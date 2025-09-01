Toamna aceasta, unul dintre cei mai longevivi și apreciați realizatori de divertisment din România revine cu formatul care a schimbat regulile late night-ului autohton.

Un show păcătos revine astăzi la Antena Stars cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare. “Începem sezonul 36 al emisiunii” | antena 1

Din 1 septembrie, Un show păcătos se întoarce la Antena Stars, cu Dan Capatos și DJ Silviu Andrei, de luni până joi, dar la o nouă oră de difuzare: 22.30.

Un show păcătos revine astăzi la Antena Stars cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare. “Începem sezonul 36 al emisiunii şi asta ne scuteşte de orice promisiune”

După ani de sezoane incendiare, cu momente memorabile și cele mai fierbinți exclusivități din showbiz, Dan Capatos și echipa emisiunii promit să ridice din nou temperatura serilor de luni până joi, de la 22.30, într-un platou plin de energie, umor și surprize.

Citește și: Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Dan Capatos. Imagine rară cu Monica, femeia care îi este alături de peste 20 de ani

Articolul continuă după reclamă

Emisiunea promite subiecte incendiare, declarații exclusive și invitați savuroși, totul într-o atmosferă plină de energie și umor.

Astfel, Dan Capatos declară: “Aventura “Un show păcătos” continuă! Pe 1 septembrie începem sezonul 36 al emisiunii şi asta ne scuteşte de orice promisiune. Vă mulţumim pentru tot şi vă aştepăm de luni, la televizor!”.

Silviu Andrei completează: „Mi-a fost dor… și știu că și vouă! Ne întoarcem cu un nou sezon de "Un show păcătos", de luni până joi, pe Antena Stars. O să fie seri lungi, povești nebune și multă energie bună. Abia aștept să fim din nou împreună, exact acolo unde știm cel mai bine să facem spectacol!“.

Citește și: Ce notă a obținut fiul lui Dan Capatos la Evaluarea Națională. Prezentatorul TV a transmis un mesaj emoționant

Emisiunea Un show păcătos cu Dan Capatos poate fi urmărită începând cu data de 1 septembrie, de luni până joi, de la 22.30, pe Antena Stars.