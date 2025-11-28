Nepotul lui Eminem, surprins la concertul artistului. Ce fotografie emoționantă a postat Hailie Jade cu micuțul

Antena Căutare
Fiica lui Eminem și-a dus fiul la concertul tatălui ei. Iată ce imagini adorabile a împărtășit de la eveniment.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 15:04 | Actualizat Vineri, 28 Noiembrie 2025, 15:04
Hailie Jade, în vârstă de 29 de ani, a devenit mamă în urmă cu doar câteva luni. Fiica lui Eminem a adus pe lume un băiețel, Elliot Marshall McClintock. De Ziua Recunoștinței, micuțul a fost prezent la concertul bunicului său.

Imagini adorabile cu nepotul lui Eminem. Cum a fost surprins în imagini alături de mama sa

Pe 27 noiembrie, Eminem și Jack White au urcat pe scenă la pauza meciului dintre Detroit Lions și Green Bay Packers din Detroit. Din publicul numeros nu a lipsit nepotul de doar câteva luni al lui Eminem.

Hailie Jade a postat un filmuleț în care îl ține pe micuțul Elliot în brațe. Acesta poartă căști de protecție și privește luminile de pe teren. Fiica lui Eminem pare să îi spună fiului său că acolo se află bunicul lui.

Pe InstaStory, Hailie Jade a postat o fotografie alături de soțul ei, Evan McClintock, și de cel mic, urând tuturor o Zi a Recunoștinței fericită.

Elliot a venit pe lume în luna martie 2025 și a fost prezentat întregii lumi printr-o fotografie adorabilă. Sarcina a fost făcută publică în timpul unui videoclip muzical al lui Eminem pentru „Temporaru”, în octombrie 2024.

De la venirea lui Elliot pe lume, care poartă numele bunicului său, Hailie Jade a postat câteva instantanee care lasă să se întrevadă cum este noua viață de familie.

Hailie și Evan s-au cunoscut în studenție, la Michigan State University, în 2016. După câțiva ani de relație s-au logodit în februarie 2023, iar în mai 2024 s-au căsătorit. Eminem a fost cel care a condus-o la altar, vizibil emoționat.

Potrivit revistei People, maternitatea a schimbat-o pe Hailie, tânăra mărturisind că a luat exmplul tatălui ei în creșterea celui mic:

„Fiind în centrul atenției atât de mult timp, am învățat cât de important este să echilibrez ceea ce împărtășesc public cu ceea ce păstrez privat,” spune ea. „De-a lungul timpului, am ajuns să înțeleg lupta pe care a avut-o tatăl meu — dorința de a ne proteja intimitatea, dar și mândria și dorința de a-și sărbători copiii.”

Tânăra moderează un podcast unde vorbește despre viața de familie, relația cu tatăl său și multe alte lucruri.

„Elliot este în acea etapă foarte interesantă în care este curios în legătură cu orice. Întinde mâna spre lucruri și încearcă să se miște singur. E adorabil să-l vezi explorând, iar Hailie savurează fiecare moment”, a declarat o persoană apropiată a familiei pentru sursa menționată anterior.

