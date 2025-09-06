The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Avio Focolari recreează sunetele cinematografiei western folosind o tehnică uimitoare de fluierat
Episodul 1 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 6 septembrie 2025. Avio Focolari, artist italian, combină măiestria chitarei cu tehnica incredibilă de a scoate sunetele de fluier printr-o metodă neobișnuită, folosind limba. Sunetele inspirate din cinematografia western au creat un moment spectaculos și memorabil: „Incredibil, fenomenal”, a apreciat Delia. Publicul a decis că prestația lui valorează 13.550 lei.
Sambata, 06.09.2025, 23:14