The Ticket, 4 octombrie 2025. Cine a câștigat a cincea ediție. Momentul uluitor de acrobație aeriană, aplaudat la scenă deschisă

Talentul și munca au fost răsplătite în a cincea ediție The Ticket din 4 octombrie 2025. Și de această dată, jurații au fost pe aceeași lungime de undă cu publicul pentru că cea care merge în marea finală i-a cucerit pe toți.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 23:50 | Actualizat Sambata, 04 Octombrie 2025, 19:23

După cele 14 momente care au avut loc pe scena în a cincea ediție The Ticket, jurații s-au retras pentru a alege cine este câștigătorul ediției. Dezbaterea a fost una aprinsă pentru că cei patru au avut de ales între multe numere spectaculoase care le-au rămas întipărite. Cu toate acestea, alegerea juriului pentru finală a fost Aija Taheria.

„Vă mulțumesc enorm. Sunt foarte fericită. Finala The Ticket însemnă pentru mine o oportunitate să le arăt oamenilor că pot mai mult. Și le mulțumesc juraților, cât și publicului”, a spus câștigătoarea ediției.

Aija Taheria a câștigat a cincea ediție The Ticket. Tânăra a impresionat cu un moment de acrobație aeriană

Aija Taheria are doar 16 ani, dar a impresionat cu numărul ei de acrobație aeriană. Cu doar două panglici suspendate, adolescenta a făcut un adevărat show care i-a ținut cu sufletul la gură atât pe jurați, cât și pe cei din public.

„Câștig și bani din asta, dar o fac din pasiune și sunt foarte bucuroasă că pot să împărtășesc cu voi pasiunea mea”, a declarat aceasta, la finalu numărului.

Aija Taheria este încă la liceu, însă aceasta nu are nici pe departe o viață tipică de adolescent. Ea dedică foarte mult studiului, dar spune că nu se simte ca un compromis.

„Dimineața merg la antrenamente cam 7-8 ore pe zi și după ora 4, începu studiile până târziu. Mi se pare o pierdere de timp să mă uit la un film, când eu știu că în timpul ăsta aș putea să studiez sau să mă antrenez”, a precizat câștigătoarea din a cincea ediție The Ticket.

Întrebată, în timpul jurizării, dacă s-a accidentat vreodată, Aija Taheria a oferit un răspuns care i-a uimit pe jurați. „Nu avem voie să greșim. Trebuie să ne cunoaștem foarte bine corpul și repetăm foarte mult ca să face ceea ce facem în siguranță. Se întâmplă să mai greșești, dar trebuie să îți dai seama dinainte. Să anticipezi și să rezolvi problema în siguranță”, a explicat ea.

Aija Taheria este, de asemenea, triplă campionă națională la acrobație aeriană, însă dă dovadă de multă modestie. „Cascadele pe care le fac provoacă niște arsuri. Și la repetiții, lucrăm pe carne vie, uneori”, a mai dezvăluit tânăra detalii din spatele spectacolului uluitor.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Aija Taheria la the ticket
+27
Mai multe fotografii

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

