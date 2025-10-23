Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Stiri Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 23 octombrie 2025. Alexia, la un pas să își ia viața. Ce alegere face Basty în privința lui Matei

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 23 octombrie 2025. Alexia, la un pas să își ia viața. Ce alegere face Basty în privința lui Matei

În episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025, Alexia încearcă să își ia viața după o criză maniacală. În urma gestului său extrem, Victoria și George fac o alegere importantă. Iată ce hotărăște Basty în privința lui Matei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Octombrie 2025, 23:50 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 21:52

Starea de sănătate a Alexiei începe să se deterioreze în episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025. Tânăra ajunge să vorbească singură și să uite anumite momente importante din viața ei.

Mai mult, fiica lui George și a Olimpiei trece printr-o criză maniacală, lucru care o îngrijorează pe Constance. Femeia îi cere imediat ajutorul Victoriei, sperând ca nepoata ei să nu moștenească problemele mintale de la cea care i-a dat viață.

„Am avut senzația că sunt înainte de logodnă. Am avut un episod maniacal, înnebunesc, nu? E destul de clară situația și nu este bine pentru mine!”, i-a spus Alexia tatălui ei cu lacrimi pe față.

Alexia încearcă să se sinucidă în episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025

Deși a reușit să treacă peste episodul dificil, Alexia încearcă să se sinucidă chiar sub privirile Anei. Încă de la primele ore ale dimineții, tânăra se ridică din pat și merge direct către lacul din spatele vilei.

Fiica lui George și a Olimpiei a fost la un pas de o tragedie. Gestul său a îngrijorat pe toată lumea, în mod special pe Victoria, femeia care a luat locul mamei sale.

După incidentul neașteptat, Alexia ajunge la spital unde este rugată de medici să rămână mai multe zile, însă refuză. Odată intrată în casă, tânăra spune că nu vrea să vadă și să discute cu nimeni, însă bunica ei insistă, fapt care o face să răbufnească.

Citește și: Interviu cu Carmen Ionescu. Actrița din rolul lui Constance face dezvăluiri despre cum a primit rolul negativ

„Nu sunt în stare, nu vreau să văd pe nimeni!”, i-a spus Alexia tatălui ei, după vizita la spital.

„Nu pot! Pleacă! Nu pot să mă uit la nimeni, simt că ar trebui să mă justific. Vă e frică să nu fac o prostie din nou, nu? Stai liniștită, că nu mai am energie nici pentru asta. Am vorbit cu doctorii și oricum degeaba. O să mă trezesc într-o zi și o să-mi dau seama că este cea mai bună alegere să dispar!”, a dezvăluit tânăra.

„Din datele pe care le au nu își pot da seama dacă este o depresie de moment sau o boală psihică!”, a aflat Victoria de la George.

Cine i-a furt banii din casă lui Geo în episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025

Geo a avut parte de o surpriză neașteptată atunci când s-a uitat în casa de marcat a barului în episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025. Acesta și-a dat seama că toți banii au dispărut, iar primii suspecți au fost chiar Toby și Miky.

Astfel, Geo a dat buzna în casa Lenei pentru a le cere explicații copiilor săi. Deși nu a aflat cine i-a furat din bar un detaliu important a ieșit la iveală. Se pare că Miky a luat banii din casa de marcat pentru a-l ajuta pe Dumi, după ce fratele său i-a aruncat drogurile.

„O să zic că am luat eu banii. Bine? Oricum sunt considerat oaia neagră a familiei, mare chestie! Îi zic că am cheltuit banii, găsesc eu ceva! Dacă nu-mi dădeai banii ăia acum îmi pregăteai coliva”, i-a spus Dumi lui Miky.

„Îmi pare rău! Am vrut să te ajut și mi se pare că am făcut mai mult rău!”, i-a spus tânăra.

Ce decizie a luat Basty în privința lui Matei în episodul 8 din sezonul 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025

La rugăminte Sandrei, Basty a luat o decizie neașteptată. Acesta s-a decis să-l scoată din închisoare pe Matei, însă cu o singură condiție. Bărbatul l-a rugat pe fratele lui George să o lase în pace pe soția lui.

„Frumoasă libertatea nu-i așa? Eu am aranjat să te scoată de aici”, l-a întrebat Basty.

„Ți-ar fi convenit să rămân”, i-a spus Matei.

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 9 octombrie 2025. Ce secrete au ieșit la iveală între Victoria și George. Ce și-au spus

„Da, dar m-a rugat Sandra să intervin. Am acceptat pentru că o iubesc și mai am un motiv. Vreau să o lași în pace. Știu că e îndrăgostită de tine, dar asta nu o să dureze. Înțeleg dacă vrei să-ți vezi copilul, nu o să mă opun, dar las-o pe Sandra în pace!”, l-a avertizat Basty.

Ce decizie au luat George și Victoria pentru Alexia, după criza maniacală din episodul 8 al sezonului 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025. Ce i s-a întâmplat lui Robert

După episodul maniacal prin care a trecut, George și Victoria au luat o decizie importantă pentru Alexia. Se pare că aceștia s-au decis să apeleze la ajutorul specialiștilor ca tânăra să își revină și să nu calce pe urmele Olimpiei.

„E pentru binele tău ce vrem să-ți spunem!”, i-a zis George.

„Dar și voi credeți că am nevoie de ajutor. M-am decis singură...”, le-a răspuns tânăra.

„Fluturașul meu, îți jur că o să fie ca înainte!”, a mai asigurat-o tatăl ei.

„Cred că este cel mai bine să mergi într-un loc specializat, să aibă grijă medicii de tine!”, a mai adăugat Victoria.

„Da, o să fac ce ziceți voi, unde credeți voi că e mai bine. Și eu vreau să mă fac bine, trebuie să fiu bine, să fiu iar eu”, a dezvăluit Alexia în timp ce își strângea în brațe tatăl.

„Te încurajez! O să mergi acolo și o să te faci bine! Îți promit eu că o să treacă, nu te-am mințit niciodată!”, i-a spus până și Constance.

„Mi-e frică!”, a reacționat Alexia după ce a urcat în mașină.

„O să treacă!”, a mai încurajat-o Victoria.

Tot în episodul 8 al sezonului 2 „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de pe 23 octombrie 2025, Ana și Tudor îl găsesc pe Robert într-o stare critică, în mașină. Văzând că este inconștient, cei doi au apelat de urgență la ajutorul medicilor.

Colaj cu Alexia în brațele lui George și cu Basty care vorbește la telefon, personajele din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN
+52
Mai multe fotografii

Sezonul 2 din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Foto-ghici. Recunoști actorul din imagini? Copilul și-a construit o carieră artistică solidă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător” Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Observatornews.ro Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Foto-ghici. Recunoști actorul din imagini? Copilul și-a construit o carieră artistică solidă
Foto-ghici. Recunoști actorul din imagini? Copilul și-a construit o carieră artistică solidă
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 9 octombrie 2025. Ce secrete au ieșit la iveală între Victoria și George. Ce și-au spus
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 9 octombrie 2025. Ce secrete au ieșit la iveală între Victoria și George. Ce...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x