The Ticket, 18 octombrie 2025. Cine a câștigat a șaptea ediție. Ce au spus jurații despre moment

Ediția cu numărul șapte a emisiunii The Ticket, difuzată sâmbătă, 18 octombrie 2025, a adus pe scenă un spectacol plin de energie, emoție și momente artistice impresionante.

După o seară intensă, în care 12 concurenți s-au luptat pentru voturile juriului, câștigătorii au fost desemnați: Ansamblul Academic Joc.

Ansamblul Academic Joc, un spectacol care a ridicat sala în picioare, numărul care a câștigat ediția 7 din The Ticket, 18 octombrie 2025

Ansamblul Academic Joc a reușit să cucerească publicul și juriul cu un show de dans tradițional plin de forță, culoare și pasiune. Mișcările perfect sincronizate, energia debordantă și interpretarea impecabilă au făcut ca întreaga sală să vibreze.

„Ca de fiecare dată, nu a fost simplu. Trecem prin fiecare moment, ne rămâne un shortlist. A fost o zi senzațională, au fost 12 numere care au ajuns la vot, iar această seară este câștigată, cred că totuși meritat, de către Ansamblul Național Joc!”, a declarat Mihai Bendeac, imediat după anunțarea rezultatelor.

Jurații nu și-au ascuns entuziasmul în fața momentului oferit de dansatorii ansamblului. Mihai Bendeac a avut un discurs emoționant și plin de admirație:

„Simt să vorbesc! Nu am înghițit niciodată asta cu oamenii de la țară au sufletul mai bun. Am devenit obsedat de dansurile populare, de muzică populară, stau la TV pe Etno. Oameni buni, ce am văzut acum nu am pomenit în toate edițiile. Efectiv, se vedea scena duduind sub voi. Vă aplaud în picioare! A fost incredibil!”

Maurice Munteanu a fost la fel de impresionat: „Dumneavoastră sunteți un caz de studiat, psihoza care se crease cu ceva de urmărire! Sincron! Ceva de îngheți. Muzica e splendidă.”

Anca Dinicu a completat: „Ați fost eleganți, minunați, cu un sincron impecabil!”

Câți bani au strâns câștigătorii

Pe lângă aplauzele și laudele primite, Ansamblul Academic Joc a plecat acasă și cu o sumă impresionantă – 18.905 de lei, bani adunați în cadrul emisiunii de la public.

Ansamblul Academic Joc a dovedit că tradiția poate fi spectaculoasă și modernă în același timp, oferind o seară de neuitat pentru telespectatori și jurați deopotrivă.

