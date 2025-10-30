Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025. Ce reacție a avut Alexia când a văzut-o din nou pe Ana. Ce s-a întâmplat

Antena Căutare
Ediția din 30 octombrie 2025 din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN a început în forță, cu momente tensionate.

Ediția de azi a adus la lumină multe răspunsuri în poveștile personajelor din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025.

Episodul 1 „O schimbare” a început cu gândurile Anei, în Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025

Alina pare foarte supărată la cină, din cauza iubitului ei, dar tatăl ei, Basti, nu o înțelege. Ana și Tudor au parte și ei de o surpriză atunci când află că moartea lui Robert a fost un factor medical, din raportul medicului află că el a făcut infarct. Ana s-a supărat tare pentru că nu crede asta și spune că Damian a fost implicat.

Ana vrea să meargă acasă pentru că sora ei se întoarce acolo, după ce a fost la terapie într-un centru specializat. Ajunge acasă și mama ei îi spune că nu știe dacă e o idee bună să o aștepte pe sora ei, însă ea îi spune că și-ar dori să se mute înapoi acasă pentru a putea reface relația cu Alexia, sora ei, să o ia de la început.

Alexia a ajuns acasă, însă nu i-a plăcut să o vadă pe Ana în casă și a avut o replică dură față de ea. Ana preia redacția de la Robert și primește ajutor pentru a pune firma pe picioare. Ana și Alexia au purtat o conversație în dormitorul Alexiei. „Faptul că am fost răutăcioasă cu tine nu am spus cum mă simt. Nu vreau să te văd, Ana, dar nici nu vreau să mă ascund, să fug. Deci poți să te așezi!”, îi spune Alexia.

„Dacă nu-ți place ce o să zic, mă oprești. Îmi pare foarte rău prin ce ai trecut, vreau să ne dăm o nouă șansă. Nu vreau să mai fugim, vreau să ne dăm o șansă, nu ce au făcut părinții noștri. Putem fi mai bune. Lasă-mă să fiu lângă tine perioada asta, nu vreau să fii singură”, spune Ana.

Victoria și Damian au purtat o conversație, după ce Victoria a avut câteva lucruri să-i spună Alexiei despre viața ei și a Olimpiei. Alexia și Ana au avut parte de un moment de vulnerabilitate.

Damian și Victoria au avut parte de o conversație foarte emoționantă, bărbatul i-a confesat femeii că el o iubește și că o vrea pe ea și pe Ana să facă o familie.

Episodul 2 „Surori sau rivale” din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025

Basti și Tudor au parte de o conversație tată-fiu, despre Ana și Alexia, dar și despre ceea ce se mai întâmplă în viețile lor. Basti e întrerupt de la masă, după ce a venit un polițist acasă la ei. El îi spune că Matei Mincu a venit la el să-l amenințe că îl va adăuga într-un articol jurnalistic dacă nu îi oferă surse. Tudor a auzit conversația lor.

Ana și Matei poartă o discuție și ea își prezintă suspiciunile cu privire la sursei polițistului și încrederea în Basti.

Alina vrea să afle detalii despre Tobi și îl roagă pe noul angajat al lui Geo. Alexia și Tudor s-au întâlnit pe stradă și au avut parte de o conversație, în care ea și-a cerut iertare pentru tot ce a făcut. El a invitat-o la cafea, după ce a văzut-o tulburată.

Victoria e contactată de Damian și a invitat-o la firmă, ea a mințit în fața lui George că vorbea la telefon cu Ana. Damian i-a zis Victoriei că Ana e în pericol din cauza lui Matei. „E strict alegerea ei”, spune Victoria.

„Ține-o departe de el! O împinge de la spate să... te rog, nu pot să spun tot. Mă crezi că-i vreau binele?”, spune Damian.

Damian merge la Basti să poarte o discuție. „Șobolanul de Matei începe să-i bage lucruri în cap Anei”, spune Damian. „De Ana mă ocup eu, tu coupă-te de Matei”, îi spune Damian lui Basti.

Tudor și Ana au avut parte de un mic conflict. „Tu și Matei iar lucrați împreună? De când a murit Robert ești altfel...”, spune Tudor. „Eu nu pot să închid ochii, eu nu sunt așa. Vreau dreptate”, spune Ana.

Victoria o ceartă pe Ana și o roagă să se oprească din investigații, argumentându-i că subiectul ei este unul periculos și să-și aleagă altul.

Episodul „Iubriea, singurul reper”, din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, 30 octombrie 2025

Ana și Tudor s-au împăcat și s-au sărutat, după ce Ana a primit un mesaj în care a fost informată cu privire la intențiile Alexiei. Basti se ceartă cu fiica lui și cu Sandra.

Victoria încearcă să afle de la Ana ce a făcut o seară în urmă. „Adevărul e greu de spus câteodată, vreau să ai o carieră bună”, spune Victoria.

„Planul meu cu redacția e să găsim copii orfani și să-i aducem în familiile lor”, spune Ana.

Tudor și sora lui poartă o conversație sensibilă, despre Tobi și relația ei cu el. Tudor se oferă să vorbească el cu Tobi să rezolve lucrurile, ba mai mult se oferă să vorbească și cu tatăl lor să rezolve.

Alexia a încercat să-și ceară iertare de la Tudor și Ana și le-a spus că Victoria și Damian ar fi împreună sau ar exista ceva între ei. Lili i se confesează Victoriei și îi spune că Olimpia a venit la ea și i-a zis că nu era sigură că Alexia e copilul lui George, ci a lui Damian.

Sezonul 2 din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
