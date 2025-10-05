The Ticket, 4 octombrie 2025. Ce s-a întâmplat în a cincea ediție a talent show-ului. De ce a lipsit Micutzu din juriu

De la momente emoționante, care au stârnit amintiri, până la numere spectaculoase, care i-au ținut pe toți cu sufletul la gură, spectacolul a fost garantat în a cincea ediție The Ticket, din 4 octombrie 2025.

O nouă ediție The Ticket i-a ținut pe telespectatorii cu ochii ațintiți spre televizoare datorită unor momente excepționale. Din a cincea ediție a talent show-ului, difuzat pe 4 octombrie 2025, nu au lipsit emoția, adrenalina, suspansul, toate presărate cu multă distracție. Jurații au fost impresionați de concurenții care au urcat pe scenă, iar public din sală a cumpărat bilete în valore de sume record, cu dorința de a-i răsplăti pe aceștia pentru spectacolul oferit.

Ce s-a întâmplat în a cincea ediție The Ticket din 4 octombrie 2025. Toate momentele care au impresionat

Concurenții care au intrat pe scenă în a cincea ediție The Ticket din 4 octombrie 2025 au dat tot ce au avut mai bun în speranța că vor prinde un loc în finală. De la momente emoționante sau care au stârnit amintiri până la numere spectaculoase care i-au ținut pe toți cu sufletul la gură spectacolul a fost garantat în această seară de sâmbătă.

Cu toate aceasta, a atras, însă, atenția tuturor. Micutzu a lipsit din juriul The Ticket din 4 octombrie 2025, iar Mihai Bendeac a explicat ce s-a întâmplat, înainte de startul show-ului.

„Nu putem să nu vorbim despre elefantul din cameră, și anume, că domnul Micutzu nu va fi astăzi prezent. Va fi foarte greu că na, să înlocuiești 170 de kilograme de talent, va fi fi foarte dificil. În cazul în care vă întrebați unde ar putea să fie domnul Micutzu într-o zi de filmare, este la o nuntă. S-a dus să cânte. S-a dus să cânte (râde). Nu s-a dus să cânte, este naș, evident”, a explicat juratul The Ticket.

Les French Twins, spectacolul care a îmbinat comedia cu tehnologia și a cucerit publicul, în a cincea ediția The Ticket

Gemenii frencezi, Tonny și Jossan, au 29 de ani și au venit din Paris. Frații au adus un show spectaculos în care au îmbinat comedia cu tehnologia și magia și i-au fermecat pe toți cei din sală. Și jurizarea lor a stârnit hohote de râs în sală, după ce Mihai Bendeac a încercat să își prezinte cunoștințele de limba franceză.

„Vreau să vă felicit din tot sufletul meu, a fost o bucurie pentru noi să vă vedem pe scenă. Sper ca publicul să vă răsplătească așa cum meritați”, a spus acesta.

„A fost un moment foarte frumos, aș da toți bani din lume să văd asta, aș plăti, da”, a adăugat și Delia. Iar în urma momentului lor, Les French Twins au obținut suma totală de 14.480 de lei.

Citește și: The Ticket, 27 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în a patra ediție a talent show-ului. Momentele concurenților de pe scenă

Rikito, apariție surpriză pe scenă, în a cincea ediție The Ticket. Ce moment a pregătit

Rikito a urcat pe scena The Ticket, spre surpriza publicului cât și a juraților. Fostul participant la Chefi la cuțite a dezvăluit că și-a descoperit un nou talent și a venit să îi demonstreze lui Nea Marin că nu este atât de nepreiceput precum spune el.

Îmbrăcat la 4 ace și în stilul lui caracteristic, acesta a a făucut deliciul tuturor cu un număr surprinzător. Acesta a început prin a recita „Somnorase păsărele”, pe care apoi a tradus-o în japoneză.

„Zici că-s eu când mă asculta la lecție”, a remarcat Bordea.

„La Insula Iubirii nu te-a tentat să mergi?”, a vrut să afle Maurice. Ulterior, Rikito a povestit cum a ajuns în România: „Am condus motocicleta beat și atunci tatăl meu s-a supărat pe mine. Era bogat tatăl meu și a zis te duci în America la o școală foarte strictă, dar nu am luat BAC-ul. Tatăl meu s-a căsătorit cu o româncă și m-a chemat și pe mine în România. Deschid un restaurant pentru tine. M-a pedepsit, dar de fapt e mai bine”, a mărturisit acesta. La final, el a primit 3.450 de lei.

Aija Taheria, număr de acrobație aeriană uluitor care a ridicat sala în picioare în a cincea ediție The Ticket

Cortina s-a deschis și Aija a impresionat cu un moment de acrobații care i-a ținut pe toți cu sufletul la gură. Tânăra părea că plătuește prin platou, iar mișcările ei fluide au făcut ca întreg momentul să pară desprins din povești.

Mișcările de la înălțime i-au făcut pe jurați să exclame că e „Prea sus” atunci când au văzut-o și au stat cu iniama cât un purice până la final. Publicul s-a ridicat în picioare iar Aija a primit aplauze la scenă deschisă. Tânăra acrobată este din București, are doar 16 ani și a ajuns la Școala de circ de la vârsta de 8 ani.

„Du-te la Las Vegas, vei deveni regina Las Vegas-ului. Numărul trebuie să te coste pe seară, dacă vor să te vadă 35 de mii pentru că ești ireală”, a reacționat Maurice. Astfel, la final, Aija a obținut 17.910 de lei.

Nicu Pistol a cântat la linguri în a cincea ediție The Ticket și a dezvăluit povești din cariera sa

Nicu Pistol are 78 de ani și este din Călărași. Bărbatul a pregătit un număr inedit și cântat la linguri. Acesta a povestit că încă de la vârsta de 5 ani este pasionată de acest lucru. Mai mult, faptul că se trage dintr-o familie de lăutari, l-a făcut să fie mereu înconjurat de muzică. De asemenea, el a făcut școala de suflători și a cântat 18 ani cu Orchestra Constanța.

„Mie mi-ați trezit o nostalgie. Am rămas prin perioada anilor 80”, a spus Maurice despre numărul lui. Cu talentul său, Nicu Pistol a vândut bilete în valoare totală de 4.640 de lei.

Challenge Family, show complex în a cincea ediție The Ticket

Trupa Challenge Family este din București și a dat viață platoului The Ticket, în a cincea ediție. Danstorii au umplut scena și au trecut de la un gen de muzică la altul spre bucuria spectatorilor. Momentul lor a fost un show total.

Cei patru instructori fondatori au dezvăluit că lucrează împreună de peste 15 ani, au înființat o școală de dans și încearcă să transmită un mesaj educativ prin coregrafia lor.

„Ce desfășurare de forțe”, a ținut să spună Mihai Bendeac. Mai mult, acesta a fost foarte impresionat și de o dansatoare. „Ești cea mai frumoasă femeie care a apărut pe această scenă”. i-a declarat juratul. În urma momentului, grupul a obținut suma de 13.855 de lei.

Trio Spumante, numărul de circ ce i-a purtat pe toți în copilărie, în a cincea ediție The Ticket

Trio Spumante i-a purtat pe toți înapoi în timp. Ei au îmbinat coregrafia cu momentele umoristice și se pare că au găsit rețeta perfectă.

Sceneta lor pe note muzicale și în pași de dans a stârnit hohote de râs în sală, iar numărul lor a fost extrem de apreciat de publicul plătitor de bilet.

„Înainte de orice, vreau să vă felicit pentru tot ce am văzut”, a reacționat Mihai Bendeac. De asemenea, el și-a dat seama că îl cunoaște pe unul dintre membri trupei. Bărbatul face astfel de divertisment de peste 40 de ani.

Ulterior, ei au aflat că vândut bilete în valoare totală de 13.870 de lei.

Citește și: The Ticket, 20 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în a treia ediție a talent show-ului. Ce concurenți au urcat pe scenă

Enyko Matyas, interpretarea care a stârnit dezbateri între jurați, în a cincea ediție The Ticket

Enyko Matyas are 26 de ani și este din Constanța. Tânăra este studentă la Școala Populară de Muzică Populară. Concurenta a venit la The Ticket cu un moment inedit care a stârit controverse. Ea cântat o piesă scrisă special pentru Stela Popescu.

„Mi s-a părut de un bun simț extraordinar și cred că ești prima persoană care după ce ne salută pe noi, îi salută în mod special și pe oameni”, a remarcat Mihai Bendeac care ulterior, a sfăuit-o să rămână la stadiul de artist amator.

Ulterior, aceasta a cântat și o piesă populară de la Sofia Vicoveanca. Jurații au oprit, însă, momentul, după ce aceasta a uitat versurile. În urma momentului, ea a primit 3.325 de lei.

Pianoforte Gigante, trupa care a făcut spectacol cu picioarele pe un pian gigant, în a cincea ediție The Ticket

Pianoforte Gigante este o trupă din Italia, formată din patru persoane, printre care o tânără românca. Miruna are 19 ani și s-a mutat din țară după ce părinții eu au plecat să muncescă în afară. Extrem de talentată, aceasta și-a unit pasiunea cu alți trei italieni și au reușit să creeze un adevărat spectacol.

Pentru momentul lor, aceștia au cântat cu picioarele la un pian gigantic aflat pe podea, acompaniați și de o chitară. Creativitatea și talentul lor au fost răsplătite cu aplauze la scenă deschisă.

„Momentul a fost superb! Felicitări! Eu aș da suma maximă”, a spus Maurice. Trupa a vândut bilete în valoare totală de 13.865 de lei.

Matei Ionescu, număr excepțional de acrobație care a ținut publicul cu sufletul la gură

Matei Ionescu are 20 de ani și este din București. Tânărul a urcat pentru prima dată pe scena unul show TV, însă a reușit să atragă privirile tuturor. Băiatul a crescut în circ datorită părinților săi, înconjurat de acrobați. El duce acum numele familiei mai departe, după ce s-a îndrăgostit de acrobații.

La The Ticket, el a adus un număr riscant care i-a ținut atât pe jurați, cât și pe cei din public în supans. Pe tot parcursul momentului, s-au auzit aplauze și urale, după ce oamenilor nu le-a venit să creadă ce poate face tânărul.

„Ești cel mai frumos bărbat care a urcat pe scena de la The Ticket”, a exclamat Anca Dinicu făcând referire și la comentariul anterior al lui Mihai Bendeac.

„Nu e doar un spectacol de circ pentru că ce ai făcut tu e mai mult de atât”, a completat și Maurice. În urma numărului său, el a obținut 15.790 de lei.

Armonia Seniorilor, moment emoționant pe scenă, în a cincea ediție The Ticket

Armonia Seniorilor este un grup format din pensionari cu vârste cuprinse între 63 și 71 de ani, din Cluj-Napoca. Damnele au intrat pe scenă pe piesa „Dancing Queen” de la ABBA și au demonstrat că vărsta este doar un număr. Bărbații și-au făcut apoi apariția și au dat startul une adevărate petreceri în platou.

Momentul lor a fost privit cu zâmbetul pe buze și cu lacrimi în ochi și la final, grupul a primit suma totală de 14.100 de lei.

„Sunt atât de bucuros să văd pe scenă oameni apropiați de vârsta mea”, a glumit Mihai Bendeac.

Cezar Iulian, număr de hipnoză amplu dezbătut, în a cincea ediție The Ticket

Cezar Iulian are 31 de ani și i-a hipnotizat, la propriu, pe jurați și pe cei din public. El a prezentat un moment care i-a trezit amintiri „dureroase” lui Mihai Bendeac. Pe de altă parte, Maurice Munteanu l-a întrebat pe concurent dacă îl poate vindeca de fobia de zbor.

Pentru a fi transparent, Cezar și-a dorit să aleagă persoanele care îl vor ajuta chiar pe scenă, înainte de a începe procedura. Astfel, 14 oameni din public au luat parte la numărul de hipnoză care i-a uimit pe toți.

„Cred în hipnoză, că se poate întâmpla, dar în alt soi de context. Eu, una, nu am fost convinsă. Mi s-a făcut somn mie pentru că numărul dumneavostră nu cred că are loc într-o emisiune. Nu aș plăti bilet să văd treaba asta”, a ținut să spună Anca Dinicu.

Deși nu au fost implicați în moment, jurații au simțit pe pielea lor efectele momentului. La final, concurentul a obținut 6.605 de lei.

AMA, desfășurare de forțe în a cincea ediție The Ticket. Ce moment de musical a realizat

La doar 16 ani, AMA a realizat un număr extrem de complet. Tânăra a îmbinat abilitățile vocale cu dansul și a reușit să împresioneze. Atât jurații cât și cei din public au privit momentul curioși de ceea ce urmează să facă tânăra.

„Baza e dansul, totuși. De la dans a plecat”, a precizat Delia.

„Am văzut pe cineva care este înfipt în scenă care din prima secundă până în ultima a avut un fir pe care nu l-a părăsit”, a adăugat și Mihai Bendeac.

AMA și cele două colege de scenă au vândut bilete în valoare totală de 10.485 de lei.

Rodica Ghiban, „sexy moroșanca” a stârnit controverse cu piesa deochiată în a cincea ediție The Ticket

Rodica Ghiban a ridicat sala în picioare cu interpretarea sa a unei piese creație proprie. Mesajele deochiate din piesa ei i-au pus pe gânduri pe unii jurați, în timp ce publicul a izbucit în hohote de râs.

Rodica Ghiban a venit tocmai din Maramureș pentru a-i distra pe spectatori. De asemenea, ea a dezvăluit că numele ei de scenă este „Sexy moroșanca”. Cu toate acestea, concurenta a fost dezamăgită că „Micutzul” nu se afla în juriu.

Ulterior, doamna Rodica a făcut și o dezvăluire: „Numele meu adevărat este Ghiban Vasile”. „La origini, eram băiat, dar când am fost chemată la recrutare, s-a descoperit că în corpul meu există organe feminine”, a explicat concurenta.

„Vreau să vă felicit pentru curaj și asumare. Știu exact ce înseamnă să trăiești cu un anumit tip de stigmă în românia și mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleaga că este libertatea oricui de a se manifesta cum simte”, a specificat Maurice Munteanu.

Rodica Ghiban a obținut, la final,1. 940 de lei.

Alexandra Stancu, număr fermecător de acrobații, în a cincea ediție The Ticket

Alexandra Stancu, în vârstă de 37 ani, a strălucit, la propriu pe scena The Ticket. Concurenta a executat un număr de acrobație într-un „diamant” și a atras toate privirile. Nimeni nu și-a putut lua ochii de la ea, însă Mihai Bendeac a fost cel mai fermecat.

„Ai mobilitate, ai flexibilitate, pe mine m-a amețit puțin diamantul. Mișcările mi s-a părut că s-au repetat”, și-a spus părerea Anca Dinicu.

La final, Alexandra Stancu a vândut bilete în valoare totală de 8.485 de lei.

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.