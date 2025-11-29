The Ticket, 29 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția 13 a talent show-ului. Jurații au ales ultimul finalist din acest sezon

Antena Căutare
În ediția 13 din „The Ticket”, de pe 29 noiembrie 2025, jurații au primit o misiune dificilă: să aleagă ultimul finalist din acest sezon. După o discuție intensă, aceștia au hotărât pe cine să trimită în Marea Finală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 23:55 | Actualizat Sambata, 29 Noiembrie 2025, 23:33

„The Ticket” se apropie de final. Marea Final a talent show-ului va avea loc sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cei de acasă vor alege marele câștigător din acest sezon.

Până atunci, jurații au avut de făcut o alegere foarte dificilă în ediția 13 de pe 29 noiembrie 2025. Aceștia au fost nevoiți să aleagă ultimul finalist, iar misiunea a fost extrem de grea. Maurice Munteanu, Mihai Bendeac, Micutzu, Delia și Anca Dinicu au analizat în amănunt fiecare moment din această seară.

Un lucru este cert, toți concurenții s-au descurcat de minune pe scena „The Ticket”. Mai mult, unii dintre ei au stârnit o avalanșă de aplauze, reușind să ridice în picioare membrii juriului. A fost o seară excepționale cu momente de neuitat.

„Foarte complicat!”, a evidențiat Micutzu.

Cine a câștigat ediția 13 din „The Ticket”, de pe 29 noiembrie 2025. Mihai Bendeac a anunțat ultimul finalist al sezonului

Doar concurenții care au obținut peste 5.000 de lei din partea publicului au ajuns la votul juraților. Printre aceștia se numără Trouble Crew, Marsdeluxe, Teodor Abagiu, Ștefan Guțanu, Maxime Mathiot, Ivan, Kathss, The Dollly Show, The Petrini`s, Andrei Magicman, Anadi și Euphoria.

„Dovada cea mai bună a faptului că am avut o zi cu numere foarte bune este faptul că ne-a luat foarte mult timp până să ne decidem. Trebuie să vă spun că în momentul în care am luat decizia am fost cu toții de acord. Nu a fost o situație în care cineva să se fi împotrivit. La final au fost cinci voturi din cinci. A fost o zi cu emoții de mai multe feluri, iar asta este foarte bine.

Înainte să anunțăm câștigătorul vrem să le mulțumim și invitaților noștri pe care i-am avut astăzi. Apreciem că ați fost aici! Este ultima ediție! (...) Nu poate exista decât un câștigător.”, a precizat Mihai Bendeac.

În cele din urmă, juratul a anunțat că The Petrini`s este câștigătorul ediției 13 din „The Ticket”. Victor Petrini merge în Marea Finală a talent show-ului alături de partenera lui, Iulia. Concurentului nu i-a venit să creadă, stăpânindu-și cu greu emoțiile.

„Alegerea mea a fost The Petrini`s din momentul în care i-am văzut pe scenă! The Petrini`s cu ochii închiși!”, a dezvăluit Maurice Munteanu.

„Un număr atât de scurt, dar cu un impact atât de mare. Dacă nici ei nu merită... atunci cine?!”, a mai punctat Anca Dinicu.

„Eu vreau doar să vă mulțumesc, nu mă așteptam! Sunt copleșită și nu prea am cuvintele la mine, dar vă mulțumim foarte mult! A fost o onoare”, a reacționat Iulia de la The Petrini`s.

„E ireal! Nu ne așteptam să ajungem chiar atât de sus!”, a mai completat Victor Petrini.

Așadar, The Petrini`s vor ajunge în Marea Finală alături de ceilalți finaliști. Ei se vor întrece sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY pentru premiul de 100.000 de euro.

