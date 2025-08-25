Cine e și cum arată partenerul Ancăi Dinicu, jurata de la The Ticket. Cei doi au împreună un băiețel

Anca Dinicu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe, cu o vastă carieră în lumea filmului și teatrului.
Cine e și cum arată partenerul Ancăi Dinicu
Ea a devenit cunoscută la începutul carierei sale pentru rolul Ginei Felea, în serialul Băieți de oraș. Alături de Mihai Bendeac, care îi este prieten de zeci de ani, Anca Dinicu a mai apărut și în show-ul TV În puii mei, iar recent ea jucat în filmul Căsătoria, regizat de celebrul actor.
Pe lângă succesul pe care îl are pe plan profesional, cunoscută mereu pentru firea ei energică, dezinvoltă și mereu pusă pe glume, Anca l-a cucerit pe partenerul ei, fiind acum împlinită și pe plan amoros.
Anca și-a construit o familie frumoasă alături de iubitul ei, Georgian Păun, în vârstă de 31 ani. Actrița a preferat mult timp să își țină relația secretă, având o viață personală discretă, pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor și ai presei.
Anca Dinicu și-a anunțat relația cu fostul baschetbalist abia atunci când a dezvăluit că este însărcinată. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în noiembrie 2024, iar fiul lor este cea mai mare bucurie pentru ei.
Anca și Georgian trăiesc o poveste de dragoste frumoasă, dar discretă. Georgian Păun și-a construit o carieră în baschet pe care mulți și-ar dori-o, dar acum se dedică familiei pe care a construit-o cu Anca și se bucură de rolul de tată.
Înainte să se retragă din baschet, el a jucat pentru echipe mari precum BCM U Pitești, SCM Timișoara, Farul Constanța, BC CSU Sibiu și Athletic Constanța. Retragerea lui a fost influențată de moartea idolului său, Kobe Bryant, eveniment care l-a marcat profund.
„Kobe Bryant este motivul pentru care m-am apucat de baschet şi unul dintre motivele care m-a facut să nu mai joc. L-am urmărit toată copilăria mea, îi ştiam toate highlights-urile, inclusiv după ce a terminat cariera de sportiv de performanţă, îl urmăream cum se dezvolta în afara terenului şi cum în ultimul timp a început să apară din nou la meciuri împreună cu Gigi. Personal pe mine m-a afectat moartea lui, pentru că l-am urmărit toată copilăria şi adolescenţa mea.
Motivul pentru care nu am mai continuat să joc este că moartea lui m-a învăţat că în viaţă trebuie să facem ce ne face fericiţi şi să trăim în prezent, pentru că viaţa este foarte imprevizibilă”, a explicat Georgian, în urmă cu câteva luni, pentru baschet.ro.
The Ticket, premiera pe 6 septembrie
Anca Dinicu va face parte din juriul The Ticket, un show atipic pentru peisajul televiziunii românești, care nu caută doar talent brut, ci spectacolul total: acel moment scenic care stârnește emoție, energie și aplauze sincere. Aici, nu doar ce știi să faci contează, ci și cum alegi să te exprimi. Iar jurații – fiecare cu experiență, gust și autoritate în zona de entertainment – sunt pregătiți să valideze performanțele memorabile.
Întrebată despre rolul de jurat, proaspăta mămică, Anca Dinicu a răspuns în stilul caracteristic „Sunt pregătită. M-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am spălat mașina. Gata! Mâine începem să filmăm”. Ea revine pe micile ecrane la mai puțin de un an de când a născut.
Scriu aceste rânduri cu inima bubuind de emoție și cu un nod în gât – și nu, nu e de la sarmale ca de obicei, ci pentru că, în doar câteva ore, urmează să fac ceva ce n-am mai făcut niciodată: să fiu jurată într-o emisiune de tip Talent Show. E o onoare și o responsabilitate mare. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung de partea cealaltă a “baricadei”, dar iată-mă. Promit să fiu sinceră, fără filtre, cu un ochi atent și o inimă deschisă. Voi spune ce gândesc, cu empatie, dar și cu onestitate. Aștept cu bucurie momentul în care concurenții vor păși pe scenă – cu emoții, visuri, curaj și… talent. Mult talent! Îi admir pe toți cei care au curajul să iasă în față și să spună lumii: „Uite ce pot eu!” Ce pot să promit este că voi fi prezentă 100%, că voi oferi feedback autentic și constructiv și că nu va lipsi nici umorul. Vreau ca fiecare apariție pe scenă să fie o experiență pentru toți, și pentru cei de pe scenă, și pentru cei de acasă. Așa că… stați aproape! Începe un nou capitol pentru mine și, sper eu, o emisiune care o să vă țină cu sufletul la gură (și uneori cu lacrimi de râs în colțul ochiului).”
