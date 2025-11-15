Antena Căutare
The Ticket, 15 noiembrie 2025. Cine a câștigat ediția cu numărul 11. Ce au spus jurații despre moment

Ediția cu numărul 11 a show-ului The Ticket, difuzată pe 15 noiembrie 2025 la Antena 1, a adus în fața publicului un spectacol plin de energie, emoție și momente spectaculoase. Iată cine a câștigat!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 23:59 | Actualizat Duminica, 16 Noiembrie 2025, 00:34

După o seară intensă, în care concurenții au demonstrat nu doar talent, ci și capacitatea de a transforma fiecare clipă în show total, doar un singur număr a reușit să obțină biletul către marea finală, acolo unde premiul de 100.000 de euro îi așteaptă pe cei mai buni dintre cei buni.

Momentul serii a fost, fără îndoială, cel prezentat de Duo Romance. Cu o reprezentație plină de pasiune, forță și sincronizare perfectă, cei doi artiști au reușit să ridice sala în picioare și să impresioneze atât publicul, cât și juriul.

„Am văzut mulți oameni atârnând, dar nu ca voi. Sper să sune a compliment, pentru că mi se pare că aveți o energie comună, vă înțelegeți super bine”, a spus Micutzu, vizibil captivat de numărul lor.

Anca Dinicu nu s-a lăsat mai prejos: „A fost totul milimetric, sunteți cuplul meu preferat. Îmi doresc brațele ei, ați văzut cum sunt mușchii definiți?”

Micutzu a completat atmosfera entuziastă cu o exclamație: „Ați fost doi zei!”

Delia, curioasă și încântată, a întrebat: „Sunteți cuplu și în viața reală, nu?” – „Da”, au răspuns cei doi artiști, spre deliciul publicului.

Mihai Bendeac a pus punct avalanșei de complimente cu o apreciere fermă: „Aveți toate aprecierile!”

Pentru momentul lor, Duo Romance a adunat din partea publicului suma de 18.710 lei, una dintre cele mai mari contribuții ale ediției.

Decizia finală: Duo Romance câștigă ediția

După o deliberare prelungită, semn al unei seri foarte strânse și diverse, Mihai Bendeac a fost cel care a anunțat câștigătorii:

„A durat un pic. Pentru că am avut o seară specială, foarte diversă. Și ca să mai prelungim tensiunea, o să vă anunț în primă instanță că avem un câștigător solo. Împreună cu Delia am lansat o piesă „Doi în unu”, în această seară câștigători sunt Duo Romance!”

Publicul a explodat în aplauze, iar prezentatorii – Cătălin Bordea și Nelu Cortea – au concluzionat: „A fost o onoare și o plăcere!”

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 a lansat, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV și care poate fi văzut pe AntenaPLAY. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

„The Ticket” se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.









