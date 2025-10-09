Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 9 octombrie 2025. Ce secrete au ieșit la iveală între Victoria și George. Ce și-au spus

Ana și Tudor au un moment de cotitură în relație și au avut nevoie să-și spună câteva lucruri. Iată ce s-a întâmplat în episodul din 9 octombrie 2025.

Episodul din această seară a început cu Ana și Tudor purtând o conversație serioasă despre viețile lor. Tudor a aflat că Ana și-a da demisia și avea în plan să redacteze un articol care dezvăluia secretele tatălui lui.

Tot ce s-a întâmplat în Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, episodul din 9 octombrie 2025. Ce au discutat Ana și Tudor

Lili și Basti au avut parte de un mic conflict, iar el s-a refugiat în baie. „Am ceva să-ți zic important!”, spune Lili.

Alexia și Nana ei au vorbit în grădină despre ceea ce s-a întâmplat între Ana și Victor. Victoria și George par și ei să se afle la un moment de cotitură în căsnicie și nu se mai înțeleg.

Victoria și Damian au avut parte de o cinversație inedită: „Și tu ai vrut sărutul!”, i-a spus Damian Victoriei.

„Tu înțelegi cât mi-a luat să construiesc această relație cu Ana? Îmi pasă de copilul meu, nu de tine!”, spune Victoria. „De copilul nostru! Și putem să-i oferim o familie!”, spune Damian.

„George este omul potrivit pentru mine și îi iubesc!”, spune Victoria. „Discuția asta nu s-a terminat, văd că nu ești pregătită”, îi răspunde Damian.

Matei și noua lui iubită, Sandra, au pregătit bagajele pentru a merge la aeroport. „Nu-mi vine să cred că suntem aici împreună și urmează să ne facem o familie”, spune ea.

Ana a avut un moment emoționant și s-a deschis în fața mamei sale, Victoria, spunându-i că trebuia să facă un articol despre Basti, explicându-i printre lacrimi că și-a dat demisia. Ea nu a vurt să-l rănească pe Tudor. „E dreptul tău să te simți iubită”, spune Victoria.

George și Victoria au avut de spus câteva lucruri, după ce Damian a sărutat-o pe mama Anei, în Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, 9 octombrie 2025

Alexia a avut parte de un moment de panică și s-a simțit rău din cauza depresiei sale.

George și Victoria au vorbit despre situația pe care Matei o are, dar și cea cu care se confruntă ei doi ca și suplu.

„George, îți mai explic o dată, sărutul n-a însemnat nimic”, spune Victoria.

„Ești soția mea, trebuia să te apăr. Care mai e rolul meu?”, spune George.

Victoria a încercat să-i explice lui George despre Damian și ce a făcut. „Poate toți suntem nebuni, poate și eu trebuie să mă duc la terapie”, spune George.

Ana și Basti au avut parte de o conversație inedită. „Eu îl iubesc pe Tudor, sunt capabilă să iert, dacă sunt rugată”, spune Ana. „Credeam că-ți fac un bine!”, spune Basti. „Știu cum a fost viața mea a orfelinat!”, spune Ana. „Îmi pare rău! Poți să mă ierți?”, întreabă Basti. „O să încerc!”, spune Ana.

Sandra și Tudor au vorbit despre Basti, tatăl lui și soția lui. „Te-ai căsătorit cu el pentru bani?”, întreabă Tudor. „Nu, dar am construit și eu și dacă plec acum pierd tot și nu am cum să-mi cresc copilul!”, spune Sandra.

„Fiica dumneavoastră poate să intre într-o depresie profundă! Toată durerea și anxietatea o afectează, cred că ar trebui să plece. Alexia chiar are nevoie de ajutor! O să mai fie nevoie să ne întâlnim, vă va suna secretara mea pentru programare”, spune medicul, cu privire la starea Alexiei.

Victoria și George par să se împace, după ce și-au spus mai multe lucruri și au plâns unul în brațele celuilalt.

Basti nu o lasă pe Sandra să meargă la Poliție să îl vadă pe Matei, iar el îi interzice. „Dacă vrei să pleci, pleacă, dar așa rămai, cu ce ești îmbrăcată”, spune Basti. În cele din urmă, Sandra și Basti s-au îmbrățișat după ce el i-a zis că încă își dorește să îi fie alături, însă ea se simte ostatică.

Matei și George poartă o discuție la Poliție, care l-a șocat complet pe cel din urmă. „Nu eu l-am ucis pe Leo! Trebuie să mă crezi!”, spune Matei.

Alexia i-a plâns Victoriei care a încercat pe cât posibil să o calmeze.

Câte adeăruri ies la iveală în Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, 9 octombrie 2025

Ana are un coșmar cu privire la Robert, șeful ei de la muncă, care a dispărut. „Ești ok?”, întreabă Tudor. „Am avut un coșmar, Tudor ce mă fac?”, întreabă Ana.

Toată lumea încearcă să o facă pe Alexia să se simtă mai bine, însă în zadar, aceasta se simte foarte tristă.

Damian s-a afișat acasă la Victoria și a creat noi tensiuni. „Vorbim noi altădată”, îi spune Victoria lui Damian. George îl dă afară din casă și îi aruncă jigniri acestuia. După ce acesta pleacă din locuință, o întreabă pe Victoria dacă George a aflat de sărutul lor, iar el îi spune că și ei i-a plăcut.

George și Damian încep să se lovească, iar totul ia o amploare greu de liniștit. Alexia are un atac de panică puternic din cauza scandalului și se controlează cu greu. „O să-mi apăr mereu soția!”, îi spune George Victoriei.

Tudor îi cere ajutorul tatălui lui să-l găsească pe Robert, după ce a dispărut din vina lui Damian.

Tudor și Robert se întâlnesc, iar Robert i-a zis că Damian l-a amenințat că îi face rău familiei sale și le-a cerut tuturor să-l lase în pace. Damian și Ana au purtat o conversație tensionată la restaurant, la finalul episodului de azi.

