Matei Ionescu a simțit o frecvență aparte cu Anca Dinicu la The Ticket. Ce complimente a primit după numărul de acrobație

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 13:33 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 14:49

Matei Ionescu este unul dintre concurenții de la The Ticket care au reușit să îi impresioneze pe jurați în adevăratul sens al cuvântului. El a prezentat un moment excepțional de acrobație și i-a ținut cu sufletul la gură pe toți cei prezenți în platou încă de la începutul numărului pe care l-a pregătit cu atât de mult interes, iar în cele din urmă a reușit să obțină o sumă fabuloasă care l-a propulsat direct în topul favoriților plătitorilor de bilet.

Matei Ionescu a simțit o frecvență aparte cu Anca Dinicu la The Ticket. Ce complimente a primit concurentul după numărul excepțional de acrobație

Tânărul în vârstă de 20 de ani a urcat pentru prima dată pe scena unui show televizat și a reușit să facă spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Numărul lui i-a cucerit pe jurați, însă cea care a fost de-a dreptul fascinată de moment a fost actrița Anca Dinicu care i-a făcut o serie de complimente și de laude frumosului concurent.

„Am zis că îți crește inima când vezi că un concetățean e aici pe scenă și că un român a făcut un număr impecabil. Felicitările mele! Și ești cel mai frumos bărbat care a călcat pe scena de la The Ticket! Și chiar dacă mai sunt nu știu câte ediții, tot tu vei rămâne bărbatul ăla” a spus Anca Dinicu, care a avut o conexiune clară cu Matei.

Fiind și ei pe scenă, Bordea și Cortea au simțit nevoia să intervină imediat, stârnind un val de râsete în rândul publicului.

„Ai strabism? Că te uitai la mine?!”, „Măi, dar suntem aici!! Serios, poți să zici și de noi ceva. Vrei să ne dezbrăcăm doar ca să ne apreciezi?” au spus aceștia, urmând ca Anca Dinicu să îi lămurească imediat: „Nici nu mă uit, nici nu mă interesează, Bordea!!”.

Se pare că momentul a fost unul cu adevărat special pentru actriță, dat fiind că și Bordea și Cortea au observat cum îl privea aceasta pe concurentul care a recunoscut că dacă nu ar fi fost căsătorită ar fi încercat să o cunoască mai bine.

„Ai simțit o frecvență aparte cu Anca Dinicu? Pentru că Anca Dinicu, de obicei, are o frecvență foarte bună cu oamenii frumoși și talentați?” a întrebat Bordea, urmând ca Matei să mărturisească că este adevărat ceea ce au observat prezentatorii.

„Acum facem și noi o glumă pe care sper să ne-o scuze soțul ei. Dacă n-ar fi să fie cum e, ai suna-o?!” a mai întrebat acesta, urmând ca participantul să răspundă cu maximă sinceritate: „Dar cum?!”, făcându-i pe Bordea și Cortea să izbucnească în râs.

„Mi se pare că e cel mai sincer om din lume! Vă rog eu din suflet să îi trimiteți pe o frecvență asbolut minunată această înregistrare Ancăi Dinicu, această înregistrare, în secret, bineînțeles” a mai adăugat Bordea.

Când vine vorba despre frecvență, Digi este rețeaua care are o acoperire extrem de bună indiferent de locul în care te afli. Fie că este vorba despre un drum de munte, un deal, o localitate izolată sau despre scena de la The Ticket, cu această rețea de telefonie mobilă te poți bucura în orice moment de semnal și de o conexiune puternică la internet care să nu te lase la greu atunci când ai cea mai mare nevoie.

