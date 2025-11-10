Taryn și Taehoon au venit pentru prima dată la București. Unde s-a ținut prima convenție dedicată universului anime și K-pop

Antena Căutare
Taryn, unul dintre cei mai apreciati cosplayeri din lume, a venit pentru prima dată în România. Acesta a fost prezent la ANI-K MANIA, prima convenție dedicată universului K-Pop și anime ce s-a desfășurat într-un centru comercial din București.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:37 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 15:17

Fanii K-Pop și anime din România au avut parte de o veste senzațională în acest weekend. ANI-K MANIA, prima convenție dedicată culturii pop asiatice a avut loc sâmbătă și duminică, 8 și 9 noiembrie 2025, într-un mall din Capitală.

Cei care au fost prezenți la eveniment au avut ocazia să-i întâlnească pe Taryn și Taehoon. Aceștia au venit pentru prima oară în București pentru a face cunoștință cu toți cei care sunt pasionați de K-Pop și anime.

Taryn este unul dintre cei mai apreciați cosplayeri din lume, având peste 1,5 milioane de urmăritori online. De asemenea, Taehoon este o figură celebră în lumea K-Pop, fiind fost membru al trupei TAN și având o vastă experiență în dans.

Unde a avut loc prima convenție dedicată universului anime și K-Pop dintr-un centru comercial

În perioada 8 - 9 noiembrie 2025, Mega Mall a găzduit prima convenție dedicată universului anime și K-pop dintr-un centru comercial. Fanii culturii pop asiatice au avut parte de momente unice alături de personaje celebre din acest domeniu.

La acest eveniment mult așteptat, Taryn și Taehoon au avut roluri foarte importante. Fostul membru al trupei TAN a jurizat o competiție de dans în stil coreean numită „K-pop Dance Cover Contes”.

De asemenea, Taryn a avut de făcut o alegere dificilă la ANI-K MANIA, fiind juratul unui concurs de costume cu personaje celebre din cultura pop asiatică. Participanții s-au bucurat enorm să-l cunoască pe celebrul cosplayer și să-l impresioneze cu ținutele realizate manual.

Tot la prima convenție dedicată universului anime și K-Pop dintr-un centru comercial, fanii au putut participa la workshopuri organizate de invitați. Mai mult, aceștia au făcut poze cu celebrele personaje, au primit autografe și au primit provocări de zile mari. La final, participanții au primit și premii speciale.

K-Pop și anime, un fenomen în toată lumea

Invitații de la ANI-K MANIA au răspuns și la curiozitățile celor prezenți. Întrebați despre cum a ajuns cultura pop asiatică un fenomen în toată lumea, aceștia au oferit un răspuns sincer și direct.

Se pare că universului anime și K-pop a intrat în atenția publicului odată cu începerea pandemiei. Se pare că oamenii au fost curioși să afle mai multe detalii despre cultura asiatică și tot ceea ce oferă ea.

Cum a început proiectul ANI-K MANIA și ce pregătește pentru fanii K-Pop și anime

ANI-K MANIA este convenția care a reunit două lumi ce au cucerit publicul tânăr din România: k-pop si cosplay. De asemenea, este prima oară când se organizează un astfel de eveniment într-un centru comercial.

Fanii culturii asiatice vor avea parte de mai multe surprize din partea ANI-K MANIA în următoarea perioadă. În plus, organizatorii speră că acest proiect spectaculos să ajungă și la sufletele celor care încă nu sunt familiarizați cu anime și K-Pop.

Ce înseamnă K-Pop și cosplay

Pentru a înțelege mai bine cultura pop asiatică, invitații au explicat ce înseamnă K-Pop și cosplay. Așadar, în spatele unui moment K-Pop se ascunde un adevărat concept, de la dans până la ținute, make-up, dar și multe altele.

Un poster cu un anime care anunță Ani-K Mania, prima convenție dedicată universului anime și K-pop dintr-un centru comercial
Un poster cu un anime care anunță Ani-K Mania, prima convenție dedicată universului anime și K-pop dintr-un centru comercial
Un poster cu un anime care anunță Ani-K Mania, prima convenție dedicată universului anime și K-pop dintr-un centru comercial

În ceea ce privește cosplay-ul, acest fenomen care a luat amploare în România se bazează pe arta costumării într-un personaj preferat din animeuri, jocuri, filme și interpretarea sa în cadrul evenimentelor de profil.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

