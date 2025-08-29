Antena Căutare
Home Timp Liber Stiri Serialul Lia, soția soțului meu continuă din 30 august la Happy Channel, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20:00

Serialul Lia, soția soțului meu continuă din 30 august la Happy Channel, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20:00

Povestea palpitantă de iubire a Liei, interpretată de Ana Bodea, cu Petru Vornicu (Ștefan Floroaica) începută la Antena 1 continuă acum la Happy Channel.

Publicat: Vineri, 29 August 2025, 16:41 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 16:44
Serialul Lia, soția soțului meu continuă din 30 august la Happy Channel, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20:00 | Antena 1

Povestea palpitantă de iubire a Liei, interpretată de Ana Bodea, cu Petru Vornicu (Ștefan Floroaica) începută la Antena 1 continuă acum la Happy Channel: producția de succes Lia, soția soțului meu, semnată Ruxandra Ion și Dream Film Production, va fi difuzată din 30 august, în fiecare sâmbătă și duminică, la Happy Channel, de la ora 20:00.

Serialul Lia, soția soțului meu continuă din 30 august la Happy Channel, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20:00

Astfel, în această seară, de la ora 20:30, serialul Lia, soția soțului meu va putea fi vizionat pe Antena 1, iar începând de mâine, povestea merge mai departe în serile de weekend la Happy Channel, de la ora 20:00, cu câte două episoade, în fiecare sâmbătă și duminică.

Producția urmărită cu sufletul la gură de telespectatori și devenită lider de audiență chiar de la primul sezon continuă pe Happy Channel din cel mai greu moment traversat de protagoniști. După ce o răpește pe Lia, în încercarea disperată de a mai recupera ceva din relația sa cu Petru, Alice (Ioana Blaj) află, în sfârșit, cutremurătorul adevăr: Petru a divorțat de ea cu multă vreme în urmă și s-a căsătorit cu Lia. Lucrurile devin cu atât mai complicate cu cât Petru ajunge din nou pe terenul interlopului Gianni Rocca (Andrei Aradits), fiind sechestrat într-un loc periculos.

Cum se va comporta Alice după aflarea unor vești atât de greu de digerat pentru ea, cum se va salva Petru din încurcătura care-i pune viața în pericol și cum va lupta Lia pentru iubirea sa atât de greu încercată de nenumărate piedici – toate acestea vor fi retrăite de fanii serialului Lia, soția soțului meu în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, la Happy Channel.

