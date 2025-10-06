Antena Căutare
Noul serial turcesc „Prețul ispitei” are premiera la Happy Channel azi, de la ora 23:00

Descoperă totul despre noul serial turcesc „Prețul ispitei”, ce are premiera la Happy Channel azi, 6 octombrie 2025, de la ora 23:00.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 13:44 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 13:45
Noul serial turcesc „Prețul ispitei” de pe Happy Channel aduce o poveste fascinantă | Antena 1

Două familii și o poveste răvășitoare, în care iubirea trece printr-o provocare surprinzătoare – ce se întâmplă atunci când problemele financiare testează încrederea într-un cuplu, iar unul dintre parteneri este extrem de vulnerabil în fața unei propuneri neașteptate?

Noul serial turcesc „Prețul ispitei” are premiera la Happy Channel azi, 6 octombrie 2025, de la ora 23:00

Iubire, tentații nebănuite și un joc periculos care poate da peste cap viețile celor implicați – acestea sunt ingredientele noului serial turcesc „Prețul ispitei”, care are premiera la Happy Channel, în această seară, de la ora 23:00.

În rolul principal masculin, cel al lui Erhan, telespectatorii îl vor putea urmări pe Alperen Duymaz, actorul cunoscut din serialul Iarna neagră (Zemheri). Logodit cu Elif, interpretată de Rüya Demirbulut, Erhan își vede planurile năruite atunci când pierde toți banii după o investiție financiară neinspirată – și ajunge într-o ipostază ce îl poate face să piardă chiar și iubirea lui Elif, atunci când în scenă intră Sibel Koraslan, fiica unei familii prospere financiar, excelent interpretată de Melisa Pamuk. Angajat chiar la firma potentei familii Koraslan, Erhan primește o propunere cu totul neașteptată chiar din partea șefei lui, nimeni alta decât frumoasa Sibel. Ce va alege Erhan? Dragostea lui cu Elif pare de neclintit – dar va trece peste acest obstacol?0

imagine cu personajele din serialul Pretul ispitei de la Happy Channel
Serialul „Prețul ispitei”, care are premiera în această seară, va fi difuzat de luni până vineri, de la ora 23:00, de Happy Channel.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

