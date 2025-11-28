Antena Căutare
Home Timp Liber Românii din America, uniți de Ziua Națională. „Visul Românesc – Succes American”, sâmbătă, de la ora 16.00, la Antena Stars

Românii din America, uniți de Ziua Națională. „Visul Românesc – Succes American”, sâmbătă, de la ora 16.00, la Antena Stars

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Mădălina Bălan prezintă o ediție specială a emisiunii „Visul Românesc - Succes American”, dedicată românilor care duc tradiția mai departe peste ocean și continuă să păstreze vii valorile identității naționale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 14:53 | Actualizat Vineri, 28 Noiembrie 2025, 14:54
Galerie
Această ediție excepțională aduce în prim-plan un interviu exclusiv cu marea artistă a României, Maria Ciobanu, care, la vârstă de 88 de ani, continuă să emoționeze publicul cu vocea sa incredibilă. | Antena Stars

Această ediție excepțională aduce în prim-plan un interviu exclusiv cu marea artistă a României, Maria Ciobanu, care, la vârstă de 88 de ani, continuă să emoționeze publicul cu vocea sa incredibilă. Vom descoperi viața ei în America, dar și legătura profundă cu România. Alături de ea, fiica sa, Camelia, oferă o perspectivă intimă asupra sacrificiilor, reușitelor și frumuseții vieții trăite între două lumi.

O ediție de colecție a emisiunii „Visul Românesc – Succes American”

Ediția surprinde momente impresionante de la evenimentul dedicat românilor din Statele Unite, unde tradițiile românești au stat la loc de cinste. Peste 200 de români, îmbrăcați în port popular, au petrecut românește, au cântat și au simțit românește.

Imnul României a răsunat puternic în America, iar emoția a fost amplificată de aniversarea a 85 de ani de la așezarea primei cărămizi a Bisericii Românești din SUA: Biserica „Sfânta Treime”, loc sfânt și reper de identitate pentru comunitate. Cu acest prilej, doamna Maria Ciobanu le-a cântat românilor din America, transformând momentul într-o adevărată sărbătoare națională.

Articolul continuă după reclamă

Emisiunea include și interviuri cu titanii comunității românești din Los Angeles: Carmen Popa, Stela Cepoi și Cristian Călugărița, români de succes care au contribuit decisiv la consolidarea unei comunități unite. Lor li se alătură Preotul Constantin Alecse și Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Mitropolit Nicolae, care vorbesc despre misiunea bisericii și rolul spiritual al românilor din diaspora. Nu lipsește nici Antoanette Rastian, organizatoarea evenimentului, care dezvăluie culisele unei sărbători românești autentice peste ocean. La petrecerea românească a fost prezent și renumitul chirurg Alexandru Mărmureanu, personalitate marcantă a comunității.

Tot în această ediție, telespectatorii vor descoperi povestea inspirațională a lui Jacob Segal, un român stabilit în America de peste 50 de ani, și care astăzi, activează în domeniul finanțelor. El reprezintă un exemplu de perseverență și reușită.

Aşadar, Mădălina Bălan declară „În Los Angeles, în preajma zilei de 1 decembrie, sufletul românilor vibrează la unison. Interviul cu doamna Maria Ciobanu a fost unul plin de emoție, mai ales în momentul în care a acceptat propunerea mea, aceea de a cânta, la 88 de ani, live, pentru românii de pretutindeni. În această ediţie puteți vedea cât de uniți sunt românii, atunci când sunt pe pământ străin. România e acasa!”.

Ediția specială „Visul Românesc - Succes American”, realizată de Mădălina Balan, poate fi urmărită sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe Antena Stars.

Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Antena 3 Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998 Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
SpyNews Cum a reacționat fiica Roxanei Blenche atunci când a aflat că va fi sora mai mare. Celebrul chef se pregătește să fie mamă din nou Cum a reacționat fiica Roxanei Blenche atunci când a aflat că va fi sora mai mare. Celebrul chef se pregătește să fie mamă din nou

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
(P) Francezii dedică un festival culturii române. Jidvei aduce un omagiu spiritului românesc prin lansarea colecției “Spirit”
(P) Francezii dedică un festival culturii române. Jidvei aduce un omagiu spiritului românesc prin lansarea...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Mădălina Bălan, în lumea bijuteriilor pe patru roți. Antena Stars, singura televiziune din România cu acces la Wynn Car Show
Mădălina Bălan, în lumea bijuteriilor pe patru roți. Antena Stars, singura televiziune din România cu acces la...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x