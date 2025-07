Jurații „The Ticket”, primele declarații după marele anunț. Ce detalii din culisele noului show au dezvăluit

Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu au făcut declarații în exclusivitate despre rolul de jurați în noul talent show, „The Ticket”.

La doar o zi de când au fost anunțați jurații „The Ticket”, aceștia au făcut o serie de declarații în exclusivitate despre show-ul care va începe în curând la Antena 1. Atât ei, cât și prezentatorii sunt entuziasmați de începerea filmărilor și sunt pregătiți să se întâlnească cu cei care vor concura. În plus, anunțul a venit și cu o serie de surprize pentru telepsectatori. Noul show, care are un format original, marchează câteva reveniri surpriză în televiziune.

Cât de mult s-a schimbat Mihai Bendeac în cei trei ani departe de TV. Ce spune Maurice Munteanu despre revenirea în rolul de jurat

Astfel, Deliei, i se alătură la masa juriului Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu, toți patru după o pauză destul de lungă de TV.

Mihai Bendeac revine după trei ani de absență și a rescunoscut că este emoționat. În același timp, are încredere în noul format de talent show și a spus că vrea să își dea voie să trăiască experiența la maxim.

„Sunt foarte foarte emoționant pentru că în ultimele zile am avut câteva atacuri de panică. Am avut un sentiment de anxietate pentru că mi-am dat seama că nu am mai fost pe un platou de televiziune de vreo trei ani de zile și că nu știu dacă asta este precum mersul pe bicicletă.

Ce mi-am propus cu adevărat este să nu îmi dau voie să nu fiu vulnerabil. Trebuie să îmi dau voie, să fiu așa cum sunt eu, cu bune și cu rele pentru că asta este întotdeauna varianta câștigătoare”, a declarat jurautul „The Ticket”.

„Sunt pregătit de luptă. Nu cred, sper să fie foarte buni. Sper să se dea o grămadă de bani pe oamenii de pe scenă”, a spus și Micutzu.

La rândul său, și proaspăta mămică, Anca Dinicu a răspuns în stilul caracteristic „Sunt pregătită. M-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am spălat mașina. Gata! Mâine începem să filmăm”. Ea revine pe micile ecrane la mai puțin de un an de când a născut.

Delia revine în rolul de jurat, de data aceasta într-un nou format, de la care aștepată să fie surprisă.

„Vreau să fie nebunie și extaz. Și știu că Mona (n.r. producătoarea Mona Segal) cu asta se ocupă. Îmi doresc și puțină picanterie și dramoletă. Sper să fie de toate”, a dezvăluit aceasta.

În același timp, Maurice Munteanu marchează revenirea la TV. Deși nu este străin de rolul de jurat, acesta va fi pus într-o altă postură în cadrul noului show „The Ticket”.

„În primul și în primul rând, este emoție. Am consumat foarte mult teatru din copilărie, practic cu asta m-am format, cu scena de la Bulandra. N-am să uit niciodată, de fapt, lucrurile cu care rămâneam după. Și în afară de o performanță care putea să îți placă sau nu, de un text care putea să îți placă sau nu, țin minte că plecam cu un tip de emoție de acolo”, și-a amintit el.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea întregesc tabloul, ei fiind prezentatorii talent show-ului inedit. „Suntem foarte pregăiți pentru că ne place conceptul. Credem că o să fie o emisiune de succes”, a declatat Nelu Cortea.

„Nu mă înțeleg cu toți. Cu Micutzu nu prea mă înțeleg, că nu m-a chemat de trei ori la grătar”, a glumit Cătălin Borea.