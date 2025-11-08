The Ticket, 8 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în a zecea ediție a talent show-ului și ce momente au impresionat juriul

Descoperă ce momente i-au impresionat pe jurați în a zecea ediție a emisiunii The Ticket, din data de 8 noiembrie 2025.

Dansuri amețitoare, voci surprinzătoare, momente comice și doze duble de energie, ce au ținut publicul cu sufletul la gură, așa s-ar putea rezuma a zecea ediție a emisiunii The Ticket.

La final, pulicul a decis dacă vrea să plătească bilet, dar și care ar fi suma pe care ar putea să o dea pentru fiecare concurent în parte.

Ce s-a întâmplat în a zecea ediție a emisiunii The Ticket din 8 noiembrie 2025

A zecea ediție a emisiunii The Ticket a adus spectatorilor și telespectatorilor un show de zile mari, plin de muzică, dans, magie, stand up și doze generoase de umor.

Descoperă în rândurile de mai jos care au fost momentele care au reușit să vândă cele mai multe bilete.

Gimnis & Arina Dance au impresionat juriul cu mișcările lor de dans, la The Ticket, ediția 10 din 8 noiembrie 2025

În ediția din 8 noiembrie 2025, grupul Gimnis & Arina Dance au adus pe scena The Ticket un număr de dans îmbinat cu mișcări de gimnastică aerobică. Jurații au privit cu multă admirație toate mișcările lor grațioase. Ceea ce i-a surprins pe toți a fost existența unui băiat în grup, perfect „camuflat”.

„Asta mi se pare fabulos la voi, combinați elemente dificile. Mi-a plăcut și merită să mergeți în finală”, a fost de părere Delia.

„Minunat, aveți o postură impecabilă, sunteți superbe”, a zis Anca Dinicu.

„Toate sunteți superbe, divine, să nu vă pierdeți postura asta niciodată! Este un număr care mi-a plăcut foarte mult. Mie și piesa dramatică mi-a plăcut mult”, a fost de părere Maurice Munteanu.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să le mai poată vedea. La final, au primit 13.965 de lei.

Whitedream a adus magia pură pe scena The Ticket cu un show cu baloane de săpun

Cel de-al doilea concurent care a urcat pe scena The Ticket în a zecea ediție, din 8 noiembrie 2025, a fost Whitedream, un artist din Italia. Acesta a făcut un show de-a dreptul magic, totul folosind baloane de săun și trucuri cu acestea.

„Felicitări! Numărul a fost uimitor și miroase incredibil. Cred că sunt un copil în acest moment pentru că m-am îndrăgostit de baloane de săpun”, a zis Delia.

„A fost foarte drăguț. Pot vizualiza acest număr într-o piață, într-un oraș”, a fost de părere Micutzu.

„A fost un spectacol foarte drăguț”, a zis Anca Dinicu.

La final, Whitedream a aflat cât ar plăti publicul pe bilete ca să îl vadă din nou. Suma totală obținută a fost de 6.490 de lei.

BUZE i-a lăsat mască pe jurații emisiunii The Ticket, în a zecea ediție din 8 noiembrie 2025

Al treilea concurent care a urcat pe scena emisiunii The Ticket a fost BUZE, în vârstă de 39 de ani, din Iași. Concurentul i-a lăsat mască pe toți atunci când a făcut ca o vacă sau ca un tractor, dar și ca alte animale sau obiecte utile în gospodăria omului.

„Extraordinar, jur. Absolut senzațional”, a zis Mihai Bendeac, impresionat de efectul comic.

„V-a ieșit perfect cocoșul și curcanul. Mulțumim! Asta înseamnă talent”, a fost de părere Maurice Munteanu.

Totul a culminat cu un exercițiu de beatbox, după încurajările jurații.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să îl mai poată vedea. La final, concunretul a primit 4.845 de lei. La final, jurații au fost uimiți de rezultat și o adevărată discuție aprinsă s-a iscat între ei și premiu.

Ani Ivanova a făcut show pe scena emisiunii The Ticket, în ediția din 8 noiembrie 2025

Al patrulea număr din a zecea ediție a emisiunii The Ticket, din 8 noiembrie 2025, a fost cel prezentat de Ani Ivanova. Tânăra, costumată în Harley Quinn, i-a uluit pe jurați cu numărul său în care a învârtit un butoi cu picioarele, totul în timp ce stătea întinsă pe o motocicletă! Apoi, numărul s-a complicat din ce în ce mai mult, spre surpriza publicului.

La final, aplauzele și laudele au curs în valuri generoase pentru concurentă și pentru soțul ei.

„Eu am admirat momentul cu focul, care a fost într-adevăr impresionant”, a zis Micutzu.

„Ați reușit o performanță. Bravo”, a fost de părere Delia.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să o mai poată vedea. La final, Ani Ivanova din Bulgaria a primit 11.140 de lei.

Mihaela Preda a cântat piesa „Fată dragă” a celebrei Mădălina Manole, la The Ticket

Tot în ediția a zecea e emisiunii The Ticket, din data de 8 noiemrie 2025, am putut să o vedem și pe Mihaela Presa, în vârstă de 39 de ani, din Pitești. Concurenta a ales să cânte piesa „Fata dragă” a celebrei Mihaela Manole. Jurații au privit-o cu multă atenție și au părut că savurează din plin momentul.

„Prestație excepțională”, a zis Maurice Munteanu.

„Este una dintre melodiile mele preferate, pe mine m-ai bucurat”, a zis Anca Dinicu.

„Mie mi-a plăcut foarte mult. Mie mi se pare că semeni destul de mult și fizic cu Mădălina Manole. Pe mine m-ai emoționat foarte mult, ochii tăi transmis chiar și tristețea pe care i-a conținut ea”, a zis Mihai Bendeac.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să o mai poată vedea. La final, Mihaela Preda a primit 8.645 de lei.

Yann Magiegore a făcut show pe scena emisiunii The Ticket, în ediția din 8 noiembrie 2025

Un alt concurent care a urcat pe scena emisiunii The Ticket, în ediția a zecea din 8 noiembrie 2025, a fost Yann Magiegore din Franța. Artistul s-a prefăcut că este un bucătar complet dezlănțuit în bucătărie, care gătește într-un mod „periculos”. De la instrumente de gătit înghițite și până la cioburi mestecate cu poftă, concurentul i-a lăsat mască pe jurați.

Delia Matache a simțit că i se face rău și s-a retras. Apoi, concurentul i-a surprins pe toți când a zis că este bucătar cu valențe de magician.

„Genial”, a zis Maurice Munteanu.

„A fost un moment periculos acolo”, a zis Micutzuu.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să îl mai poată vedea. La final, Iann Freaks a primit 3.740 de lei.

Marius Săvescu a fost omul cu mai multe voci, la The Ticket

Tot în ediția 10 a emisiunii The Ticket din 8 octombrie 2025 am putut să îl cunoaștem pe Marius Săvescu în vârstă de 53 de ani, din București. Omul a prezentat un număr în care a demonstrat că este un maestru al imitatului de voci.

Jurații l-au privit cu atenție, în ediția din 8 noiembrie 2025 a emisiunii The Ticket.

„Tot respectul și toată admirația”, a zis Mihai Bendeac.

„Mi-a plăcut, îmi păreți un om extrem de talentat”, a fost de părere Delia.

„Am recunoscut toate personajele pe care le-ați făcut”, a zis Anca Dinicu despre actorul care dublează desene animate.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să îl mai poată vedea. La final, Marius Săvescu a primit 8.375 de lei.

Soul Dancers au făcut belly dance pe scena emisiunii The Ticket

Un alt moment cu adevărat surprinzător de pe scena emisiunii The Ticket a fost cel prezentat de dansatorii trupei Soul Dancers. Toți au rămas cu gurile căscate atunci când prezenta din mijloc s-a dovedit a fi una masculină! Cot la cot cu doamnele de pe scenă, acesta a demonstrat că este la fel de talentat în materie de belly dance.

Show-ul a fost unul cu totul și cu totul aparte și toți au privit fascinați în ediția a zecea a emisiunii The Ticket, din 8 noiembrie 2025.

„Spectaculos, mi-a plăcut”, a zis Delia.

„Un număr simpatic, aș plăti bilet”, a zis Anca Dinicu.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să îi mai poată vedea. La final, aceștia au primit 7.370 de lei.

Bogdan Savin a îmbinat minunat muzica populară cu cea rock și a făcut show, la The Ticket

În ediția a zecea a emisiunii The Ticket am putut să îl vedem pe scenă pe Bogdan Savin în vârstă de 31 de anii din Iași. Deși inițial toți au crezut că va cânta doar o melodie rock, surpriza cea mare a fost atunci când acesta a demonstrat că muzica popular românească face echipă super bună cu muzica rock.

Jurații l-au urmărit cu mult interes și au arătat că le place mult ce văd pe scena The Ticket.

„El a reușit să obțină ceva modern. E cel mai bun număr de până acum”, a zis Maurice Munteanu.

„Aș plăti oricând bilet de 200 de lei, oriunde și oricând. Dacă ajunge superstar, dau și 100 de euro!”, a zis Micutzu.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să îL mai poată vedea. La final, acesta a primit 18.315 lei și a ridicat sala în picioare!

Popică a făcut show pe scena emisiunii The Ticket, în ediția din 8 noiembrie 2025

Tot în ediția a zecea a emisiunii The Ticket, din 8 noiembrie 2025, am putut să îl cunoaștem pe Popică, în vârstă de 36 de ani, din București. Concurentul a prezentat în fața juraților un număr de stand up comedy inspirat din viața românilor, cu bune și cu rele.

„Glumele nu au fost poate pentru mine”, a zis Anca Dinicu.

„Am râs eu și pentru ea”, a completat Mihai Bendeac.

La final, Popică a aflat cât ar plăti publicul pe bilete ca să îl vadă din nou. Suma totală obținută a fost de 7.085 de lei.

Desi Ivanova a făcut un spectacol inedit cu lumini laser pe scena The Ticket

Desi Ivanova în vârstă de 43 de ani din Bulgaria i-a surprins pe jurați cu un număr inedit bazat pe lumini laser. Toți au privit cu mult interes show-ul artistei.

„Așa ar trebui să intru eu pe scenă!”, a zis Mihai Bendeac, în timp ce privea spectacolul.

„Laserele au făcut mai mult spectacol decât dumneavoastră, în seara aceasta”, a fost de păerre Micutzu.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să o mai poată vedea. La final, Desi Ivanova a primit 6.295 de lei.

Lorenzo Oancea, moment comic în ediția din 8 noiembrie 2025 a emisiunii The Ticket

În ediția a zecea a emisiunii The Ticket, din data de 8 noiembrie 2025, Lorenzo Oancea a făcut un număr comic în care vocea sa a fost, de fapt, un kazoo. Diferitele situații pe care le-a imitate au stârnit amuzamentul publicului și juraților

„Ați fost foarte haios și expresiv”, a zis Anca Dinicu.

La final, Lorenzo Oancea a aflat cât ar plăti publicul pe bilete ca să îl vadă din nou. Suma totală obținută a fost de 6.210 lei.

Stepper Jam au făcut senzație cu mișcările lor, pe scena The Ticker

Un moment cu adevărat inedit a fost atunci când trupa Stepper Jam a făcut un colaj de mișcări de dans pe melodii celebre, totul folosindu-se de stepper. A fost o adevărată explozie de energie și acest lucru a captat atenția nu doar publicului, ci și juraților.

„Au făcut foarte frumos”, a zis Maurice Munteanu.

„E lco de mai bine, e loc de mai mult”, a fost sfatul oferit de Delia.

A venit apoi momentul ca publicul să arate cât ar plăti pentru bilete ca să îi mai poată vedea. La final, aceștia au primit 4.780 de lei.

Artwerk Crew, show incendiar de twerk pe scena emisiunii The Ticket

Un alt moment spectaculos din ediția a zecea a emisiunii The Ticket, din data de 8 noiembrie 2025, a fost cel prezentat de trupa Artwerk Crew, din Cluj Napoca. Deși inițial lumea a crezut că vede doar trei băbuțe simpatice, dar apoi hainele au început să zboare și cele trei au făcut un număr amețitor de twerk. Toți au privit cu mult interes mișcările fetelor, mai ales publicul masculin.

Laudele au venit și fetele au spus că vor participa inclusiv la campionatul național și internațional de twerk.

La final, Artwerk Crew au strâns din biletele vândute suma de 7.010 lei

