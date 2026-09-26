Un gest făcut de Prințul Marco înainte de întâlnirea cu Gabriella a atras atenția. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi pe Insula Iubirii?

Prințul Marco, gest tandru pentru Gabriella chiar înainte de culcare. Detaliul care nu a trecut neobservat | Antena 1

Pe Insula Iubirii, apropierile dintre concurenți și ispite devin tot mai evidente, iar unele dintre relațiile formate în vilă ajung să ridice semne de întrebare. Printre cei care au atras atenția încă de la început se numără Prințul Marco și Gabriella. Cei doi au construit o relație de prietenie care pare să se bazeze pe o chimie aparte, iar camerele de filmat au surprins mai multe momente de tandrețe între ei.

Prințul Marco și Gabriella, momente tot mai apropiate la Insula Iubirii

După o petrecere de neuitat, atmosfera dintre cei doi a devenit și mai apropiată. Marco știa însă că urma să aibă o întâlnire cu Gabriella în dimineața următoare și a decis să se retragă în cameră pentru a se odihni.

Înainte de a pleca, însă, Prințul Marco a avut un gest care nu a trecut neobservat. Acesta a sărutat-o pe Gabriella pe cap și i-a transmis că se vor revedea dimineața, la întâlnirea pe care urmau să o aibă.

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Gestul, aparent simplu, spune multe despre apropierea pe care cei doi au construit-o pe insulă. Marco pare să se simtă tot mai confortabil în preajma Gabriellei, însă, în același timp, este conștient de limitele pe care și le-a impus în relația cu soția sa, Bianca.

Prințul Marco, cu gândul la soția sa

După momentul petrecut alături de Gabriella, Prințul Marco s-a retras în cameră. Acolo, acesta și-a revăzut fotografiile cu soția sa, Bianca, un gest prin care spune că încearcă să își amintească permanent motivul pentru care se află în această experiență.

Marco a explicat că, pentru el, apropierea de Gabriella reprezintă și o formă de a-și testa propriile sentimente și fidelitatea față de partenera sa. Prințul consideră că cel mai bun mod de a-și demonstra că este fidel este să se pună în situația despre care știe că ar putea stârni gelozia soției sale.

Astfel, deși între el și Gabriella există o apropiere vizibilă, Marco pare să fie atent la fiecare pas pe care îl face. Faptul că își privește fotografiile cu Bianca după momentele petrecute alături de Gabriella arată conflictul dintre curiozitatea de a descoperi această conexiune și dorința de a rămâne loial relației de acasă.

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Pe Insula Iubirii, fiecare gest poate căpăta o semnificație diferită, iar apropierea dintre cei doi este departe de a trece neobservată.