecte de lungă durată, dar parcă niciodată nu a fost așa de solicitant ritmul de muncă și cantitatea de muncă așa cum este la Te cunosc de undeva. Îmi place la nebunie! M-aș întoarce ieri s-o fac din nou! (...) Dar după o săptămână de dormit!”

Cristina mărturisește că oboseala și nesomnul nu sunt în totalitate din cauza programului de muncă, ci și pentru că are un cățel care o trezește de dimineață: „Am o alarmă naturală.”

Cristina Ciobănașu este entuziasmată să ia parte la proiectul Te cunosc de undeva, să experimenteze și să lucreze cu o latură a ei mai puțin vizibilă.