Nelu Cortea se pregătește de premiera The Ticket. Cum și-a petrecut vacanța și de ce a fost în dezacord cu familia:„Nu văd rostul"

Nelu Cortea a făcut dezvăluiri despre planurile de vacanță, show-urile de stand-up și premiera The Ticket.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 12:26
Nelu Cortea se pregătește de premiera The Ticket

Nelu Cortea este coprezentator al celui mai nou show de talente de la Antena 1, The Ticket: „Suntem foarte pregăiți pentru că ne place conceptul. Credem că o să fie o emisiune de succes.”

Premiera The Ticket va avea loc pe 6 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

„Am un feeling bun, ceea ce pentru mine e super important. Îmi place că sunt cu <Baby>, noi stăm foarte bine când vine vorba să îi comentăm pe alții și îmi place de mor combinația de jurați. E genul ăla de show unde abia aștept să înceapă, să mă duc și să mă simt bine!” spunea el la anunțarea show-ului.

Înainte de toamna incendiară, Nelu Cortea a petrecut momente de liniște alături de familie.

Unde și-a petrecut vacanța de vară Nelu Cortea și de ce nu l-a încântat prea tare

În cadrul unui interviu, Nelu Cortea a vorbit despre timpul petrecut alături de familie în această vară. Prezentatorul The Ticket s-a declarat un fan al muntelui, însă a mărturisit că cedează în fața soției și copiilor, alegând să meargă la mare.

Cei mici adoră apa și nisipul, însă comediantul preferă să stea departe de soare.

„Am fost în Grecia. Și, sincer, nu mi-a plăcut deloc. Eu vara vreau la munte, să respir aer rece și să nu-mi bat capul cu loțiuni de plajă. Dar, de fiecare dată, mă iau după copii și soție… lor le place marea, le place la plajă, copiii se joacă în nisip, fac castele… eu, în schimb, simt că mor de cald si nu-mi place să mă bronzez. Nu văd rostul să arăt ca un ardei copt la final de concediu”, a declarat el.

De asemenea, mărturisește că vacanțele cu copiii sunt o adevărată misiune, un „haos”: „Frumoase, dar și dezastruoase. Depinde ce planuri diabolice pun la cale cei mici. O vacanță cu ei e, practic, o misiune de team management: să îi distrezi, să le consumi energia, dar fără să-i suprastimulezi. Cine are copii știe că e o linie extrem de fină… Rezultatul? Haos general, dar cu poze frumoase pe Instagram.”

În ciuda acestui haos, Nelu Cortea dezvăluie că i-ar fi greu să plece în concediu doar cu soția, fiindu-i extrem de dor de cei mici: „Concediile le luăm doar cu copiii. Nu pot să-mi las <<teroriștii>> cu altcineva. Nimeni nu merită pedeapsa asta. Glumesc, dar, în realitate, nu avem cum să-i lăsăm. Plus că oricum, după două zile fără ei, ne-ar fi prea dor… sau cel puțin asta zicem noi acum.”

Dacă proiectele îl țin destul de mult departe de familie, Nelu Cortea alege ca timpul petrecut alături de familie să fie prețuit cu adevărat. Face activități cu cei mici, precum plimbatul cu bicicleta, vizionarea filmelor sau prepararea pizzei.

„Când sunt acasă, ne place să ieșim cu bicicletele, să mergem la cinema sau să facem pizza împreună (care, de obicei, ajunge să fie mai mult un experiment decât o rețetă clasică). Dar recunosc că apreciez și momentele de liniște când sunt la școală… alea sunt ca o mică vacanță all-inclusive pentru mine”, a relatat el.

După vacanță, Nelu Cortea se pregătește de premiera The Ticket, la Antena 1, pe 6 septembrie, de la 20:00, dar și de Fool’s Night Out, un spectacol „scandalos” de stand-up comedy.

