Sâmbătă seara, de la ora 20.00, pe Antena 1, scena The Ticket devine martora unui episod cu adrenalină, emoție și un super mix de talente. Este ediția în care se va obține cea mai mare sumă de până acum, dar și una dintre cele mai spectaculoase combinații de momente care vor ridica sala în picioare.

Sâmbătă, de la 20.00, The Ticket aduce o sumă record și un mix spectaculos de talente la Antena 1 şi pe AntenaPLAY

Un număr de acrobați pe motocicletă îi va face pe jurați să privească printre degete, din cauza gradului extrem de periculos al execuției. „Mi-a stat inima la acest număr”, mărturisește Maurice Munteanu, vizibil impresionat de curajul concurenților.

Tot în ediția de sâmbătă, pe scena „The Ticket” va urca și Ansamblul Academic „Joc” din Republica Moldova, ansamblu care a reușit să ducă dansul popular la un alt nivel. Coregrafiile impecabile și energia dansatorilor îi cuceresc pe toți cei din sală, iar Bordea își declară deschis pasiunea pentru acest gen artistic: „Vreau un festival al ansamblurilor! Emisiunea asta mi-a schimbat complet percepția despre tot ce înseamnă ansambluri. E absolut fascinant ce se întâmplă pe scenă”, spune el, vizibil impresionat.

Un alt moment special vine din partea unei concurente din Finlanda, care aduce în fața juriului un număr inedit de hobby-horsing – un sport extrem de popular în țara sa. Deși Maurice Munteanu apreciază execuția și originalitatea, momentul stârnește cele mai aprinse discuții între jurați și devine sursă de glume repetate pe tot parcursul serii.

Ediția nu este lipsită nici de momente tensionate. O altercație între Mihai Bendeac și unul dintre concurenți, care nu înțelege mesajul transmis de juriu, transformă scena într-un dialog intens, încărcat de emoție și sinceritate.

