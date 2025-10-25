The Ticket, 25 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a opta ediție a talent show-ului. Ce numere uimitoare i-au cucerit pe jurați

Descoperă ce momente impresionate au pregătit concurenții The Ticket în ediția din 25 octombrie 2025 și cine a fost desemnat marele câștigător al acestei seri!

Cea de-a opta ediție a emisiunii The Ticket a adus în platou o combinație uimitoare de energie, umor, dar și de momente emoționante care au ridicat sala și juriul în picioare și care au stârnit aplauze, mai ales pentru cei care au venit și au făcut spectacol în adevăratul sens al cuvântului pe scena marelui show de talente.

Finalul ediției a fost unul total neașteptat, însă patru dintre jurați au decis fără să stea prea mult pe gânduri cine ar trebui să fie desemnat drept marele câștigător al ediției din 25 octombrie, care i-a ținut inclusiv și pe cei de acasă cu sufletul la gură.

Tot ce s-a întâmplat în a opta ediție a talent show-ului The Ticket, difuzată pe 25 octombrie 2025

Ediția a opta a emisiunii The Ticket a început energic, a continuat cu umor, amuzament, dar și cu lacrimi și sentimente de suspans, și s-a încheiat într-un mod absolut uimitor. Toți concurenții s-au pregătit intens pentru a da tot ce au mai bun, iar rezultatele lor au stârnit aplauze, apreciere și voie bună în platou, exact așa cum toată lumea se aștepta.

Iată cum s-a desfășurat fiecare moment în parte și cât de impresionați au fost jurații de concurenții acestei ediții!

Clasa de tobe Petran, număr incredibil de sincronizare și de voie bună la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Scena de la The Ticket a prins viață încă de la primul număr, o mulțime de copii talentanți surprinzându-i atât pe jurați, cât și pe cei din public cu un moment de-a dreptul spectaculos. Ei au cântat la tobe și i-au făcut pe toți cei din sală să danseze și să fredoneze versurile unora dintre cele mai cunoscute melodii ale tuturor timpurilor.

„Piesele alese... numai una și una. Momentul foarte bine gândit. Felicitări! Așa se începe o zi! E un moment care și arată foarte spectaculos, n-am văzut atâtea tobe la un loc în viața mea!” a spus Delia, urmând ca Anca Dinicu să o completeze: „Mi-a plăcut de am leșinat, nu că mi-a plăcut... Mi-a plăcut enorm și nu cred că o să bată nimic din ce o să urmeze astăzi aici sau în toate celelalte ediții. E momentul meu preferat!”.

Vezi momentul video aici.

Clasa de tobe Petran a obținut suma de 14.780 de lei.

Vladyslav Tsarov, prestație spectaculoasă de flying pole pe scena de la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Platoul emisiunii a continuat să fie energizat de un moment care a încins imaginația celor din public și care a stârnit multe complimente datorită talentului pe care îl are Vladyslav Tsarov

„Dacă, într-adevăr, așa cum crede mai bine de 50% din populația României că sunt gay. Dacă într-adevăr aș fi gay, m-aș îndrăgosti acum pe loc. M-aș îndrăgosti instantaneu pentru că arăți absolut extraordinar, dar, din păcate, nu sunt” a spus Mihai Bendeac, urmând ca Anca Dinicu să adauge: „Noi, toate femeile din sală, ne declarăm mulțumite!”. După ce aceasta s-a arătat încântată de număr, juratul a luat o cană de apă și i-a turnat-o în cap pentru a se liniști, stârnind mult amuzament, dar și confuzie pentru concurent.

Vezi momentul video aici.

Suma pe care a obținut-o Vladyslav Tsarov este de 13.640 de lei.

Corul neamului românesc, moment deosebit și plin de emoție la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Cel de-al treilea moment al serii a fost unul cu totul neașteptat. Opt doamne superbe, elegante, îmbrăcate asortat în roșu și alb, au cântat în cor și au stârnit multe reacții de admirație, inclusiv din partea juraților.

„Suntem fericite că am trăit acest moment pentru că nu fiecare senior ajunge în situația noastră și trăiește ce am trăit noi” a spus una dintre concurentele care au primit aprecierile juraților.

Vezi momentul video aici.

Superbele doamne au câștigat suma de 4825 de lei.

Rita Pataki a stârnit multă emoție și sentimente dureroase la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Rita Pataki a cucerit întreaga sală cu un moment plin de emoțe și de talent alături de cățelul ei, care a trezit în Anca Dinicu și în Mihai Bendeac câteva emoții pe care rar le arată publicului. Cei doi au făcut câteva dezvăluiri dureroase și i-au mulțumit concurentei pentru toată iubirea pe care i-o acordă patrupedului talentat.

„M-am emoționat pentru că acum puțină vreme a murit cățelușa mea. Eu am simțit că a murit fetița mea. Practic 18 ani a stat în pat cu mine, am dormit pe aceeași pernă spate în spate. Nu ai cum să o vezi ca pe un cățel, devine parte din tine. E sfâșietor când nu mai sunt!” a spus ea, urmând ca Mihai Bendeac să o completeze cu povestea lui:

„Eu nu pot să nu trec printr-un filtru personal pentru că eu am avut un an foarte, foarte greu în 2014. A fost extrem de greu pentru mine, s-a întâmplat atunci ceva care, până în ziua de astăzi, consider că mi-a schimbat viața, și anume faptul că a apărut lângă mine cineva care mi-a devenit cel mai bun prieten. Happy a apărut în viața mea într-un moment în care eu aveam un episod de depresie foarte, foarte puternic. Ajunsesem la psihiatru, făceam tratament. Era ceva foarte, foarte rău. Eram într-un punct foarte negru. (...) În momentul de față are 11 ani și știu cumva că ... oricât de ciudat ar suna, am senzație că pe măsură ce am înaintat în timp... ușor ușor începi să te obișnuiești cu niște lucruri și te poți gândi că la un moment dat părinții tăi poate nu vor mai fi... Eu nu sunt pregătit de o viață fără această persoană, eu îi spun persoană. Niciodată nu am putut să spun că am un cățel, pentru că ne avem unul pe altul. E cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în toată viața mea și îi mulțumesc!”.

Vezi momentul video aici.

Rita Pataki a câștigat suma de 11.680 de lei.

Mike Woodhams, a cântat pe mai multe voci și a cucerit platoul The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Voia bună a revenit în platou după momentul cântărețului care a reușit să impresioneze publicul și jurații, cântând pe mai multe voci într-un mod uimitor.

„Aș dori să văd mai multe momente ca acestea pentru că a fost absolut briliant!” a spus Mihai Bendeac, urmând și ca Micutzu să îl felicite pe concurent pentru prestația sa.

„Aș da toți banii pe acest show, pentru că ești genial” a adăugat și Delia, fiind imediat completată de Maurice Munteanu: „Am iubit prestația ta!”.

Vezi momentul video aici.

Mike Woodhams a obținut suma de 11.415 de lei.

Piotr & Nadine, dans liric și acrobații impresionante pe scena de la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Cei doi dansatori au venit din Polonia și au cucerit publicul încă de la prima lor apariție. Piotr, aflat într-un scaun cu rotile a fost cel care i-a impresionat pe cei prezenți cu adevărat, reușind să stârnească emoții, lacrimi, dar și sentimente de admirație profundă.

„Aș vrea să jurizez acest număr fără să mă leg de niciun element absolut evident. Mi se pare că au transmis foarte, foarte multă emoție. (...) Cred că această formă de artă, ceea ce faceți pe scenă, începe în ochi. Aceasta a fost cea mai importantă parte a numărului vostru: ceea ce se întâmplă în privirea voastră și conexiunea din ochii voștri. Așadar, vă mulțumesc!” a spus Mihai Bendeac cu multă apreciere.

Vezi momentul video aici.

Piotr & Nadine au câștigat suma de 11.635 de lei.

Emylion, moment controversat pe scena de la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Emylion a adus multă voie pe scena de la The Ticket, iar Delia a fost cea care l-a rugat pe concurent să repete momentul artistic, recunoscând că a impresionat-o instrumentalul pe care el l-a produs.

Emoțiile și-au spus cuvântul, iar stângăcia lui a făcut-o pe Anca Dinicu să reacționeze imediat: „Ce ești dubios așa? Ce e în neregulă cu tine?!”.

De asemenea, Mihai Bendeac și Micutzu au avut impresia că Emylion îi ia la mișto.

„Este cel mai dubios concurent din acest sezon și încercam să îi fac o mică radiografie. Cu toate experiența posibilă nu reușesc să identific nimic din ce am mai văzut. Am avut impresia că își bate joc de noi” a spus Mihai, urmând ca Micutzu să adauge: „Pe mine nu mă interesează mai mult de tine. Din contră, faci să nu-mi pese că exiști!”.

Vezi momentul video aici.

Emylion a obținut suma de 565 de lei.

ALICEGYM, spectacol uimitor pe scena de la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Ansamblul modern a electrizat scena la propriu. Fetele cu vârstele cuprinse între 8 și 14 ani au pregătit un moment de-a dreptul spectaculos care a fost aplaudat minute în șir și care i-a făcut pe cei din public să ofere mulți bani pentru bilet.

Jurații s-a declarat, de asemenea, cuceriți de talentul fetelor, felicitându-le pe cele 31 de gimnaste pentru tot efortul pe care l-au depus pentru un astfel de moment.

„Perfecte! Au avut un dans superb, s-au mișcat extraordinar și la final au început să plângă. S-au emoționat!” a spus Anca Dinicu cu zâmbetul pe buze.

Vezi momentul video aici.

Ansamblul modern ALICEGYM a câștigat suma de 17.305 lei.

Ionică fără frică a trezit un sentiment de nostalgie puternic la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Concurentul a continuat să mențină atmosfera electrizantă, însă cu un moment total diferit. El a pregătit un moment muzical la trombon, care nu doar că i-a făcut pe toți cei prezenți să danseze și să se simtă bine, ci le-a făcut și pe Delia și pe Anca Dinicu să cânte cu multă voie bună.

„A fost un moment care mi-a adus nostalgia. Pe mine nostalgia mă împlinește și mă bucură” a spus Maurice Munteanu, impresionat cu adevărat de talentul acestuia.

Vezi momentul video aici.

Ionică fără frică a obținut suma de 7785 de lei.

Alexandru Fabian, spectacol energic cu o minge de fotbal la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

În vârstă de 37 de ani, Alexandru a pregătit un moment inedit pentru jurați și pentru cei de acasă, jucându-se cu o minge de fotbal, într-un stil aparte, plin de precizie, control și creativitate.

Mihai Bendeac și-a dorit să încerce o schemă intitulată „manevra Bendeac”, stârnind multe reacții de amuzament.

„Nu vreau să te jignesc cu absolut nimic, dar am avut numere mai spectaculoase” a spus Micutzu, urmând ca Maurice Munteanu să adauge o replică neașteptată: „Un număr echilibrat cu o intensitate performativă moderată, dar cu potențial de creștere. M-aș concentra și pe factorul artistic”.

Vezi momentul video aici.

Alexandru Fabian a câștigat suma de 5945 de lei.

Beny Mihai, moment spectaculos de drag cabaret pe scena de la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Beny Mihai a fost cu adevărat o apariție spectaculoasă a acestei ediții. Îmbrăcat într-o ținută colorată, de-a dreptul uimitoare și machiat excentric, cu o perucă voluminoasă, concurentul a avut un moment muzical pe mai multe voci care nu doar că i-a impresionat pe cei prezenți, ci care i-a făcut să scoată bani mulți din buzunar pentru talentul său incontestabil.

„Mi-a plăcut la nebunie interpretarea. Foarte, foarte mult! Mi s-a părut că e genul acela de cabaret old school, foarte got și deloc, deloc previzibil. Îmi place ținuta, îmi place apariția, îmi place vocea foarte mult. Mi-a plăcut. De la primul moment, până când ai terminat, am văzut că ai emoții, e normal să ai emoții. Excepțional, felicitări!” a spus Maurice Munteanu impresionat cu adevărat de momentul românului.

Vezi clipul video aici.

Beny Mihai a câștigat suma de 10.530 de lei.

Andrea Hulamyhoop, moment spectaculos de hula hoop la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Andrea a pregătit un număr de hula hoop fascinant, stârnind mult aplauze și o stare bună în rândul tuturor celor prezenți în platou. Talentul și creativitatea i-au făcut pe cei din public să scoată bani frumoși din buzunar, demonstrând că spectacolu cu cercurile luminate i-a încântat cu adevărat.

„A fost un spectacol distractiv și uimitor!” a spus Maurice Munteanu.

Vezi momentul video aici.

Andrea Hulamyhoop a câștigat suma de 8585 de lei

Dani Hoodie și Funny Dad, au cântat și au dansat împreună pe scena de la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Dani Hoodie și Funny Dad au stârnit multă distracție în platou. Dani a cântat la chitară și la voce în timp ce tatăl lui a dansat în jurul lui, susținându-l în tot ceea ce face. Mihai Bendeac și-a expus punctul de vedere, explicând că ar trebui să meargă pe cont propriu și să investească în cultura sa muzicală.

Și Delia l-a încurajat să facă o școală de muzică și să continue pentru că talentul său există și merită să lupte pentru visul lui.

Vezi momentul video aici.

Dani Hoodie și Funny Dad au câștigat suma de 4780 de lei.

Alenee Aisha a pregătit un număr de contosionism aerian care i-a lăsat pe toți cu gura căscată la The Ticket, în ediția din 25 octombrie 2025

Alenee Aisha a încheiat seară într-un mod de-a dreptul uimitor! Ea i-a lăsat atât pe jurați, cât și pe cei din public cu gura căscată, după ce a pregătit un număr de contorsionism aerian, fiind prinsă doar de păr în timp ce își realiza evoluția.

„Întregul tău număr a fost uluitor”, „Dacă aș fi fost bărbat, mă îndrăgosteam acum, dar, uite că sunt femeie, și mi-aș dori să arăt așa și nu mai pun ciocolată în gură de mâine” au spus Delia și Anca Dinicu, pe rând.

Mihai Bendeac s-a dus pe scenă și a ridicat-o pe concurentă în aer, ținând-o doar de păr, fiind impresionat de puterea acesteia.

Vezi momentul video aici.

Alenee Aisha a câștigat suma de 9855 lei.

Cine a câștigat ediția 8 The Ticket, din 25 octombrie 2025

Juriul a avut o misiune foarte grea în această ediție, însă, în cele din urmă, cei cinci jurați s-au pus de acord și au decis cine este marele câștigător al ediției 8 din The Ticket!

„Concluzia noastră este că în seara asta au fost concurenți foarte buni care merită cu adevărat să ajungă în finală. Dar, desigur trebuie să existe un câștigător și vă pot spune că învingătorul a primit patru voturi din partea juraților. Patru voturi din cinci.

Prin urmare avem un învingător clar. Dar a fost foarte dificil. Cred că învingătorul, el, ea sau ei, merită să câștige. Deci, în această seară finalistul este Beny Mihai!” a spus Mihai Bendeac, stârnind un rând de aplauze din partea tuturor celor prezenți în platou.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 a lansat, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV și care poate fi văzut pe AntenaPLAY. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.