Românii din America, uniți de Ziua Națională. „Visul Românesc – Succes American”, sâmbătă, de la ora 16.00, la Antena Stars

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Mădălina Bălan prezintă o ediție specială a emisiunii „Visul Românesc - Succes American”, dedicată românilor care duc tradiția mai departe peste ocean și continuă să păstreze vii valorile identității naționale.

Această ediție excepțională aduce în prim-plan un interviu exclusiv cu marea artistă a României, Maria Ciobanu, care, la vârstă de 88 de ani, continuă să emoționeze publicul cu vocea sa incredibilă. Vom descoperi viața ei în America, dar și legătura profundă cu România. Alături de ea, fiica sa, Camelia, oferă o perspectivă intimă asupra sacrificiilor, reușitelor și frumuseții vieții trăite între două lumi.

O ediție de colecție a emisiunii „Visul Românesc – Succes American”

Ediția surprinde momente impresionante de la evenimentul dedicat românilor din Statele Unite, unde tradițiile românești au stat la loc de cinste. Peste 200 de români, îmbrăcați în port popular, au petrecut românește, au cântat și au simțit românește.

Imnul României a răsunat puternic în America, iar emoția a fost amplificată de aniversarea a 85 de ani de la așezarea primei cărămizi a Bisericii Românești din SUA: Biserica „Sfânta Treime”, loc sfânt și reper de identitate pentru comunitate. Cu acest prilej, doamna Maria Ciobanu le-a cântat românilor din America, transformând momentul într-o adevărată sărbătoare națională.

Emisiunea include și interviuri cu titanii comunității românești din Los Angeles: Carmen Popa, Stela Cepoi și Cristian Călugărița, români de succes care au contribuit decisiv la consolidarea unei comunități unite. Lor li se alătură Preotul Constantin Alecse și Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Mitropolit Nicolae, care vorbesc despre misiunea bisericii și rolul spiritual al românilor din diaspora. Nu lipsește nici Antoanette Rastian, organizatoarea evenimentului, care dezvăluie culisele unei sărbători românești autentice peste ocean. La petrecerea românească a fost prezent și renumitul chirurg Alexandru Mărmureanu, personalitate marcantă a comunității.

Tot în această ediție, telespectatorii vor descoperi povestea inspirațională a lui Jacob Segal, un român stabilit în America de peste 50 de ani, și care astăzi, activează în domeniul finanțelor. El reprezintă un exemplu de perseverență și reușită.

Aşadar, Mădălina Bălan declară „În Los Angeles, în preajma zilei de 1 decembrie, sufletul românilor vibrează la unison. Interviul cu doamna Maria Ciobanu a fost unul plin de emoție, mai ales în momentul în care a acceptat propunerea mea, aceea de a cânta, la 88 de ani, live, pentru românii de pretutindeni. În această ediţie puteți vedea cât de uniți sunt românii, atunci când sunt pe pământ străin. România e acasa!”.

Ediția specială „Visul Românesc - Succes American”, realizată de Mădălina Balan, poate fi urmărită sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe Antena Stars.