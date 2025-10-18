Antena Căutare
The Ticket, 18 octombrie 2025. Cine a câștigat a șaptea ediție. Ce au spus jurații despre moment

Ediția cu numărul șapte a emisiunii The Ticket, difuzată sâmbătă, 18 octombrie 2025, a adus pe scenă un spectacol plin de energie, emoție și momente artistice impresionante.

Publicat: Sambata, 18 Octombrie 2025, 23:55 | Actualizat Duminica, 19 Octombrie 2025, 00:09

După o seară intensă, în care 12 concurenți s-au luptat pentru voturile juriului, câștigătorii au fost desemnați: Ansamblul Academic Joc.

Ansamblul Academic Joc, un spectacol care a ridicat sala în picioare, numărul care a câștigat ediția 7 din The Ticket, 18 octombrie 2025

Ansamblul Academic Joc a reușit să cucerească publicul și juriul cu un show de dans tradițional plin de forță, culoare și pasiune. Mișcările perfect sincronizate, energia debordantă și interpretarea impecabilă au făcut ca întreaga sală să vibreze.

„Ca de fiecare dată, nu a fost simplu. Trecem prin fiecare moment, ne rămâne un shortlist. A fost o zi senzațională, au fost 12 numere care au ajuns la vot, iar această seară este câștigată, cred că totuși meritat, de către Ansamblul Național Joc!”, a declarat Mihai Bendeac, imediat după anunțarea rezultatelor.

Jurații nu și-au ascuns entuziasmul în fața momentului oferit de dansatorii ansamblului. Mihai Bendeac a avut un discurs emoționant și plin de admirație:

„Simt să vorbesc! Nu am înghițit niciodată asta cu oamenii de la țară au sufletul mai bun. Am devenit obsedat de dansurile populare, de muzică populară, stau la TV pe Etno. Oameni buni, ce am văzut acum nu am pomenit în toate edițiile. Efectiv, se vedea scena duduind sub voi. Vă aplaud în picioare! A fost incredibil!”

Maurice Munteanu a fost la fel de impresionat: „Dumneavoastră sunteți un caz de studiat, psihoza care se crease cu ceva de urmărire! Sincron! Ceva de îngheți. Muzica e splendidă.”

Anca Dinicu a completat: „Ați fost eleganți, minunați, cu un sincron impecabil!”

Câți bani au strâns câștigătorii

Pe lângă aplauzele și laudele primite, Ansamblul Academic Joc a plecat acasă și cu o sumă impresionantă – 18.905 de lei, bani adunați în cadrul emisiunii de la public.

Ansamblul Academic Joc a dovedit că tradiția poate fi spectaculoasă și modernă în același timp, oferind o seară de neuitat pentru telespectatori și jurați deopotrivă.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV și care poate fi văzut pe AntenPLAY. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Citește și
