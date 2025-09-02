Sorana Cîrstea a fost jefuită în New York. Hoții au acționat chiar în camera de hotel

Antena Căutare
La doar câteva zile după ce a câștigat al treila trofeu WTA al carierei sale, Sorana Cîrstea a avut parte de un incident cu adevărat nefericit! Iată ce obiect de valoare i-a fost furat.

Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 14:33 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 15:20
Sorana Cîrstea a fost jefuită în New York

Sorana Cîrstea se bucură de o perioadă extraordinară pe plan profesional, pentru prima dată în cariera sa reușind să lege opt victorii la turnee WTA și să obțină cel de-al treilea titlu WTA.

Chiar dacă la începutul anului a anunțat că acesta poate fi ultimul ei sezon pe teren, sportiva a obținut la US Open o performanță unică și s-a calificat în durul doi la ediția din acest an, asigurându-și un premiu de 154 000 de dolari.

În cadrul acestei ediții, ea a părăsit atât turneul de simplu, cât și cel de dublu, însă este extrem de încrezătoare cu privire la viitor, chiar dacă situațiile neplăcute nu s-au oprit aici.

La doar câteva zile după ce a câștigat al treila trofeu WTA al carierei sale, Sorana Cîrstea a avut parte de un incident cu adevărat nefericit!

Trofeul de la Cleveland i-a fost sustras din camera de hotel în care era cazată la New York, chiar la scurt timp după ce sportiva și-a încheiat parcursul la US Open. Anunțul a fost făcut chiar de ea pe pagina sa de Instagram, rugându-l pe cel care l-a furat să îl înapoieze pentru că are o valoare sentimentală uriașă.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului, vă rog să-l înapoiați! Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală! Ar fi cu adevărat apreciat! Mulțumesc, Sorana”, a scris aceasta, mărturisind că a fost cazată la hotelul Fifty Sonesta, aflat în Manhattan, în apropiere de Central Park, potrivit Elle.

La doar câteva ore după postare, organizatorii turneului de la Cleveland au reacționat, specificând că sportiva clasată pe locul 71 mondial va primi un alt trofeu similar.

„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu!”, a transmis Tennis in the Land prin intermediul unui story pe Instagram, explicând că cel care se va ocupa de această problemă va fi chiar furnizorul trofeelor.

Sorana Cîrstea s-a oprit în turul 3 la US Open

Românca a fost eliminată de la US Open 2025 după ce Karolina Muchova a învins-o la capătul uui meci de aproape trei ore. Potrivit Antena Sport, cehoaica s-a impu cu 7-6(0), 6-7(3), 6-4, aceasta fiind a șasea victorie în meciurile directe cu Sorana Cîrstea.

Pentru accederea în turul 2 la US Open, sportiva noastră a primit un cec de 154 000 de dolari și 70 de puncte în clasamentul WTA. La turneul de Cleveland, ea a reuşit să câştige trofeul fără să piardă niciun set, ajungând până pe locul 57 WTA!

Din premiile din tenis, în acest sezon Sorana a încasat peste 800 000 de dolari, depășind astfel 10.5 milioane de dolari din tenis de-a lungul întregii sale cariere.

