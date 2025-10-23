Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 23 octombrie 2025. Alexia, la un pas să își ia viața. Ce alegere face Basty în privința lui Matei

În episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025, Alexia încearcă să își ia viața după o criză maniacală. În urma gestului său extrem, Victoria și George fac o alegere importantă. Iată ce hotărăște Basty în privința lui Matei.

Starea de sănătate a Alexiei începe să se deterioreze în episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025. Tânăra ajunge să vorbească singură și să uite anumite momente importante din viața ei.

Mai mult, fiica lui George și a Olimpiei trece printr-o criză maniacală, lucru care o îngrijorează pe Constance. Femeia îi cere imediat ajutorul Victoriei, sperând ca nepoata ei să nu moștenească problemele mintale de la cea care i-a dat viață.

„Am avut senzația că sunt înainte de logodnă. Am avut un episod maniacal, înnebunesc, nu? E destul de clară situația și nu este bine pentru mine!”, i-a spus Alexia tatălui ei cu lacrimi pe față.

Alexia încearcă să se sinucidă în episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025

Deși a reușit să treacă peste episodul dificil, Alexia încearcă să se sinucidă chiar sub privirile Anei. Încă de la primele ore ale dimineții, tânăra se ridică din pat și merge direct către lacul din spatele vilei.

Fiica lui George și a Olimpiei a fost la un pas de o tragedie. Gestul său a îngrijorat pe toată lumea, în mod special pe Victoria, femeia care a luat locul mamei sale.

După incidentul neașteptat, Alexia ajunge la spital unde este rugată de medici să rămână mai multe zile, însă refuză. Odată intrată în casă, tânăra spune că nu vrea să vadă și să discute cu nimeni, însă bunica ei insistă, fapt care o face să răbufnească.

„Nu sunt în stare, nu vreau să văd pe nimeni!”, i-a spus Alexia tatălui ei, după vizita la spital.

„Nu pot! Pleacă! Nu pot să mă uit la nimeni, simt că ar trebui să mă justific. Vă e frică să nu fac o prostie din nou, nu? Stai liniștită, că nu mai am energie nici pentru asta. Am vorbit cu doctorii și oricum degeaba. O să mă trezesc într-o zi și o să-mi dau seama că este cea mai bună alegere să dispar!”, a dezvăluit tânăra.

„Din datele pe care le au nu își pot da seama dacă este o depresie de moment sau o boală psihică!”, a aflat Victoria de la George.

Cine i-a furt banii din casă lui Geo în episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025

Geo a avut parte de o surpriză neașteptată atunci când s-a uitat în casa de marcat a barului în episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025. Acesta și-a dat seama că toți banii au dispărut, iar primii suspecți au fost chiar Toby și Miky.

Astfel, Geo a dat buzna în casa Lenei pentru a le cere explicații copiilor săi. Deși nu a aflat cine i-a furat din bar un detaliu important a ieșit la iveală. Se pare că Miky a luat banii din casa de marcat pentru a-l ajuta pe Dumi, după ce fratele său i-a aruncat drogurile.

„O să zic că am luat eu banii. Bine? Oricum sunt considerat oaia neagră a familiei, mare chestie! Îi zic că am cheltuit banii, găsesc eu ceva! Dacă nu-mi dădeai banii ăia acum îmi pregăteai coliva”, i-a spus Dumi lui Miky.

„Îmi pare rău! Am vrut să te ajut și mi se pare că am făcut mai mult rău!”, i-a spus tânăra.

Ce decizie a luat Basty în privința lui Matei în episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025

La rugăminte Sandrei, Basty a luat o decizie neașteptată. Acesta s-a decis să-l scoată din închisoare pe Matei, însă cu o singură condiție. Bărbatul l-a rugat pe fratele lui George să o lase în pace pe soția lui.

„Frumoasă libertatea nu-i așa? Eu am aranjat să te scoată de aici”, l-a întrebat Basty.

„Ți-ar fi convenit să rămân”, i-a spus Matei.

„Da, dar m-a rugat Sandra să intervin. Am acceptat pentru că o iubesc și mai am un motiv. Vreau să o lași în pace. Știu că e îndrăgostită de tine, dar asta nu o să dureze. Înțeleg dacă vrei să-ți vezi copilul, nu o să mă opun, dar las-o pe Sandra în pace!”, l-a avertizat Basty.

Ce decizie au luat George și Victoria pentru Alexia, după criza maniacală din episodul 8 al sezonului 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025. Ce i s-a întâmplat lui Robert

După episodul maniacal prin care a trecut, George și Victoria au luat o decizie importantă pentru Alexia. Se pare că aceștia s-au decis să apeleze la ajutorul specialiștilor ca tânăra să își revină și să nu calce pe urmele Olimpiei.

„E pentru binele tău ce vrem să-ți spunem!”, i-a zis George.

„Dar și voi credeți că am nevoie de ajutor. M-am decis singură...”, le-a răspuns tânăra.

„Fluturașul meu, îți jur că o să fie ca înainte!”, a mai asigurat-o tatăl ei.

„Cred că este cel mai bine să mergi într-un loc specializat, să aibă grijă medicii de tine!”, a mai adăugat Victoria.

„Da, o să fac ce ziceți voi, unde credeți voi că e mai bine. Și eu vreau să mă fac bine, trebuie să fiu bine, să fiu iar eu”, a dezvăluit Alexia în timp ce își strângea în brațe tatăl.

„Te încurajez! O să mergi acolo și o să te faci bine! Îți promit eu că o să treacă, nu te-am mințit niciodată!”, i-a spus până și Constance.

„Mi-e frică!”, a reacționat Alexia după ce a urcat în mașină.

„O să treacă!”, a mai încurajat-o Victoria.

Tot în episodul 8 al sezonului 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025, Ana și Tudor îl găsesc pe Robert într-o stare critică, în mașină. Văzând că este inconștient, cei doi au apelat de urgență la ajutorul medicilor.

Sezonul 2 din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.