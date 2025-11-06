Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 6 noiembrie 2025. Alexia are un plan secret! Victoria, confesiune dureroasă pentru George

În episoadele trecute din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, lucrule s-au complicat semnificativ în viața Anei și a Alexiei. Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 10 din 6 noiembrie 2025 a serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, sezonul 2.

În episoadele trecute, Ana și Tudor s-au împăcat, iar aceasta îi spune mamei Alexei de planul său în ceea ce privește copiii orfani. Alexia a încercat să-și ceară iertare de la Tudor și Ana și le-a spus că Victoria și Damian ar fi împreună sau ar exista ceva între ei. Lili i se confesează Victoriei și îi spune că Olimpia a venit la ea și i-a zis că nu era sigură că Alexia e copilul lui George, ci al lui Damian.

Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 10 din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, sezonul 2, din data de 6 noiembrie 2025.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 6 noiembrie 2025. Damian are o propunere neașteptată pentru Basty

În episodul 10 din 6 noiembrie 2025, Ana s-a trezit cu Tudor lângă ea, în pat: „Nu putem să-i facem asta Alexiei”.

Alexia povestește părinților săi despre întâlnirea avută cu Șerban. Între timp, Damian merge acasă la tatăll Alinei, într-o vizită surpriză. Surprinzător e faptul că acesta l-a rugat pe Damian să îl lase pe Matei în pace.

„Atunci va trebui să faci tu ceva pentru mine. Fundația aia a ta ar putea să fie beneficiarul unor fonduri europene. Am pe cineva la Bruxelles, care să ne ajute”, a zis el.

„Am ieșit de mult din lumea aia, fundația e curată”, a zis tatăl Alinei.

„Ce păcat! Faci treaba asta și eu promit că Matei e în siguranță”, a zis Damian.

„Ok, dar nu prin fundație, că bate la ochi”, a fost propunerea bărbatului, arătând că are o idee în minte, însă cel la care se gândește e chiar Tudor.

Bunica Alexiei își face griji în privința faptului că nepoata ei pare schimbată, dar totuși e mulțumită de faptul că dă semne că ar fi mai bine: „George ar fi distrus dacă ea ar păți ceva”.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 6 noiembrie 2025. Alexia începe să se vadă cu Șerban

George o încurajează pe Alexia să dea o șansă lui Șerban, dar îi spune că nu se grăbească, fiindcă nu dorește ca ea să sufere din nou.

Ana își tot mai mult în serios misiunea pe care și-a pus-o în minte, însă faptul că a descoperit cazul unui regizor celebru la Hollywood, care a fost adoptat din România, o face să se gândească la ideea că poate Basty a vrut să facă un bine copiilor dați în adopție.

„Da, și la mine a venit să îmi ofere niște fonduri europene”, a zis Tudor.

Alexia îi propune lui Șerban să vină să doarmă la ea, ca să pară planul ei cât mai realist.

Ulterior, Basty, se vede cu Damian ca să îi spună că a rezolvat treaba cu fondurile, însă George îi surprinde în timpul discuției.

Soția lui Basty surprinde discuția avută de Victoria cu angajata casei, care îi spune că ea știe că Alexia e fata lui Damian, nu a lui George. Femeia promite să țină secretul, lucru ce o mai liniștește pe Victoria.

Victoria se vede cu Damian și îi spune de faptul că o urăște pe Olimpia pentru tot răul făcut și speră că Alexia, deși e fata Olimpiei, să semene ceva mai mult cu George, la capitolul caracter. La final, femeia îi reamintește că îl iubește pe George.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 6 noiembrie 2025. Ana și Tudor îi surprind pe Damian și pe Victoria la restaurant

Ana și Tudor îi surprind pe cei doi la un restaurant și îi confruntă: „Hai, minte-mă, cum faci de obicei”.

Acasă, Tudor discută cu Victoria despre faptul că a vorbibt cu Șerban:

„Șerban nu e șters, doar că...Nu se face observat din prima. Sau din a doua. În fine, trebuie să mă ocup eu”, a sărit Alexia.

Alinei i se face și ajunge iar la spital, iar Basty este extrem de îngrijorat. Medicul apare și anunță că analizele tinerei nu sunt deloc bine: „Markerii de inflamație sunt crescuți în tot organismul, cu boala nu e bine. Are nevoie urgentă de un donator de celule stem, altfel...Îmi pare rău”.

Un moment cu adevărat surprinzător a fost atunci când Alexia și-a făcut apariția la micul dejun al familiei alături de Șerban.

Victoria și bunica Alexiei se prind că tânăra nu îl place cu adevărat pe Șerban.

Ana îi găsește iar pe Victoria și pe Damian împreună și spune că nu va accepta niciodată o posibillă relație între ei.

Victoria își face curaj și îi spune lui George că a aflat că Alexia ar putea să fie fata lui Damian. Vestea aceasta aduce o adevărată lovitură pentru bărbat. Damian vine acasă la Victoria ca să disucte și să lămurească subiectul și se pare că Alexia e fata lui George, căci el era în închisoare când fata a fost concepută.

Sandra află că are un băiețel și îl anunță și pe Matei. Ana face pace cu Victoria. Basty primește un certificat medico-legal ce îl șochează.

