Silvia Popa, concurenta X Factor care și-a cântat versurile pe un ritm trap-hop, iar pe Delia a fermecat-o: „Vă lăsăm singure?”

Silvia Popa a venit la X Factor, în ediția de pe 9 martie 2025, alături de soțul ei, Valentin Popescu. Pe scenă, concurenta a mizat pe un text scris chiar de ea, iar pe Delia a cucerit-o cu atitudinea ei. Iată cum au reacționat jurații când i-au ascultat momentul!

Silvia Popa a venit la X Factor, în ediția de pe 9 martie 2025, în special pentru experiență. În backstage, concurenta a dezvăluit că piesa aleasă este scrisă de ea, cu ajutorul soțului său.

„Piesa pe care ar trebui să o cânt în concurs este o piesă pe care am scris-o despre fosta mea relație, din care am ieșit nu cu mult timp înainte să-l cunosc pe bărbatul meu, pe Valentin. Și vreau să spun că m-a ajutat să scriu versurile. Nu vreau să fiu romantică, dar el este cumva motivul pentru care eu mă consider o persoană norocoasă în viața asta”, a mărturisit Silvia Popa la X Factor, ediția de pe 9 martie 2025.

Concurenta a urcat pe scena X Factor extrem de încrezătoare și a zis că își dorește să își facă o carieră în muzică, lucru la care a început să lucreze. Spune că a făcut un liceu de muzică, apoi s-a transferat la un liceu teoretic, și-a vândut tobele, însă muzica a venit mereu spre ea.

De asemenea, a renunțat să mai fie coordonator de postproducție, iar acum visează să își exprime latura artistică.

„Am o relație ciudată cu muzica. Am făcut liceu de muzică, dar m-am transferat în clasa a zecea într-un alt liceu, normal. Mi-am vândut tobele, făceam percuție. N-am mai vrut să aud de pian. A fost un moment... dar muzica s-a tot băgat în viața mea și, anul trecut, am zis că nu mai vreau să fac ce făceam și mi-am luat o pauză (...) Eram coordonator de postproducție pentru reclame și documentare”, a spus Silvia Popa în fața juraților X Factor, adăugând că pe scenă o să interpreteze o piesă scrisă, produsă și compusă de ea.

Încă de la primele note, tânăra a reușit să o fascineze pe Delia: „Pe mine m-a câștigat”.

„A fost un moment pe scenă! A fost vibe-ul acela de concert și n-am plătit nici bilet la concertul ăsta. Mi-a plăcut mult, m-ai luat în poveste, eram foarte... wow. Ești mega specială, mega diferită de tot ceea ce ține de concursuri în general”, a jurizat Delia, după ce i-a urmărit tot momentul.

La final, Silvia Popa a stârnit numeroase discuții contradictorii la masa juraților. Pentru că Puya, Marius Moga și Ștefan Bănică nu au fost convinși de vocea tinerei, concurenta a ales să cânte și instrumentalul piesei.

„Eu, ca textier, pot să-ți spun că au fost foarte bune rimele... La început, am vrut să te opresc, dar după am fost atent la text. Zici că era un trip-hop, dar încă nu-mi dau seama la partea cu cântatul”, a zis Puya.

„X Factor nu este numai despre voce. Este un pachet despre atitudine, despre voce, despre carismă, despre transmiterea emoțiilor. Nu toată lumea o să înnebunească după compoziția ta. Sunt riscuri... Însă, ceea ce ai tu n-am văzut până acum”, a jurizat Ștefan Bănică, iar Marius Moga a adăugat: „Cuvântul care te reprezintă cel mai bine este: autentică. Ți-e foarte greu să fii ca altcineva și atunci strigi din toți porii tăi”.

„(...) Aici este un concurs pentru artiști interpreți, nu pentru compozitori, că altfel ascultam la masă și ascultam demo-uri. Tu, ca și compozitor, ești foarte bun, dar ca interpret, nu. Așa că răspunsul meu este nu”, a zis Puya, după ce a ascultat și a doua variantă.

Cu trei de „DA”, Silvia Popa a trecut mai departe, în bootcampul sezonului 11 al emisiunii X Factor.

