The Ticket, 18 octombrie 2025. Tot ce s-a întâmplat în a șaptea ediție a talent show-ului. Momentele prezentate în fața publicului

Află care au fost momentele ce i-au impresionat pe jurați în cea de-a șaptea ediție a emisiunii The Ticket, difuzată pe 18 octombrie 2025.

Ediția a șaptea a emisiunii The Ticket a fost un adevărat spectacol al talentului: acrobați curajoși, dansatori plini de energie, voci care au surprins pe toată lumea și momente ce au captivat publicul de la început până la final.

În încheiere, spectatorii au fost cei care au avut ultimul cuvânt, stabilind dacă prestațiile concurenților au meritat un „bilet” și ce valoare ar atribui fiecăruia dintre ei.

Tot ce trebuie să știi despre cea de-a șaptea ediție a emisiunii The Ticket, difuzată pe 18 octombrie 2025

Cea de-a șaptea ediție a emisiunii The Ticket le-a oferit spectatorilor și telespectatorilor un spectacol de excepție, cu muzică vibrantă, dansuri spectaculoase, acrobații pline de adrenalină și momente cu totul neașteptate.

Iată ce momente au fost pe scenă și ce au zis jurații!

Codrin Dănilă, moment de improvizație pe scenă de la The Ticket, 18 octombrie 2025

Concurentul Codrin Dănilă a reușit să impresioneze jurații și publicul cu un moment impresionant de improvizație lingivstică. A cerut din public o temă și jurații si prezentatorii emisiunii au putut să schimbe limba în care el a prezentat momentul oricând voiau ei.

„Ești foarte talentat! Ai o capacitate pe care nu pot decât să o apreciez!”, spune Mihai Bendeac.

„Eu cred că ai 39 de ani și că ești criminal în serie! Glumesc. Mi-a plăcut numărul tău, trecerile au fost savuroase. Am mai văzut numere de improvizație, dar nu așa bune! Cred că e un număr de finală”, spune Anca Dinicu.

„Am fost de două ori la improvizație, se vede că ești talentat!”, spune Delia.

Codrin Dănilă a plecat acasă cu suma de 11.335 lei.

Rosie Dressage a reușit să surprindă și să amuze juriul și publicul cu un moment de echitație reinterpretată la The Ticket, 18 octombrie 2025

Rosie Dressage a amuzat juriul și pubicul cu un moment unic, plin de umor. Hobby Horsing se numește numărul ei. Mihai Bendeac s-a ridicat de pe scaun și a „călărit” și el calul confecționat de Rosie.

Maurice Munteanu a încercat să-i ia apărarea tinerei și chiar a explicat ce reprezintă sportul din Finlanda.

„Aveți mult timp liber în Finlanda”, spune Micutzu.

„Eu sunt obsedat de acest sport, am scris despre asta și oamenii nu înțelegeau!”, spune Maurice Munteanu.

„De ce a fost atât de scurt momentul?”, întreabă Delia. „M-am lovit la picior”, spune Rosie.

Rosie Dressage a primit din partea publicului suma de 2300 de lei din bilete.

Trupa Mistyque Dancers au reușit să surprindă jurații și publicul cu un moment unic de dans. Cum le-a ieșit momentul al The Ticket, 18 octombrie 2025

Fetele din Trupa Mistyque Dancers au reușit să surprins publicul plăcut, cu un belly dance reușit. Acestea au primit multe complimente din partea juraților și chiar au plecat acasă cu o sumă frumoasă de bani.

„Eu am căzut în depresie, când ați dansat aici, una i-a dansat lui Micutzu sau celorlați, mie de ce nu? Intenția mă interesează”, spune Mihai Bendeac.

„Cât timp ați dansat, am avut și eu liniște în cap și nu m-am gândit la nimic”, le-a spus Micutzu.

Trupa Mistyque Dancers au primit suma de 9755 de lei.

Bogdan Contineac și Colțișor, ventrilocul care a surprins pe toată lumea la The Ticket, 18 octombrie 2025

Bogdan Contineac este ventrilocul care a venit pe scena de la The Ticket cu un număr foarte amuzant de actorie, alături de Colțișor. Jurații au apreciat momentul său.

„A fost foarte drăguță povestea. Cred că dacă ar fi fost copii în sală ai fi primit o sumă foarte mare de bani”, spune Anca Dinicu.

„Faci asta pentru copii? Poate poți adapta pentru adulți, să fie mai rău”, spune Delia.

„M-am bucurat tare, m-aș fi bucurat dacă erau mai multe glumițe. Dacă eram pe Victoriei m-aș fi oprit să te privesc, dar pe parcurs m-a pierdut textul”, spune Micutzu.

Bogdan Contineac a primit suma de 6745 de lei.

Lidia Bahnaru, momentul de stand up și muzică care i-a amuzat pe toți de la The Ticket, 18 octombrie 2025

Lidia Bahnaru a cântat jocuri de dicție și pronunție la The Ticket, 18 octombrie 2025. Jurații și publicul s-au amuzat și au felicitat-o pe aceasta.

„Stați foarte bine pe beat!”, spune Maurice.

„Aveți un ambitus bun, mi-a plăcut!”, spune Delia.

„Ați mâncat niște cuvințele, are ceva de grup de Whatsapp de mame! Nu prea știu cu ce numere ați mers la revistă”, spune Maurice Munteanu.

Lidia Bahnaru a strâns suma de 9075 de lei.

Corul Maestra și Elena Radu, unul dintre cele mai emoționante momente de la The Ticket, 18 octombrie 2025. Cum au cântat

Corul de copii și adolescentți Maestra, condus de Elena Radu, au reușit să impresioneze publicul și juriul cu momentul lor live. Iată ce au spus jurații!

„Măi, copii. Muzică populară știți? În timp ce dumneavoastră performați, mă gândeam dacă mesajele au schimbat ceva, dar cred că pentru mine momentul ăsta nu are cum să nu reprezinte ceva când ne gândim la finală”, glumește Mihai Bendeac.

„Se vede cât suflet ați pus și aș plăti maximul pentru bilet. Ne-ați bucurat”, spune Anca Dinicu.

„Foarte smart gândit momentul, ați adus și instrumente, creativ și spectaculos”, spune Delia.

„Îmi dau speranță copiii din România. Mai mult decât un cor, am văzut și un tip de speranță!”, spune Maurice Munteanu.

Corul Maestra și Elena Radu au strâns suma de 17.355 de lei din bilete.

Gasoline Brothers Show, momentul incendiar de la The Ticket, 18 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat

Gasoline Brothers Show au chemat doi dintre jurați afară pentru a-și putea arăta momentul, care a fost incredibil. Doi motocicliști au intrat într-o cușcă și au făcut un număr de acrobație și echilibru.

„Vă aplaud!”, spune Mihai Bendeac.

„Eu aș comenta! Dar am fost în pragul morții când mă uitam pe ecran. Vai, de capul meu!”, spune Maurice Munteanu.

Gasoline Brothers Show au încasat suma de 16.215 lei.

Profesorii Trăzniți, moment educativ amuzant la The Ticket, 18 octombrie 2025. Ce au făcut

Profesorii Trăzniți au venit cu un număr interesant de știință. Iată ce au zis jurații.

„Eu sunt prima persoană și singura care susține numerele educative, pot recunoaște că și numărul prezentat a avut un grad educațional, sigur nu la fel de eduzațional cum am mai văzut noi în această seară. Sunteți 5 voi. E super amuzant, mi-a plăcut foarte mult”, spune Maurice Munteanu.

„Nu suntem atât de idioți cum părem, nu sunt un mare fan al lucrurilor de genul Gașca Zurli, apreciez foarte tare că faceți educație în felul acesta”, spune Mihai Bendeac.

Profesorii Trăzniți au strâns de 5835 de lei.

Ansamblul Academic Joc au reușit să aducă un zâmbt pe buzele tuturor din sală. Câți bani au strâns la The Ticket, 18 octombrie 2025

Ansamblul Academic Joc a făcut show de dans pe scena de la The Ticket, 18 octombrie 2025 și juriul i-a aplaudat. Ce au spus!

„Simt să vorbesc! Nu am înghițit niciodată asta cu oamenii de la țară au sufetul mai bun. Am devenit obsedat de dansurile populare, de muzică populară, stau la tv pe Etno. Oameni buni, ce am văzut acum nu am pomenit în toate edițiile. Efectiv, se vedea scena duduind sub voi. Vă aplaud în picioare! A fost incredibil!”, spune Mihai Bendeac.

„Dumneavoastră sunteți un caz de studiat, psihoza care se crease cu ceva de urmărire! Sincron! Ceva de ingheți. Muzica e splendidă”, spune Maurice Munteanu.

„Ați fost eleganți, minunați cu sincron!”, spune Anca Dinicu.

Ansamblul Academic Joc au strâns suma de 18.905 de lei.

Silviu Daniel a dansat la bară, într-un mod inedit, aplaudat și apreciat de juriu la The Ticket, 18 octombrie 2025

Concurentul Silviu Daniel a venit la The Ticket cu un număr de dans la bară, care i-a ieșit foarte frumos și a fost foarte apreciat de jurați și de public. Iată ce au zis aceștia!

„Bună seara, Silviu! Ghinionul tău este că intri la o perioadă scurtă după cineva care ținea între picioare o coadă! De când faci asta?”, spune Maurice Munteanu. „Sunt dansator profesionist”, spune concurentul.

„M-ai uimit, ai niște abilități incredibile!”, spune Anca Dinicu.

„Mi-a trecut prin minte să fac și eu asta, felicitări! Nu știam că există și bărbați care pot face asta, ai făcut foarte bine”, spune Micutzu.

Silviu Daniel a strâns suma de 14.180 de lei dn bilete.

Aristotelis Valaoritis, spectacol de echilibru la The Ticket, 18 octombrie 2024. Ce a făcut concurentul

Aristotelis Valaoritis a dansat cu seturi de pahare pe cap, într-un număr de echilibru absolut. Ce au spus jurații despre momentul său de la The Ticket, 18 octombrie 2025.

„Mi-a plăcut! Aș fi stat la povești cu dânsul, cred că are povești mișto”, spune Micutzu.

„Și eu fac la concerte, țin un pahar, pot să-ți arăt”, spune Delia.

Aristotelis Valaoritis a câștigat suma de 14.950 de lei.

Maria Cioanca, moment de dans inedit. Cum s-a descurcat la The Ticket, 18 octombrie 2025

Maria Cioanca a reușit să surprindă publicul cu un moment superb de dans specific. Jurații au reușit să se bucure de numărul ei.

„Vin din județul Argeș. Îmi place să dansez în stil bărbătesc, fac dansuri pe TikTok”, spune Maria.

„S-a văzut că te-ai simțit bine și asta e cel mai important!”, spune Anca Dinicu.

Maria a strâns suma de 5900 de lei.

Ovidiu Mihăluț, moment de dans la The Ticket, 18 octombrie 2025. Cum s-a descurcat acesta

Ovidiu Mihăluț a venit să danseze la The Ticket, iar povestea lui a aprins puțin scântei și a avut un schimb de replici cu juratul Mihai Bendeac.

„Suntem bucuroși că ați venit să ne dansați, aveți un spirit de puștan”, spune Anca Dinicu.

„Am 52 de a ani și vă spun că sunt foarte bucuros că am reușit să intru pe scenă”, spune concurentul Ovidiu Mihăluț.

Ovidiu Mihăluț a strâns suma de 1880 de lei.

Iulian Zaharie, momentul de parkour cu bicicleta, la The Ticket, 18 octombrie 2025. Cum s-a descurcat

Iulian a reușit să uimească pe toată lumea cu momentul său „periculos” cu bicicleta lui, însă a fost pe placul juriului și a publicului. Ce au zis jurații!

„Sunt campionul României de 14 ori. De 10 ani reprezint România la campionatele mondiale”, spune Iulian.

„A fost foarte bine!”, au spus jurații.

Iulian a strâns suma de 13.785 de lei.

Cine a câștigat ediția din 18 octombrie 2025 de la The Ticket

Juriul a decis cine a câștigat ediția 7 din The Ticket, 18 octombrie 2025!

„Ca de fiecare dată nu a fost simplu, atunci când luăm decizia, trecem prin fiecare moment, ne rămâne un shortlist. A fost o zi senzațională, au fost 12 numere care au ajuns la acest vot, iar această seară este câștigată cred că totusi meritat de către Ansamblul Național Joc!”, spune Mihai Bendeac.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV și care poate fi văzut pe AntenPLAY. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.