Concurenții și-au pus în valoare talentul și munca, câștigând bani pe loc, prin momente variate – de la dansuri spectaculoase, muzică și abilități neașteptate. Așa s-a desfășurat cea de-a patra ediție a show-ului de talente, pe 27 septembrie 2025!

The Ticket, 27 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în a patra ediție a talent show-ului. Momentele concurenților de pe scenă | antena 1

The Ticket a revenit cu o nouă ediție plină de spectacol, aducând în fața telespectatorilor momente intense și pline de energie. Concurenții au urcat pe scenă hotărâți să își depășească limitele, luptând nu doar pentru a obține câștiguri pe loc, ci și pentru șansa de a ajunge în marea finală și de a câștiga premiul de 100.000 de euro.

Tot ce s-a întâmplat pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025. Momentele unice care au fost prezentate în fața publicului și a juriului

Concurenții au depus toate eforturile pentru a le demonstra juraților și publicului că merită un loc în finală, dar si sume mari de bani:

Duo D&D, moment unic de iluzionism pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025. Cum s-au descurcat

Juriul The Ticket și publicul au putut asista în ediția 4 a emisiunii, din 27 septembrie 2025 la un număr de magie inedit care a fost pe placul acestora. Iată ce au zis jurații și ce bani au primit aceștia:

„Mai e cineva alături de noi care ne ajută, e însărcinată”, spune concurentul despre partenera lui. „Mi s-a părut ceva învechit, m-am simțit ca la un all inclusive în Bulgaria. Efortul e apreciat”, spune Micutzu. „Am văzut privirea doamnei, te-a ciuruit”, i-a zis Mihai Bendeac lui Micutzu. „Toată situația merge în Cireșica, un ansamblu, teatru”, spune Maurice.

După ce publicul a fost rugat să plătească bilete, iată că totalul strâns de aceștia a fost de 8160 lei, lucru care i-a făcut fericiți.

Vezi momentul aici:

The Brothers, momentul de dans care a fost pe placul juraților și a publicului la The Ticket, 27 septembrie 2025

Trupa The Brothers a făcut show total pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025. Aceștia au avut un dans social, iar jurații au fost complet impresionați, iar publicul le-a apreciat momentul plătind bilete.

„Show-ul nostru a fost despre frustrările și temerile de sociatate. Bully-ul din grupurile sociale”, spune unul dintre dansatorii din trupă.

Mihai Bendeac a pus mai multe întrebări despre momentul pe care ei l-au pus în scenă.

„Foarte interesant, mie mi-a plăcut!”, spune Micutzu.

Trupa The Brothers a strâns suma de 10.985 lei.

Vezi momentul aici:

Papi Bucket a cântat la „rățuște” de cauciuc pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025. Ce au zis jurații și câți bani au plătit cei din public

Papi Bucket, concurentul din Taiwan a venit pe scena de la The Ticket și a cântat la instrumente inedite, însă aprecierea din partea juraților și a publicului nu s-a lăsat așteptată. Iată ce au zis aceștia!

„A fost foarte amuzant și precis muzical! Sper să nu te ofensez, eu sunt comediant, dar glumele de genul nu mor”, spune Micutzu.

„Mie mi s-a părut că s-a luat în serios, notele au fost bune, corecte. Nu înțeleg cum le-a acordat”, spune Delia.

„The chicken show se numește spectacolul meu”, spune Papi Bucket.

Papi Bucket a strâns suma de 5320 lei.

Vezi momentul aici:

King Bass a venit plin de încredere în el pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025. Concurentul a avut un moemnt de rap

King Bass a reușit să creeze un moment plin de intensitate pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025. Acesta a cântat muzică românească în stil personal, iar publicul i-a oferit o sumă frumoasă de bani.

„Nu sunt vorbe aruncate așa la nimereală! Am venit să-mi câștig pâinea”, spune King Bass.

„Ai un timbru foarte bun, autentic, ești bun pe rap, rămâi acolo, pe joase. Te ajută timbrul”, spune Delia.

„Ai câștigat vreun ban din muzică?”, întreabă Mihai Bendeac. „Nu, sunt plecat în Germania, să fac un ban pentru copii”, spune King Bass.

King Bass a strâns suma de 6020 de lei.

Vezi momentul aici:

Trupa Afuma, spectacol senzațional pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025. Cât de bine s-au descurcat aceștia

Băieții din trupa Afuma au venit p scena de la The Ticket, în ediția din 27 septembrie 2025, cu un singur gând - să facă show! Și le-a ieșit perfect. Jurații și publicul au fost în delir.

„Ce fac ei e o practică tradițională?”, întreabă Mihai Bendeac.

„Eu dau bani!”, spune Delia.

„Am înțeles de ce la sală nu trebuie să sari peste ziua de picioare”, spune Micutzu.

Trupa Afuma a strâns suma de 15.570 lei.

Vezi momentul aici:

Desko a reușit să-i convingă pe jurați că numărul său prezentat pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025, e vrednic de o sumă mare de bani. Ce a făcut

Concurentul Desk a reușit să impresioneze publicul cu numărul său incredibil de dans cu echilibristică. Forma în care se află concurentul a uimit femeile din public. Iată ce au zis jurații!

„Am răs câns ai avut un moment de dans cu un obiect, nu mă așteptam”, spune Micutzu.

„Care e povestea ta?”, întreabă Mihai Bendeac.

„Am început acrobațiile la 23 de ani”, spune concurentul Desko.

„Deci lucrezi în privat, înteleg”, spune Maurice.

Desko a strâns suma de 10.055 lei.

Vezi momentul aici:

Andrei Hereșanu, moment de muzică ușoară cu taraf la The Ticket, 27 septembrie 2025. Ce au spus jurații și câți bani a strâns

Andrei Hereșanu a cântat cu foc pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025. Acesta a reușit să o ridice pe Delia în picioare care s-a distrat de minune alături de muzica lui live. Iată ce au zis jurații și ce sumă de bani a strâns el de la public.

„Ați avut spectacole plătite cu bilet?”, întreabă Mihai Bendeac. „Nu!”, sune Andrei Hereșanu.

„Eu am căutat cartea și nu am găsit-o nicăieri! M-am bucurat de moment, mi se pare de bun simț că dacă asculți să și plătești”, spune Delia.

„Nu am o competență profsională pentru a face o analiză muzicală, dar am un alt tip de competență, dacă e nevoie de cineva pe partea de dans, și colega Dinicu se va oferi, putem strânga, dreaptă față spate să oferim vizual!”, spune Maurice Munteanu.

Andrei Hereșanu a strâns suma de 10.575 lei.

Vezi momentul aici:

Ansamblul Valea Târnavelor a impresionat publicul The Ticket și jurații și au primit o sumă mare de bani, în ediția din 27 septembrie 2025

Juriul a fost martor la un moment unic de tradiție, cu Ansamblul Valea Târnavelor pe scena de la The Ticket 2025, iar publicul le-a oferit o sumă mare de bani.

„Suntem azi 48 de copii, acasă suntem mai mulți”, spune liderul.

„Am avut momente de teamă, dar mă bucur că fac treaba asta, mă bucur că fac parte din așa ceva, că văd atât de aproape un moment ca acesta!”, spune Mihai Bendeac.

„Eu nu sunt așa familiar cu dansul, mai ales popular, dar e a doua oară când se întâmplă să-mi pacă ce văd! E mare lucru că ai influențat oamenii aceștia”, spune Micutzu.

Ansamblul Valea Târnavelor a primit suma de 17.615 de lei.

Vezi momentul aici:

Nelson Mondialu a urcat pe scena de la The Ticket cu un papagal, în ediția din 27 septembrie 2025. Ce au zis jurații

Nelson Mondialu a reușit să-i amuze pe jurați și pe cei din public la The Ticket, 27 septembrie 2025. Iată ce a zis!

„Papagalul vorbește când vrea el, nu la comandă”, spune Nelson Mondialu.

„Stătea efectiv, nu făcea nimic”, spune Delia.

Nelson Mondialu a strâns suma de 2175 de lei.

Vezi momentul aici:

Nicu de la Căzănești a venit pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025. Ce a făcut acesta și câți bani a primit acesta

Nicu de la Câzânești, unul dintre cele mai virale personaje de pe YouTube, a venit în platoul emisiunii The Ticket, 27 septembrie 2025. Acesta a cântat și publicul a râs!

„A intrat prost, nu a intrat bine! Of, of of, deșteaptă ești! O dată jos, o dată sus e”, spune Delia.

„Am cântat ce trebuie, nu ce nu trebuie! Eu pot să cânt pe vocea lui Salam, dar Salm nu poate pe vocea mea”, spune Nicu de la Căzănești.

Nicu de la Căzănești a primit suma de doar 425 de lei.

Vezi momentul aici:

Eduard Stănică a venit pe scena de la The Ticket cu un dans excentric. Cum s-a descurcat acesta în ediția din 27 septembrie 2025

Eduard a dansat pe scena de la The Ticket, în ediția din 27 septembrie 2025, iar publicul și juriul au comentat momentul său, iar suma de bani primită a fost una modestă.

„Pe viitor habar nu am ce vreau să fac, orice ține în domeniul artei”, spune Eduard.

„Nu poți orice în domeniul artei”, spune Mihai Bendeac.

Eduard Stănică a strâns suma de 4565 de lei.

Vezi momentul aici:

Cezar Magic, momentul „incendiar” de pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025. Cum s-a descurcat și ce a făcut concurentul

Cezar Magic a făcut un moment complicat și periculos, moment care în urmă cu mai mulți ani acesta a fost la un pas să-și piardă viață, din cauza unui accident. El nu reușise să evadeze la timp și a căzut în cap de la 6 metri. Iată cum i-a ieșit acum momentul și ce au zis jurații!

„Am reușit să fiu mai rapid decât timpul, vă mulțumesc!”, spune Cezar Magic.

„Eu pe prietena soției tale o stalkeresc pe internet!”, a spus Mihai Bendeac.

Cezar Magic a strâns suma de 15.695 de lei.

Vezi momentul aici:

Ciucurel și Ciucuraș, moemntul de muzică popular care a fost amuzant pentru jurați. Ce au cântat la The Ticket, 27 septembrie 2025

Cu multă energie și voie bună, Ciucurel și Ciucuraș au venit pe scena de la The Ticket, 27 septembrie 2025 și au cântat cu multă pasiune. Iată ce le-au zis jurații acestora și ce sumă de bani au primit.

„Mi s-a întâmplat de curând, eram în farmacie, eram de la sală, arătam extraordinar, era o tipă care s-a emoționat. Tipa la vreo 27 de ani, eu ca să cochetez am zis că sunt bătrân, ea s-a uitat la mine și a zis - eh, sănătate să fie!”, spune Mihai Bendeac.

„Versurile sunt de la părinții noști, lăutărie veche”, spun cei doi concurenți.

Ciucurel și Ciucuraș au primit suma de 5125 de lei.

Vezi momentul aici:

Oliver Ioniță, moment de actorie cu umor de pe scena The Ticket, 27 septembrie 2025. Cum s-a descurcat și ce au zis jurații

Oliver Ioniță a venit pe scena de la The Ticket cu un moment de umor și actorie, care nu a fost in totalitate pe gustul juraților și a publicului. Iată ce au zis aceștia!

„Asta-i tot? Foarte bine, că dacă era mai lung...”, spune Anca Dinicu.

„Nu credeți că lucrurile sunt generice pentru un bărbat?”, spune Micutzu.

Oliver Ioniță a strâns suma de 1760 de lei.

Vezi momentul aici:

Ce moment va merge direct în Marea Finală The Ticket 2025

Ansamblul Valea Târnavelor a câștigat ediția cu numărul 4. Iată ce a spus Mihai Bendeac:

„Nu toate momentele au fost de finală, însă au fost 6 nume care au fost luate în calcul și vehiculate. Au fost mai multe numere bune, de asta noi jurații am dori să vă mai aplaudăm din nou. Vom anunța câștigătorul sau câștigătorii ai acestei seri! Acel om sau acei oameni care sunt la un pas de marele bilet de 100 de mii de euro. În această seară, premiul se duce la Ansamblul Valea Târnavelor!”, spune Mihai Bendeac.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.