Ce apariție! Dominique Simionescu, „fata cu flori în cap”, a făcut senzație în sezonul 9 „X Factor”

Pe cât de firavă, pe atât de simpatică și plină de energie! Așa am putea s-o descriem pe Dominique Simionescu, tânăra care a urcat pe scena „X Factor” cu o atitudine de star adevărat. Aceasta a ales să impresioneze printr-un colaj muzical realizat din piesele „Inimă, nu fi de piatră” și hitul „I Will Survive”.

„Îmi plac fetele fâșnețe! Ești irezistibilă!”, a dezvăluit Loredana, captivată nu doar de modul în care arată Dominique Simionescu, ci și de timbrul special al vocii sale.

