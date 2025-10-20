Codrin Dănilă de la The Ticket, joc de improvizație cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea! Cei trei au făcut show în culise

În ediția a șaptea a emisiunii The Ticket, Codrin Dănilă a reușit să facă show de senzație pe scenă. Descoperă ce joc de improvizație a făcut cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea.

În ediția a șaptea emisiunii The Ticket, din data de 18 octombrie 2025, Codrin Dănilă a reușit să impresioneze jurații și publicul cu un moment impresionant de improvizație, concurentul demonstrând din plin cât de talentat este. După ce a coborât de pe scenă a urmat ceva la fel de interesant.

Descoperă în clipul video de mai sus ce joc de improvizație a făcut acesta împreună cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea.

Unul dintre cei mai apreciați și surprinzători concurenți din ediția a șaptea a emisiunii The Ticket, din 18 octombrie 2025, a fost Codrin Dănilă. Acesta i-a impresionat pe jurați și pe cei din public cu un număr senzațional de improvizație.

Publicul i-a dat o temă, iar prezentatorii emisiunii au putut să schimbe limba în care el a prezentat momentul oricând voiau ei.

„Ești foarte talentat! Ai o capacitate pe care nu pot decât să o apreciez!”, a spus Mihai Bendeac.

„Eu cred că ai 39 de ani și că ești criminal în serie! Glumesc. Mi-a plăcut numărul tău, trecerile au fost savuroase. Am mai văzut numere de improvizație, dar nu așa bune! Cred că e un număr de finală”, a mărturisit Anca Dinicu.

„Am fost de două ori la improvizație, se vede că ești talentat!”, a completat Delia.

Pentru incredibilul său număr, Codrin Dănilă a plecat acasă cu suma de 11.335 lei și multe laude, dar nu s-a oprit aici! În culise, el a făcut un joc de improvizație folosind cuvintele preferate ale celor de la Digi, împreună cu Nelu Cortea și Cătălin Bordea.

Cine s-a descurcat cel mai bine? Nici nu mai contează, fiindcă s-au „conectat” de minune unul la ideile celuilalt și a ieșit un show pe cinste!

