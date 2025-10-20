Antena Căutare
Home The Ticket Știri Codrin Dănilă de la The Ticket, joc de improvizație cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea! Cei trei au făcut show în culise

Codrin Dănilă de la The Ticket, joc de improvizație cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea! Cei trei au făcut show în culise

În ediția a șaptea a emisiunii The Ticket, Codrin Dănilă a reușit să facă show de senzație pe scenă. Descoperă ce joc de improvizație a făcut cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 15:00 | Actualizat Luni, 20 Octombrie 2025, 23:28

În ediția a șaptea emisiunii The Ticket, din data de 18 octombrie 2025, Codrin Dănilă a reușit să impresioneze jurații și publicul cu un moment impresionant de improvizație, concurentul demonstrând din plin cât de talentat este. După ce a coborât de pe scenă a urmat ceva la fel de interesant.

Descoperă în clipul video de mai sus ce joc de improvizație a făcut acesta împreună cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea.

Codrin Dănilă de la The Ticket, joc de improvizație cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea! Cei trei au făcut show în culise

Unul dintre cei mai apreciați și surprinzători concurenți din ediția a șaptea a emisiunii The Ticket, din 18 octombrie 2025, a fost Codrin Dănilă. Acesta i-a impresionat pe jurați și pe cei din public cu un număr senzațional de improvizație.

Publicul i-a dat o temă, iar prezentatorii emisiunii au putut să schimbe limba în care el a prezentat momentul oricând voiau ei.

Citește și: Ce secret folosește trupa Sharp Blades pentru a străluci pe scenă! Cum reusesc să facă împreună trucuri periculoase

„Ești foarte talentat! Ai o capacitate pe care nu pot decât să o apreciez!”, a spus Mihai Bendeac.

„Eu cred că ai 39 de ani și că ești criminal în serie! Glumesc. Mi-a plăcut numărul tău, trecerile au fost savuroase. Am mai văzut numere de improvizație, dar nu așa bune! Cred că e un număr de finală”, a mărturisit Anca Dinicu.

„Am fost de două ori la improvizație, se vede că ești talentat!”, a completat Delia.

Pentru incredibilul său număr, Codrin Dănilă a plecat acasă cu suma de 11.335 lei și multe laude, dar nu s-a oprit aici! În culise, el a făcut un joc de improvizație folosind cuvintele preferate ale celor de la Digi, împreună cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea.

Cine s-a descurcat cel mai bine? Nici nu mai contează, fiindcă s-au „conectat” de minune unul la ideile celuilalt și a ieșit un show pe cinste!

colaj foto cu codrin danila, catalin bordea si nelu cortea la the ticket

Când vine vorba despre conexiune, Digi este acolo pentru toți clienții săi, oferind semnal puternic, acoperire largă peste tot în țară, servicii de roaming extrem de avantajoase și cam tot ce ți-ai putea dori de la o firmă de telefonie, totul pentru ca tu să comunici mereu simplu, eficient și economic!

The Ticket, 18 octombrie 2025. Tot ce s-a întâmplat în a șaptea ediție a talent show-ului. Momentele prezentate în fața ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă” Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Observatornews.ro SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
The Ticket, 18 octombrie 2025. Tot ce s-a întâmplat în a șaptea ediție a talent show-ului. Momentele prezentate în fața publicului
The Ticket, 18 octombrie 2025. Tot ce s-a întâmplat în a șaptea ediție a talent show-ului. Momentele prezentate...
Horoscopul săptămânii 20 octombrie – 26 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 20 octombrie – 26 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
The Ticket, 18 octombrie 2025. Cine a câștigat a șaptea ediție. Ce au spus jurații despre moment
The Ticket, 18 octombrie 2025. Cine a câștigat a șaptea ediție. Ce au spus jurații despre moment
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
„M-aș pensiona la 100 de ani”. Tudorel Toader, tăios la adresa magistraților. Ce spune alt fost judecător CCR
„M-aș pensiona la 100 de ani”. Tudorel Toader, tăios la adresa magistraților. Ce spune... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Burek cu carne. Cum prepari acasă cel mai popular street food din Balcani
Burek cu carne. Cum prepari acasă cel mai popular street food din Balcani HelloTaste.ro
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025. Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025. Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Noi tensiuni între Selena Gomez și Hailey Bieber: Poate să spună ce vrea ea. Rivalitatea dintre cele două s-a reaprins
Noi tensiuni între Selena Gomez și Hailey Bieber: Poate să spună ce vrea ea. Rivalitatea dintre cele două s-a... Kudika
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României
Ce înseamnă deficitul fiscal şi deficitul bugetar şi cum afectează acestea economia României Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
5 rețete ușoare, perfecte pentru copilul tău. Sunt gata în 15 minute
5 rețete ușoare, perfecte pentru copilul tău. Sunt gata în 15 minute HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger năprasnic într-o zonă din România
ANM a înregistrat cea mai rece dimineaţă de 20 octombrie din istoria măsurătorilor meteorologice. A fost ger... Gandul
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Victoria Beckham a vorbit deschis despre lupta cu tulburările alimentare: „M-a urmărit toată viața”
Victoria Beckham a vorbit deschis despre lupta cu tulburările alimentare: „M-a urmărit toată viața” ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Risotto cu orez negru și parmezan. Un preparat rafinat și elegant pentru o cină specială
Risotto cu orez negru și parmezan. Un preparat rafinat și elegant pentru o cină specială Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x