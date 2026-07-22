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Cel mai așteptat serial turcesc al momentului, Între iad și rai, începe la Happy Channel în fiecare miercuri și joi, de la 20:00

Happy Channel aduce, începând din această seară, cea mai incitantă poveste de iubire a verii: producția Între iad și rai (Arafta), care a devenit un adevărat fenomen, cu recorduri ce au depășit granițele Turciei, are în prim-plan cel mai admirat cuplu dintr-un serial turcesc la momentul actual, actorii Emin Günenç și Ilsu Demirci cucerind rapid publicul cu fantastica lor chimie. Serialul va putea fi urmărit la Happy Channel în fiecare miercuri și joi, de la ora 20:00.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 10:57 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 11:02
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Cel mai așteptat serial turcesc al momentului, Între iad și rai, începe azi la Happy Channel: electrizanta poveste de iubire va fi difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 20:00 | Happy Channel
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Serialul se bucură de un succes extraordinar atât datorită protagoniștilor, care au atras un val uriaș de fani pe rețelele sociale, generând comunitatea numită ”Merteș” (Mercan & Ateș), cât și felului în care evoluează povestea lor de iubire. Ateș, un bărbat bântuit de traumele copilăriei și mânat de furie, vrea să pedepsească familia Yildirim, care i-a distrus viața cu ani în urmă. Planul său diabolic include o condiție uluitoare. ”187 de zile în care tot ce aveți îmi aparține!” este oferta lui Ateș pentru soții Yildirim.

Cel mai așteptat serial turcesc al momentului, Între iad și rai, începe azi la Happy Channel: electrizanta poveste de iubire va fi difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 20:00

Cu condiția de a se căsători cu fiica lor, Mercan. Dacă, însă, Ateș anticipează fiecare pas din planul său de răzbunare, nu este deloc pregătit să o cunoască pe Mercan cu adevărat – chiar fiica dușmanului său și femeia care îl poate face atât de vulnerabil.

La rândul său, Mercan este o arhitectă dornică să-și contureze cu inteligență, grație și disciplină o frumoasă carieră – dar atunci când îl cunoaște pe Ateș, regulile vieții ei se năruie una câte una. Mercan ridică în zadar ziduri de protecție în jurul ei. Ateș intră ca o furtună în viața sa, spulberându-le.

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În vârstă de 32 de ani, Emin, interpretul lui Ateș este imaginea unei tranziții remarcabile de la sportul de performanță la actorie. După ani în care a jucat fotbal profesionist, o accidentare la genunchi i-a întrerupt acest parcurs, Emin absolvind apoi Universitatea din Marmara, dar urmând și cursuri de actorie. Participant, în urmă cu câțiva ani, la Survivor Turcia, unde a devenit rapid un favorit al publicului, Emin s-a remarcat apoi în diverse producții dramatice turcești, rolul lui Ateș aducându-i o popularitate impresionantă.

De partea cealaltă, Ilsu, interpreta lui Mercan, este o tânără actriță, model și influencer din Turcia care, la doar 22 de ani, reprezintă noua generație de talente din televiziunea turcă. Cei doi protagoniști sunt născuți în aceeași zi, 23 iulie – un detaliu care contribuie la imaginea de succes a cuplului pe care-l alcătuiesc în serial și totodată un argument în favoarea fantasticei lor chimii.

colaj Happy Channe

Suspendați emoțional între puternica atracție reciprocă și dorința de răzbunare, Ateș și Mercan sunt captivi într-un dans periculos al sentimentelor. Ce arde mai tare – focul răzbunării sau focul iubirii? În această seară, de la ora 20:00, premiera de la Happy Channel a serialului Între iad și rai (Arafta) va aduce astfel un mix irezistibil de pasiune, dorință de răzbunare, intrigi, adrenalină, emoții și neprevăzut, care fac din această producție o aventură trăită la intensitate maximă.

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