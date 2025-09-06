The Ticket, Sezonul 1, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale

Episodul 1 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România cu peste 15 ani de experiență, urcă pe scenă și transformă magia într-un spectacol comic: „Mă simt ca un supererou. Mă ajută să devin din invizibilă, vizibilă”, povestește concurenta, care reușește să uimească și să distreze publicul. Momentul a fost răsplătit cu 12.440 lei.

Sambata, 06.09.2025, 21:50