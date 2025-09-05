Care este numele din buletin al lui Nelu Cortea, prezentatorul The Ticket. Puțini știu acest lucru despre el

Nelu Cortea, unul dintre prezentatorii The Ticket, este unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din țară.

Chiar dacă poate i-au auzit deja glumele la show-urile de stand-up, puțini știu care este, de fapt, numele lui din buletin. | Antena 1

Nelu Cortea este actor și comediant, demonstrându-și talentul în show-uri de stand-up în mai multe orașe din țară.

El a debutat în lumea stand-up-ului în urmă cu aproximativ 9 ani, atunci când a început să susțină spectacole, fiind încurajat de prietenii lui, Micutzu și Cătălin Bordea.

Care e numele din buletin al lui Nelu Cortea

Comediantul a fost printre puținii care s-au remarcat atunci când a luat amploare stand-up-ul în România, reușind să bucure lumea cu glumele lui alături de Micutzu și Cătălin Bordea. Cei trei sunt prieteni de mulți ani și au reușit mereu să rămână uniți, sprijinindu-se reciproc.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Nelu Cortea se pregătește de premiera The Ticket. Cum și-a petrecut vacanța și de ce a fost în dezacord cu familia:„Nu văd rostul”

El și Cătălin Bordea au o prietenie de mai mulți ani, iar Cătălin este chiar nașul de botez al fiului său, Amun.

Nelu Cortea a participat în trecut și a câștigat la America Express alături de Cătălin Bordea, demonstrând împreună că sunt o forță, cu o prietenie ce îi ajută să depășească limitele și așteptările.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nelu a fost și în emisiunea lui Nea Marin, Poftiți pe la noi și a fost și jurat la iUmor în sezonul 14, iar acum este prezentatorul noii emisiuni The Ticket.

Nelu Cortea are 39 ani, este însurat cu Elena și au împreună doi copii, o fetiță pe nume Luna și un băiat pe nume Amun.

Luna a împlinit de curând 10 ani, iar Nelu împreună cu soția lui i-au transmis un mesaj special. Comediantul a fost recent plecat în vacanță în Grecia alături de întreaga familie, acolo unde s-au bucurat din plin de mare, relaxare și preparate culinare inedite.

Chiar dacă poate i-au auzit deja glumele la show-urile de stand-up, puțini știu care este, de fapt, numele lui din buletin. Numele lui complet este Ioan Mihai Cortea, iar de la Ioan apropiații au folosit prescurtarea Nelu și așa a continuat și el să se prezinte mai târziu.

Citește și: Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu formează juriul „The Ticket” - show-ul care oferă bani pe loc

The Ticket, premiera 6 septembrie la Antena 1 și în AntenaPLAY

Antena 1 anunță juriul complet al noului show de entertainment produs de Mona Segall, The Ticket: un line-up eclectic și carismatic, format din Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu.

Prezentatori vor fi Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Cei doi comedianți au un rol special în show și vor avea și propriile lor intervenții – scurte analize pline de umor și autoironie, în care vor oferi o perspectivă relaxată, dar atentă, asupra fiecărei reprezentații.

„Suntem la început de proiect, la început de filmări, dar tot ce pot să vă spun e că am un feeling bun, ceea ce pentru mine e super important. Îmi place că sunt cu <Baby>, noi stăm foarte bine când vine vorba să îi comentăm pe alții și îmi place de mor combinația de jurați. E genul ăla de show unde abia aștept să înceapă, să mă duc și să mă simt bine!”, spune Nelu Cortea despre noua emisiune.

Cu replici spontane și spirit de observație ascuțit, prezentatorii vor adăuga un plus de savoare show-ului.

Citește și: Cătălin Bordea a postat o fotografie emoționantă cu finul său. Cât de mult a crescut Amun, mezinul lui Nelu Cortea