Antena Căutare
Home News Vremea Meteorologii anunță cum va arăta vremea în toată luna noiembrie 2025. Unde va ninge și cum va fi de Moș Nicolae

Meteorologii anunță cum va arăta vremea în toată luna noiembrie 2025. Unde va ninge și cum va fi de Moș Nicolae

Primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, adică în zonele joase, ae putea apărea în kluna noiembrie, a declarat directoarea prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 Noiembrie 2025, 11:40 | Actualizat Marti, 11 Noiembrie 2025, 14:55
Galerie
Meteorologii anunță cum va arăta vremea în toată luna noiembrie 2025. Unde va ninge și cum va fi de Moș Nicolae | Shutterstock

Din punct de vedere al temperaturilor, este posibil ca acestea să fie, în medie, mai ridicate decât normalul, în luna noiembrie.

Meteorologii anunță cum va arăta vremea în toată luna noiembrie 2025. Unde va ninge și cum va fi de Moș Nicolae

Referitor la prognoza pentru luna decembrie, media climatologică arată probabilitatea ca în perioadele cele mai reci să avem episoadele de ger care să coboare temperaturile spre -20 de grade C. Pe de altă parte, forma precipitaţiilor în decembrie ar putea fi mai degrabă spre lapoviţă şi ninsoare.

”În medie, există clar tendinţa unei estimări referitoare la anomalia de temperatură, care arată probabilitatea mare ca în zona României şi a Republicii Moldova, temperatura medie în această zonă să fie peste norma ultimelor trei decenii, pe de altă parte, precipitaţiile să fie apropiate de normă. Pentru luna noiembrie, în medie ar trebui să avem o temperatură maximă între 2 şi 8 grade la nivelul ţării, cantităţi de precipitaţii mai ridicate pe partea de vest şi de sud a ţării, în general însă undeva în jur de 40 de litri pe metrul pătrat”, a declarat directoarea prognoză a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, la conferinţa Focus Energetic.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Alertă meteo de vreme severă în România! Mai multe județe sunt sub cod galben în următoarele ore

În ceea ce priveşte cantităţile de precipitaţii pe care le putem înregistra în această lună, prognozele arată o apropiere de normă, de 30-40 de litri pe metrul pătrat.

”Din punct de vedere al temperaturilor, posibil ca, în medie, acestea să fie mai ridicate decât normalul, vedem că ţara noastră se încadrează în zona posibilei abateri de 1-2 grade faţă de media climatologică. Este o abatere relativ mică şi aceasta ne arată în clar mai degrabă posibilitatea mai degrabă să avem o evoluţie mai aproape de normal, cea ce am şi avut până acum în luna noiembrie şi este foarte posibil să continuăm în aceeaşi notă. Trebuie să spun că un normal pentru luna noiembrie nu exclude probabilitatea ca pe durate scurte de timp vremea să fie mai severă. În luna noiembrie pot apărea primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, deci să apară primele ninsori în zonele joase. Pe de altă parte, este posibil ca, în nopţile cele mai reci, temperaturile să coboare sub -10 grade C, adică să fie ger, lucru care, de asemenea, s-a întâmplat deja”, a mai spus ea.

Pentru luna decembrie, media ultimilor 30 de ani înseamnă temperaturi maxime între -1 şi 6 grade C, temperaturi minime între -8 şi 0 grade C, precipitaţii chiar mai puţine decât în luna noiembrie pentru partea de est a ţării, ceva mai multe posibil pentru partea de vest şi de sud.

”Această medie climatologică arată probabilitatea ca în perioadele cele mai reci să avem episoadele de ger care să coboare temperaturile spre -20 de grade C. Pe de altă parte, forma precipitaţiilor în decembrie ar putea fi mai degrabă spre lapoviţă şi ninsoare. Estimarea pentru această lună decembrie arată probabilitatea din punct de vedere al precipitaţiilor să fim în apropierea normelor. În situaţiile în care Marea Mediterană îşi extinde influenţa spre ţara noastră, este posibil să înregistrăm acei 50-60 de litri pe metrul pătrat din media climatologică. La fel ca şi estimarea pentru luna noiembrie, şi luna decembrie poziţionează partea de sud-est a Europei în probabilitatea ridicată de a avea temperaturi uşor peste norma climatologică. Sigur, norma climatologică mai scăzută decât în luna noiembrie şi cu acea probabilitate de apariţie a unor episoade mai severe de vreme”, a declarat reprezntantul ANM.

Citește și: Cum va fi vremea până pe 1 decembrie 2025. Când se schimbă vremea și la ce ar trebui să ne așteptăm în luna noiembrie

Luna decembrie, statistic vorbind, este luna în care ar putea apărea primele episoade de viscol, chiar dacă în ultimele ierni acest lucru nu s-a întâmplat, sau cel puţin nu au fost evenimente de amploare din acest punct de vedere.

Luna ianuarie este, în medie, cea mai rece din calendar, este luna cu recorduri de temperaturi scăzute, în care maximele se încadrează între -3 şi 4 grade C, iar temperaturile minime între -12 şi -3 grade C.

Ultimele ierni au fost mai blânde, însă în fiecare an au existat episoade scurte cu temperaturi foarte scăzute, a explicat Florinela Georgescu.

Vremea 1 decembrie - 8 decembrie. Cum va fi de Moș Nicolae

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi ușor deficitare.

Vezi mai multe stiri de ultima ora pe observatornews.ro

Alertă meteo de vreme severă în România! Mai multe județe sunt sub cod galben în următoarele ore...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau” Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: “Ţăranii se închinau”
Observatornews.ro Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat” Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Alertă meteo de vreme severă în România! Mai multe județe sunt sub cod galben în următoarele ore
Alertă meteo de vreme severă în România! Mai multe județe sunt sub cod galben în următoarele ore
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
Alertă ANM! Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Ce județe sunt afectate de avertizarea meteo
Alertă ANM! Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. Ce județe sunt afectate de...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai tânăra. E căsătorit de 57 de ani, iubita e cu 32 de ani mai tânără
Managerul lui Michael Schumacher și-a dat afară soția din vila de lux, o vinde și se mută cu amanta mai... Libertatea.ro
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile, oricât de neplăcute, nu pot constitui fapte penale”
Decizia CSM, contestată: „Avem o problemă cu statul de drept în România. Declarațiile,... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența ca balerină la Teatrul Balșoi: „Aveam 28 kilograme la 15 ani” Elle
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta
Portalul 11:11. Ce să faci în această zi pentru a atrage lucruri bune în viața ta Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite
Coșulețe din aluat foietaj cu brânzeturi și bacon, pentru gustări deosebite HelloTaste.ro
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța „Înghețați în case!”
Localitățile din Făgăraș, vizate de blocarea exploatării lemnului. Ministerul Mediului pregătește Ordonanța... Jurnalul
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină!
Dan Petrescu, tot mai slăbit și bolnav! A pierdut 30 de kilograme: Nu e bine deloc… sperăm să-și revină! Kudika
Interzis la petarde și artficii pentru români în 2025, s-a schimbat legea. Cu ce mai poți să ”te joci” de sărbători ca să nu iei amendă de 7.500 de lei
Interzis la petarde și artficii pentru români în 2025, s-a schimbat legea. Cu ce mai poți să ”te joci” de... Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale
Oraşul ideal să te retragi la pensionare. Casele au preţuri accesibile şi nu există taxe locale Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism
Cât de sănătos este să consumi murături? Ce legume murate au cele mai multe beneficii pentru organism HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată
Chec cu dovleac și nuci. Esența toamnei într-o felie parfumată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x