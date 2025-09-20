The Ticket, 20 septembrie 2025. Cine a câștigat a treia ediție. Momentul l-a fascinat pe Micutzu

Spectacolul împletit cu dansul a fost rețeta câștigătoare din a treia ediție The Ticket de pe 20 septembrie 2025. Deși a fost cea mai lungă deliberare de până acum, jurații au hotărât pe cine să trimită în Marea Finală. Iată despre cine este vorba!

Ediția trei The Ticket, difuzată pe 20 septembrie 2025, a fost câștigată de MIV (Made in Vietnam), care a oferit un spectacol ce nu s-a mai văzut până acum la televizor.

Matt (MIV - made in Vietnam) s-a născut și a crescut în Vietnam, dar la vârsta de zece ani s-a mutat cu familia sa în America. Aici, a făcut cunoștință cu cultura hip-hop, care a fost ca un fel de refulare a sa, în fiecare zi, pentru a sta departe de necazuri, dar și pentru a rămâne la dans.

„Mi-am înființat propriul meu grup, care se numește Poreotics. Am mers în turneu cu Justin Bieber, Usher, Bruno Mars și am făcut asta cu grupul timp de cinci ani și apoi am trecut la DJ și producție muzicală. Și, apoi, m-am plictisit de producția muzicală ca DJ, mi-am zis că am nevoie de ceva nou”, a dezvăluit concurentul la testimoniale.

Pe scena The Ticket, Matt a oferit un show care nu s-a mai văzut până acum la televizor! A dansat pe muzică electronică, folosindu-se de luminile unui laser ca efecte speciale. Atât publicul, cât și jurații nu și-au putut lua ochii de la el, iar, la final, concurentul a dezvăluit că el a proiectat totul.

Ineditul momentului a ajuns până la public și jurați, care s-au ridicat în picioare ca să-l aplaude.

„Ești un interpret uimitor și meriți toți bani!”, a zis Delia, iar Micutzu l-a întrebat, ironic, dacă poate fi mai uimitor de atât, adăugând că nu a mai văzut așa ceva până acum.

„Când eram un băiețel, am citit Isaac Asimov și alte lucruri de genul acesta. Și nu m-am gândit niciodată că voi vedea două lucruri în viața mea. Star Link a lui Elon Musk care a fost pe cer și a fost uimitor. Și asta, spectacolul tău”, a precizat juratul.

După ce s-a deschis casa de bilete, Matt a bifat o premieră, având 78 de bilete de 200 de lei. În total, concurentul a primit suma de 18.935 de lei.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.