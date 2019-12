Finală de poveste pentru sezonul 14 „Te cunosc de undeva!”! Musicaluri ca pe Broadway și momente pline de spiritul Crăciunului!

Finala sezonului 14 „Te cunosc de undeva!”. Ada și Cornel Palade au cântat colinde românești minunate, ce încălzesc sufletul, și l-au făcut invidios pe Aurelian Temișan.

Fiica și tatăl au cântat „Deschide ușa, creștine!”, „Iarna (Milioane)” și We Wish You a Merry Christmas”, împărtășind liniște și bucurie în prag de sărbători.

Diana Matei a prezentat un moment de poveste emoționant. S-a transformat în prințesa Anastasia și a cântat celebra melodie „Once upon a December".

Prin momentul prezentat de ea, finalista Diana Matei i-a invitat pe toți într-un palat de iarnă rusesc, acolo unde prințesa Anastasia retrăiește strălucirea și gloria familiei sale pierdute.

Sorana Darclee Mohamad a fost fermecătoare! A cântat „Silent Night", unul dintre cele mai frumoase cântece de Crăciun.

„Doamne, ce frumoasă ești când ai momente sensibile! Nici nu îți închipui cât de frumoasă poți să fii și câtă bucurie poți să împarți în jurul tău!”, i-a spus Cristi Iacob.

Șerban Copoț și Cezar Ouatu au adus veselie în finală! Au fost doi elfi puși pe șotii și au încântat pe toată lumea.

Mai exact, finaliștii Șerban Copoț și Cezar Ouatu au interpretat un fragment din musicalul „Elf”, transformați în prietenii cei mai buni ai Moșului.

Acest musical ales de ruletă spune povestea unui om care a crescut la Polul Nord. Din cauza faptului că nu se putea adapta în lumea spiridușilor lui Moș Crăciun, acesta a fost trimis la New York, printre semenii săi.

Grigore Gherman a cântat muzică populară și i-a făcut pe toți să danseze. Liviu Vârciu a găsit prilej să îi spună o „răutate".

Nici vorbă să mai existe „gheață” în „finala de gheață” a celui de-al 14-lea sezon „Te cunosc de undeva!” după ce a pășit Grigore Gherman pe scenă!

A cântat din suflet și i-a ridicat pe toți de pe scaune, făcându-i să danseze cu poftă.

Toți au făcut momente minunate, dar Bella Santiago a fost câștigătoarea!