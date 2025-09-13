Antena Căutare
Home The Ticket Știri The Ticket, 13 septembrie 2025. Cine a câștigat a doua ediție. Momentul care i-a emoționat până la lacrimi pe jurați

The Ticket, 13 septembrie 2025. Cine a câștigat a doua ediție. Momentul care i-a emoționat până la lacrimi pe jurați

Emoția împletită cu talentul a fost rețeta câștigătoare din a doua ediție The Ticket din 13 septembrie 2025. Jurații au fost pe aceeași lungime de undă cu publicul, de această dată, iar câștigătorii ediției au rămas fără cuvinte la auzul veștii.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 23:50 | Actualizat Sambata, 13 Septembrie 2025, 20:36

Victor Barbu este din Ciocănești, Dâmbovița și este artist stradal. El cântă adesea în parcurile din București și în Centrul Vechi, însă nu este singur. În ultimii ani, acesta are și un parter de scenă, pe fiul său, iar cei doi spun că au o relație foarte bună. Așa și-au făcut apariția și pe scena The Ticket, în ediția 2 din 13 septembrie 2025.

Înițial, Victor Barbu a început singur momentul. Doar el și o chitară, a cântat „I did it my way”, însă totul a luat o întorstătură neașteptată atunci când i s-a alăturat pe scenă și fiul său. Schimburile lor de replici amuzante și interpretarea pieselor au făcut deliciul juraților, dar și al publicului și au primit impresionați interpretara în duet a melodiei „That s life”.

Citește și: The Ticket, 6 septembrie 2025. Cine a câștigat prima ediție. Cum a arătat momentul care i-a dus direct în Finală

Victor Barbu & Damian de la Ciocănești au câștigat a doua ediție The Ticket din 13 septembrie 2025. Reacția lor savuroasă

Relația de tată - fiu dintre Victor Barbu și Damian i-a cucerit pe jurați și chiar le-a stârnit emoții. Văzându-vă acum pe scenă, mi-am adus adus aminte de taică-miu și de faptul că de-a lungul timpului cred că l-am nedreptățit atărând mai multă dragoste către maică-mea”, a mărturisit Mihai Bendeac. La rândul său, Micutzu le-a dezvăluit celor doi că îi amintec de Ștefan Bănică alături de tatăl lui pe scenă.

„Părea că este relația tată - fiu pe care și-o dorește oricine”, a mai adăugat el. Damian este în clasa a 9-a și de 6 ani, face spectacole stradale alături de tatăl lui.

Tânărul i-a transmis și câteva cuvinte, pe scenă, în fața tuturor: „Tata, pe lângă faptul că îmi este tată, eu îl recunosc ca pe un prieten de viață, manager, șofer personal, mai mult chesti... Ca idee, eu nu mi-aș imagina viața fără tata și d-aia îl iubesc foarte mult”

„Sunt teleportat. Realmente, m-am pierdut cu firea. M-au spart. M-au rupt”, a comentat Maurice Muntanu.

Înainte de a vota publicul, tatăl său a spus că ar folosi banii pentru a-i cumăra lui Damian un saxofon pentru că toți ceilalți colegi ai săi au deja unul. Astfel, ei au vândul bilete în valoarea totală de 17.920 de lei, cea mai mare sumă de la The Ticket, ediția 2 din 13 septembrie 2025.

Citește și: The Ticket, 13 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în a doua ediție a talent show-ului. Sumele obținute de concurenți

Victor Barbu a fost extrem de fericit și emoționat de rezultat și chiar a avut nevoie de câteva clipe să își tragă sufletul.

La finalul ediției, toți concurenții au revenit pe scenă, iar jurații au anunțat că Victor Barbu & Damian de la Ciocănești sunt alegerea lor pentru Finală. Cei doi s-au îmbrățișat, extrem de fericiți și chiar au rămas fără cuvinte.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

colaj foto Victor Barbu & Damian de la Ciocănești la the ticket
+25
Mai multe fotografii

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

The Ticket aduce sâmbătă seara cea mai mică sumă obținută până acum, dar și un premiu de aproape 4.000 de Euro... The Ticket, 13 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în a doua ediție a talent show-ului. Sumele obținute de concurenți...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro "Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă "Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
The Ticket aduce sâmbătă seara cea mai mică sumă obținută până acum, dar și un premiu de aproape 4.000 de Euro
The Ticket aduce sâmbătă seara cea mai mică sumă obținută până acum, dar și un premiu de aproape 4.000 de Euro
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic”
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin... Libertatea.ro
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească,... Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x