Trouble Crew s-a remarcat la The Ticket cu o coregrafie ieșită din tipar. Cu cine s-a creat cea mai bună conexiune din platou

Ultimii concurenți care au avut șansa de a ajunge în Marea Finală au urcat pe scena The Ticket și au făcut show! Trouble Crew, printre ansamblurile de dans care au creat o conexiune specială cu jurații și spectatorii din platou.

Publicat: Joi, 04 Decembrie 2025, 12:40 | Actualizat Joi, 04 Decembrie 2025, 13:48

În ediția 13 a talent show-ului, difuzată pe 29 noiembrie 2025, telespectatorii au avut parte de unele dintre cele mai frumoase momente din acest sezon.

Pe scenă au urcat ultimii concurenți care au avut o singură șansă de a ajunge în Marea Finală, iar aceștia au dat tot ce au avut mai bun pentru a-i impresiona atât pe jurați, cât și pe cei din public.

Membrii ansamblului Trouble Crew s-au numărat printre cei care au făcut spectacol în adevăratul sens al cuvântului, dar și printre cei care au reușit să capteze privirile tuturor celor prezenți în platou.

Citește și: Radu Manole de la The Ticket, moment unic de dans pe scenă. Ce l-a ajutat să aibă atâta energie în fața juriului

Cu un moment electrizant, energic, și plin de voie bună, membrii ansamblului Trouble Crew au dansat într-un stil diferit, care nu doar că i-a antrenat pe cei prezenți, ci i-a și convins să scoată sume mari din buzunar pentru momentul lor.

După ce au dus numărul pregătit la final, aceștia au primit suma de 10 280 de lei, iar Mihai Bendeac a recunoscut că ar fi scos o sumă frumușică din buzunar pentru a participa la un astfel de show.

„Aici aș fi dat cu tot dragul din lume și cu mare, mare încredere, un bilet de 125 de lei!” a spus juratul, vizibil impresionat.

Citește și: Ar mai răspunde sau nu la telefon Vlad Ciucan de la Soul Dancers dacă ar câștiga marele premiu „The Ticket”. Ce a dezvăluit

„A fost un număr extraordinar. Se vede că ați avut chimie între voi și că sunteți pe același semnal, ca să zic așa” le-a spus Bordea concurenților întâmpinându-i cu multă admirație, urmând ca și Cortea să îi felicite pentru tot ceea ce au făcut: „Ați avut bateria încărcată la maxim. V-ați sincronizat exact pe beat, pe linie, a fost excelent”.

Întrebați cum s-au simțit pe scenă, aceștia au mărturisit că totul a fost „super bine”.

„Super bine ne-am simțit. A fost un moment foarte spectaculos, mă bucur că publicului i-a plăcut, juraților le-a plăcut și totul a ieșit super bine” a spus unul dintre ei.

„Conexiunea cea mai puternică am simțit-o față de Delia pentru că a fost fix pe centru, iar conceptul nostru a fost unul de iluzie optică și automat ea cred că a intrat cel mai mult în acest film pe care am încercat să îl creăm” a mai adăugat el.

Citește și: Matei Ionescu a simțit o frecvență aparte cu Anca Dinicu la The Ticket. Ce complimente a primit după numărul de acrobație

