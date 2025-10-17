În ediția a șasea a emisiunii The Ticket, jurații și publicul au fost impresionați de trupa Sharp Blades! Descoperă ce secret folosesc cei doi pentru a străluci pe scenă.

În ediția a șasea a emisiunii The Ticket, din data de 11 octombrie 2025, trupa Sharp Blades a făcut senzație cu un număr extrem de periculos. Toată lumea s-a întrebat care este secretul folosit de cei doi pentru reușita unui astfel de spectacol.

Descoperă în rândurile de mai jos ce îi ajută mereu să aibă succes!

Ce secret folosește trupa Sharp Blades pentru a străluci pe scenă! Cum reusesc să facă împreună trucuri periculoase

Unul dintre cele mai spectaculoase numere din ediția a șasea a emisiunii The Ticket, din data de 11 octombrie 2025, a fost cel prezentat de artiștii trupei Sharp Blades. Cei doi au atras atenția încă din primele secunde în care au pășit pe scenă, datorită ținutei și datorită fizicului de invidiat.

Totuși, nu mică a fost surpriza tuturor atunci când numărul a început și tânărul a început să arunce cuțite spre tânăra aflată în mișcare! Astfel, cei doi au făcut un spectacol de aruncat cu cuțitele ce i-a ținut cu sufletul la gură atât pe jurați, cât și pe cei din public.

„Ai făcut o treabă absolut senzațională”, a zis Micutzu.

Cei doi au impresionat din plin și au primit numeroase laude, dar și numeroase bilete vândute la The Ticket!

În culise, cei doi au stat de vorbă cu prezentatorii, Nelu Cortea șI Cătălin Bordea, și astfel a ieșit la iveală ce secret folosesc cei doi pentru a face o echipă pe cinste!

„Mi-am dat seama că între voi, dacă nu există semnalul acesta și conexiunea aceasta, paote să fie foarte nasol. Corect? Trebuie să existe o acoperire completă a semnalului, ca să nu existe incidente”, a zis Nelu Cortea.