The Ticket, 13 septembrie 2025. Cine a câștigat a doua ediție. Momentul care i-a emoționat până la lacrimi pe jurați

Emoția împletită cu talentul a fost rețeta câștigătoare din a doua ediție The Ticket din 13 septembrie 2025. Jurații au fost pe aceeași lungime de undă cu publicul, de această dată, iar câștigătorii ediției au rămas fără cuvinte la auzul veștii.

Victor Barbu este din Ciocănești, Dâmbovița și este artist stradal. El cântă adesea în parcurile din București și în Centrul Vechi, însă nu este singur. În ultimii ani, acesta are și un parter de scenă, pe fiul său, iar cei doi spun că au o relație foarte bună. Așa și-au făcut apariția și pe scena The Ticket, în ediția 2 din 13 septembrie 2025.

Înițial, Victor Barbu a început singur momentul. Doar el și o chitară, a cântat „I did it my way”, însă totul a luat o întorstătură neașteptată atunci când i s-a alăturat pe scenă și fiul său. Schimburile lor de replici amuzante și interpretarea pieselor au făcut deliciul juraților, dar și al publicului și au primit impresionați interpretara în duet a melodiei „That s life”.

Victor Barbu & Damian de la Ciocănești au câștigat a doua ediție The Ticket din 13 septembrie 2025. Reacția lor savuroasă

Relația de tată - fiu dintre Victor Barbu și Damian i-a cucerit pe jurați și chiar le-a stârnit emoții. Văzându-vă acum pe scenă, mi-am adus adus aminte de taică-miu și de faptul că de-a lungul timpului cred că l-am nedreptățit atărând mai multă dragoste către maică-mea”, a mărturisit Mihai Bendeac. La rândul său, Micutzu le-a dezvăluit celor doi că îi amintec de Ștefan Bănică alături de tatăl lui pe scenă.

„Părea că este relația tată - fiu pe care și-o dorește oricine”, a mai adăugat el. Damian este în clasa a 9-a și de 6 ani, face spectacole stradale alături de tatăl lui.

Tânărul i-a transmis și câteva cuvinte, pe scenă, în fața tuturor: „Tata, pe lângă faptul că îmi este tată, eu îl recunosc ca pe un prieten de viață, manager, șofer personal, mai mult chesti... Ca idee, eu nu mi-aș imagina viața fără tata și d-aia îl iubesc foarte mult”

„Sunt teleportat. Realmente, m-am pierdut cu firea. M-au spart. M-au rupt”, a comentat Maurice Muntanu.

Înainte de a vota publicul, tatăl său a spus că ar folosi banii pentru a-i cumăra lui Damian un saxofon pentru că toți ceilalți colegi ai săi au deja unul. Astfel, ei au vândul bilete în valoarea totală de 17.920 de lei, cea mai mare sumă de la The Ticket, ediția 2 din 13 septembrie 2025.

Victor Barbu a fost extrem de fericit și emoționat de rezultat și chiar a avut nevoie de câteva clipe să își tragă sufletul.

La finalul ediției, toți concurenții au revenit pe scenă, iar jurații au anunțat că Victor Barbu & Damian de la Ciocănești sunt alegerea lor pentru Finală. Cei doi s-au îmbrățișat, extrem de fericiți și chiar au rămas fără cuvinte.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.