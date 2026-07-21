Premiera serialului Destin și datorie, de la 22:00, la Happy Channel: ce surprize are destinul pentru familii marcate de suferință

Azi, de la ora 22:00, la Happy Channel începe tulburătoarea poveste dintr-un nou serial turcesc de succes, cu o distribuție de top: producția Destin și datorie îi aduce în rolurile principale pe Bülent Inal (Mehmet), unul dintre cei mai respectați și carismatici actori din Turcia, recunoscut pentru versatilitatea sa, și Ebru Özkan Saban (Handan), una dintre cele mai rafinate și premiate actrițe din Turcia, cunoscută telespectatorilor Happy Channel din Furtună pe Bosfor, apreciată pentru abilitatea sa de a interpreta personaje feminine complexe.

Serialul va fi difuzat de Happy Channel de luni până vineri, de la ora 22:00. Povestea urmărește destinele a două familii care se intersectează dramatic. Mehmet este un avocat de succes, chinuit de vinovăție după sinuciderea soției sale. Tragedia se resimte profund în legătura distantă emoțional pe care o are cu fiica sa, Doğa (Dora Dalgic). Relația fracturată dintre cei doi atinge punctul critic atunci când adolescenta încearcă să se sinucidă.

Premiera serialului Destin și datorie, diseară, de la 22:00, la Happy Channel: ce surprize are destinul când două familii marcate de suferință se întâlnesc neașteptat

Între timp, mariajul aparent fericit dintre Handan și Celal (Ragip Savas) e zguduit complet la aniversarea lor de douăzeci și cinci de ani. Handan începe să suspecteze că soțul ei este infidel, iar un apel telefonic îi confirmă temerile. Mehmet, care încearcă să-și salveze fiica, și Handan, care merge să-și confrunte soțul la un hotel, se vor intersecta, dând naștere unei tulburătoare povești.

Lucrurile devin cu adevărat complicate atunci când secretelor întunecate li se adaugă dorința de răzbunare a lui Emel (Mine Tugay), femeia care va răscoli tablourile ambelor familii. Ea este umbra care apasă asupra vieții lui Handan! Scopul care o macină zi de zi este să distrugă viața lui Handan, un scop pentru care este dispusă să recurgă la mijloace murdare, iar Yașar (Cüneyt Mete) este complicele gata ”să-și murdărească” mâinile pentru Emel, oferindu-i muniția necesară în planurile sale malefice.

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Cu o distribuție de excepție și un scenariu imprevizibil, serialul Destin și datorie aduce suspansul, întorsăturile de situație și alegerile limită alături de explorări emoționante ale psihicului uman atunci când se confruntă cu ideea de datorie morală. Producția va putea fi urmărită de telespectatori în fiecare seară la Happy Channel, de luni până vineri, de la ora 22:00.