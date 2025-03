Robert Gherasimoae (Doxă) a făcut senzație în ediția 6 a emisiunii X Factor 2025. Concurentul a riscat și acest lucru i-a adus

În ediția a șasea a emisiunii X Factor 2025, din data de 2 martie 2025, unul dintre concurenții care și-au făcut curajul să urce pe scenă a fost Robert Gherasimoae, zis și (Doxă), în vârstă de 27 de ani, din Râmnicu Vâlcea. Acesta a ales să cânte hitul „Viață bună” la care a adus și o contribuție personală. Tânărul a riscat cu această piesă, dar a câștigat! Descoperă ce reacție a avut Puya, când a văzut noua variantă a piesei sale.

Robert Gherasimoae a schimbat piesa „Viață bună” și a făcut show la X Factor! Ce reacție a avut Puya, când a auzit noua versiune

Unul dintre concurenții urcați pe scenă în ediția 6 a emisiunii X Factor a fost Robert Gherasimoae, zis și (Doxă), în vârstă de 27 de ani, din Râmnicu Vâlcea.

„Majoritatea copiilor care ascultă rap sau hip hop au povestea asta clasică de a merge cu casetofonul pe stradă și de-a asculta BUG Mafia. Eu mergeam cu casetofonul în mână și ascultam Cine bate la fereastra mea, că asta se asculta la mine în cartier, la mine acasă. Ulterior am aflat de hip hop, de rap și de tot ce ține de partea asta și am început să explorez. Am deschis show-uri la mai mulți artiști. Nu am ajuns unde îmi doresc dar simt că sunt pe drumul cel bun. Mă încurajează faptul că e Puya în juriu. Am avut ocazia să fiu cu ei pe scenă cu Sișu și Puya, au ei un moment în timpul concertelor când urcă fani pe scenă. M-au încurajat. Puya e unul dintre veteranii hip hop-ului românesc și e foarte tare pentru mine să pot să vin în fața lui și să mă ajute să mai pun o cărămidă la visul ăsta pe care îl am”, a dezvăluit concurentul, în ediția 6 a emisiunii X Factor 2025.

Citește și: Andrea Muj a transmis emoție pură pe scena X Factor. A mizat pe timbrul său vocal și a cucerit jurații: „Noi vrem să te păstrăm!”

Ca să îi impresioneze pe jurații show-ului, Robert a decis să cânte piesa „Viață bună” a lui Puya, însă a dezvăluit faptul că o să o cânte „puțin altfel”, adică într-o versiune unde a contribuit cu versuri proprii. Concurentul a început să cânte și timbrul său a captat imediat atenția tuturor. Energic, acesta a umplut scena și a făcut un show de zile mari.

„Bravo, bravo. A mai fost cineva care a cântat piesa asta, dar l-am oprit”, a zis Puya.

„Mie mi-a plăcut, ai avut flow, ai avut aptitudine, s-a înțeles ce ai zis, ai făcut-o cu plăcere și mie mi-a plăcut. Bravo”, a fost de părere Ștefan Bănică.

„Mie mi s-a părut că a împușcat doi iepuri dintr-un foc. A avut și elementul de hit, dar a venit cu versiunea lui, compoziție proprie”, l-a lăudat Delia.

„Asta mi-am și dorit cumva, să fie un touch personal. Chiar dacă e piesa hit, să vin și eu cu o contribuție personală”, a confirmat concurentul.

„Mie mi-a plăcut și vocea aia normală, vrei să te mint? Mi-a plăcut și vocea aia, ideea de dualitate, de dublu personaj”, a fost completarea lui Marius Moga.

Astfel, concurentul a primit patru de DA și șansa de a merge mai departe, în noul sezon al emisiunii X Factor. A riscat și a câștigat!

Unibet, sponsorul emisiunii X Factor, îi susține pe concurenți să prindă mereu curajul de a-și urma visurile, oricât de îndrăznețe ar părea ele!

Acum e rândul tău să dai HIT-ul! X Factor și Unibet te invită la concurs! Gândește ceva amuzant, creativ sau neașteptat și trimite-ne versul tău! Găsește cel mai haios refren inspirat de X Factor și pariuri și intră în competiție unde te așteaptă premii pe măsură!

Înscrie-te și hai să ne iei premiile >>> https://tudaihitul.a1.ro/