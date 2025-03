Trupa Octagroove, una dintre surprizele de la X Factor! Ce au cântat tinerii cu vârste între 15 și 18 ani și ce verdict au primit

În ediția 9 a emisiunii X Factor sezonul 11, trupa Octagroove i-a uimit pe jurați cu piesa cântată. Descoperă ce verdict au primit adolescenții, în ediția din 23 martie 2025.

Marius Moga, Puya, Delia și Ștefan Bănică au avut parte de o surpriză uriașă în ediția 9 din sezonul 11 al emisiunii X Factor, de pe 23 martie 2025, atunci când pe scenă a urcat trupa Octagroove, formată doar din tineri de 15, 17 și 18 ani. Adolescenții au ales să cânte celebrul hit All About That Bass a lui Meghan Trainor. Descoperă ce verdict a primit trupa la final.

Trupa Octagroove a cântat în ediția 9 a emisiunii X Factor sezonul 11, din data de 23 martie 2025. Ce verdict au primit concurenții

Sezonul 11 al emisiunii X Factor aduce concurenți de toate vârstele și din toate colțurile țării, cu povești de viață uluitoare și stiluri muzicale din cele mai diverse! Printre cei care au urcat pe scenă a fost trupa Octagroove.

Jurații emisiunii X Factor sezonul 11

„Nu pot să cred că am ocazia să cânt în fața unor oameni pe care i-am ascultat la radio”, a zis una dintre tinerele din formație.

Apoi, când momentul a venit, aceștia și-au luat instrumentele și au apărut în fața celor patru jurați.

„Avem 15, 17 și 18 ani. Ne-a adunat Ioana, profesoara noastră, e minunată”, a zis solista trupei Octagroove.

Muzica a început și tinerii au început să cânte piesa All About That Bass a lui Meghan Trainor. Deși nu au scăpat în totalitate de emoții, aceștia s-au descurcat destul de bine pe scenă și au reușit să impresioneze juriul, în ediția din 23 martie a emisiunii X Factor sezonul 11.

„Sună foarte frumos vocile voastre împreună, felicitări!”, a fost reacția lui Puya, la finalul momentului artistic.

„Sunt adorabili, efectiv! Sunt fete talentate, fete care cântă la instrumente, îmi place tot”, a zis Delia, care a apreciat nu doar vocea, ci și ținuta.

„Mulțumim, nu putem decât să ne bucurăm. E un moment foarte important pentru noi! Mulțumim din suflet!”, a fost reacția trupei.

„Abia aștept să începeți să aveți concerte”, a fost încurajarea oferită de Delia.

„Cred că puteați să sunați mai închegat, cred că puteați să dați mai forță. A sunat bine și se poate și mai bine”, a fost de părere Marius Moga.

La final, trupa a primit trei de DA și șansa de a merge mai departe în bootcampul X Factor sezonul 11.

