The Ticket, 6 septembrie 2025. Cine a câștigat prima ediție. Cum a arătat momentul care i-a dus direct în Finală

The Ticket, unul dintre cele mai așteptate formate TV, a avut premiera sâmbăta aceasta, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Iată mai jos ce moment i-a cucerit pe jurați, în prima ediție a emisiunii!

Ansamblul Voiniceasca vine din Republica Moldova și este format din copii cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani, care au urcat pe scena The Ticket ca să ia „biletul către faimă”. Înainte de a veni în fața publicului, concurenții și-au spus povestea.

„Când eram mic, stăteam pe acasă și s-a deschis grupa de dansuri. Și mama a decis să mă dea la dansuri. Nu aveam ocupație acasă, eram mic”, a zis băiețelul carismatic, în culise.

Copilașii din Ansamblul Voiniceasca au pregătit un moment care a reușit să intre la inima juraților The Ticket. Prin momentul lor artistic, dans și voie bună, concurenții le-au „furat” câte un zâmbet celor cinci.

Aceștia au încins o horă pe cinste, iar deliciul publicului l-a făcut băiețelul carismatic care a ieșit din butoi. Alături de partenera sa de dans, dar și de ceilalți colegi, copilul a dovedit un talent fantastic.

Pașii săi alerți de dans i-au făcut pe jurați să chiuie alături de el. La final, atât jurații, cât și prezentatorii s-au ridicat în picioare ca să-i aplaude.

Pentru performanța deosebită, Ansamblul Voiniceasca a primit, în total, 12.815 de lei. Maurice Munteanu a ținut să precizeze că nu folclorul a fost cel care l-a mișcat, ci prestația și inocența lor.

„Era momentul vieții lor, simțeam!”, a declarat Mihai Bendeac, iar Delia a adăugat că, după ce i-a văzut pe acești copii, și-ar dori și ea unul: „Mă gândesc serios la asta. Așa mi-a dat o senzație... Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

