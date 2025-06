Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Episodul 23, 12 iunie 2025. Cum s-a încheiat primul sezon. Toate secretele au fost dezvăluite!

Finalul primului sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a adus răspunsuri pentru cele mai arzătoare întrebări. Toate secretele au ieșit la iveală, iar trecutul nu mai poate fi ascuns. Cine este tatăl Anei și ce a făcut Victoria.

Situația a devenit tot mai tensionată în ultimele episoade ale sezonului 1 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Apariția lui Damian Negru a dat toate planurile peste cap, trecutul a prins-o din urmă pe Victoria, iar Alexia a riscat totul pentru a scăpa de Ana.

„Păi gata, am scăpat de ea, nu?”, spune Alexia după ce a detonat bomba.

„Alexia, în mașina aia era o femeie însărcinată. Mama vitregă a lui Tudor”, declară Damiam îngrijorat.

„Lasă că nici lui nu-i plăcea de ea. Mi-a făcut plăcere să colaborăm. Sper să nu se mai întâmple niciodată și ne vedem la nuntă”, încheie fiica Victoriei. Mai mult, tânăra s-a supărat când a realizat că vor amâna nunta pentru că familia ei va fi în doliu. Cu toate acesta, Damian îi „promita” că va avea grijă ca Tudor să nu ajungă cu o femeie ca ea.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Episodul 23, 12 iunie 2025. Victoria și Tudor află că Ana și Sandra au fost implicate în explozie

Familiile celor două află de accidentul de mașină pe care l-au avut Ana și Sandra și se duc cu toții la spital. Nimeni nu știa, însă, ce s-a întâmplat, de fapt în mașină. La un moment dat, Sandra o roagă pe Ana să tragă pe dreapta pentru că se simte tot mai rău și ambele ies din mașină.

Acesta a fost momentul în care Alexia a detonat bomba și câteva secunde au făcut diferența de la o adevărată tragedie. Astfel, Ana și Sandra au scăpat cu viață.

„Sunt bine, nu eram în mașină când a explodat. Dacă nu era Sanda și dacă nu i se făcea rău...Te iubesc”, îi spune Ana lui Tudor

Alina află și ea despre accident și îl sună pe Toby să se liniștească, dar astfel îi dă vestea fratelui Anei că aceasta este în spital. Victoria își face și ea apariția extrem de îngrijorată, iar Ana o sună pe Mama Lena să îi spună că este bine.

Damian se duce și el la spital, dar dă nas în nas cu fratele lui George. În timp ce bărbatul spune că nu și-l amintește, dar Matei îi amintește de un moment cheie: „Îți amintești de tata? Cum te-ai folosit de el? De poziția lui? De renumele lui? Să speli toți banii pe care i-ai făcut din trafic de persoane. Și apoi să-l arunci la gunoi”.

„Ce-mi place mie de voi ăștia care credeți că eu sunt capul tuturor răutăților. O matematică simplă. Știi și tu presupun. Câți ani aveam eu și câți ani avea taică-tu când se întâmpla asta (...) Nu neg, dar a fost ideea lui. L-am întâlnit pe taică-tu într-o lojă la un meci și el a fost ăla care s-a oferit să mă ajute. Pentru un comision baban”, răspunde Damian.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Episodul 23, 12 iunie 2025. Matei află că bebelușul Sandrei e al lui

Basty o vizitează pe Sandra și află că atât ea cât și copilul sunt bine. Cu toate acestea, ea îl roagă să mai amâne transplantul pentru a nu mai risca nimic.

La casa socială, Mama Lena îi anunță pe băieți că s-a hotărât să nu copieze la examene. „Eu nu așa v-am învățat. Și Ionuț are dreptate și e o chestiune de alegere. Poți să alegi să furi, să nu furi dar mai devreme sau mai târziu, toate se plătesc și mie îmi e frică de Cel de sus că plătesc de 10 ori mai mult. Merită?”, le spune aceasta oferindu-le și o lecție de viață.

Extrem de îngrijorat, Matei nu a putut sta deoparte și merge să o viziteze pe Sandra. „Te rog să pleci, să știi că pot să țip”, reacționează soția lui Basty.

„Ești bine, da? Și copilul? Spune-mi, te rog, e copilul meu?”, este tot ce vrea să afle bărbatul. Sandra îi dezvăluie că da, este însărcinată cu copilul lui.

Basty se întoarce acasă și îi explică Alinei că Sandra nu mai poate dona celulele stem acum, după accident. „Simt că e ultima mea șansă”, spune tânăra.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Episodul 23, 12 iunie 2025. Victoria îi dezvăluie lui Damian că Ana este fiica lui

În același timp, Ana îi mărturisește lui Tudor că explozia nu a fost un accident și crede că cineva a vrut să îi facă rău. Tudor bănuiește că Damian este vinovat. Cei doi aveau o întâlnire pe care bărbatul a anulat-o în ultimul moment.

Victoria aude întreaga conversație și răbufnește la adresa lui Damian. „Era să-ți omori fata”, îi spune aceasta într-un acces de furie. Alexia se mută înapoi acasă înainte de nuntă.

Matei îi dă vestea și mamei lui că va fi, din nou, bunică. „Am vorbit cu Sandra, e copilul meu”, îi dezvăluie acesta și încearcă să afle cum să se comporte acum: „Dacă mișc ceva, Basty o să-și dea seama”. „Dar lui, copilului? Îți dai seama că Basty îl poate pune în pericol? Matei, dacă e copilul tău, este un Mincu. Și dacă este un Mincu, nu îl putem lăsa baltă. E parte din tine. Nu-l putem lăsa la Basty”, reacționează Constance.

Cosmina merge la bar să îl tragă la răspundere pe tatăl ei. „Tată, te rog, nu-ți bate joc de ea. Așa ai făcut și când erați căsătoriți? Ai abandonat-o când era mai vulnerabilă. Și eu care am acuzat-o pe ea în tot timpul ăsta, dar tu ai fost vinovat. La revedere, Geo”, îi reproșează fiica lui.

Deranjată ca Tudor nu face nimic pentru nunta lor, îl pune să aleagă nașii. „Vrei nași? Avem nași. Am găsit perechea perfectă. Sunt niște prieteni mai vechi de-ai lui tata și au acceptat”, i-a venit lui ideea imediat când i-a văzut pe Geo și Lili împreună.

În timp ce Constance o bănuiește pe Alexia că a avut de a face cu explozia, Leo îi spune lui Basty că în urma anchetei, ar fi fost o problemă cu mașina, de fapt. „L-am sunat pe Savu să se intereseze dacă nu cumva Damian a comandat ancheta asta”, adaugă el.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Episodul 23, 12 iunie 2025. Victoria o confruntă pe Alexia după ce află că fiica ei a explodat mașina Anei

Damian merge acasă la Victoria în speranța ca poate discuta cu fiica lui. „Știe de mine?”, vrea să afle el. „Știe ce e mai rău, de tatăl ei știe că a murit și aș vrea așa să rămână”, îi impune Victoria.

„Nu pot să cred că mi-ai ascuns asta. Mi-ar plăcea să o cunosc. Știi cine a comandat moartea Anei?”, adaugă Damian.

„Alexia”, răspunde ferm mama lor. Aceasta nu stă prea mult pe gânduri și merge să își confrunte fiica și îi dă o palmă.

„Am crescut o criminală. Și pentru că te simți abandonată și a nimănui, ai vrut să omori un om? Ba nu, doi! Chiar și o femeie însărcinată? Știi ce te face asta? Fix o criminală”, îi reproșează Victora Alexiei.

„Toată viața m-am simțit neiubită și neînțeleasă. Din cauza ta! Și ea e perfectă. Niciodată nu te-ai uitat la mine așa, și te miri că vreau să dispară?”, îi răspunde fiica ei.

Damian și Leo se întâlnesc pentru a discuta cele mai noi informații și astfel iese la iveală cel mai mare secret al Victoriei. „Ai știut că Ana e fata mea?”, întreabă Damian.

„Ana e fata Victoriei, nu a Olimpiei. Cred că e o confuzie la mijloc”, răspune Leo.

„O confuzie am făcut eu. Între ele. Ai știut? Minți. Atunci Basty știa. D-asta a vrut să o ajute pe Victoria fără să-mi spună. Leo, trebuie să știu adevărul. De 26 de ani, am o fată, pe care eu am nenorocit-o. Când ai luat-o de la spital, să o dai americanilor, eu am trimis poliția după tine și tu nu ai avut încotro și ai abandonat-o. Am crezut că tu și Basty ați vrut să mă trageți în piept, să faceți afaceri fără mine. Dar Basty știa, a vrut să-mi ascundă. Așa se explică tot. O să plătiți pentru asta. Amândoi”, spune tatăl Anei.

Ana merge în vizită la casa socială, însă Ionuț încă este supărat pe ea pentru ce a pățit Dumi. Tudor ia problema în propriile mâini și poartă o discuție cu fratele Anei ca de la bărbat la bărbat. Mai mult, el îi invită pe toți la nuntă pentru a-i face în ciudă Alexiei.

După ce Basty află că Alina și Toby voiau să facă dragoste, tatăl fetei îl trimite pe Leo a bar să îi spună băiatului să stea departe de aceasta. Ce nu știa Leo este că Tudor se afla acolo și îi ia apărarea fratelui Anei.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Episodul 23, 12 iunie 2025. Damian îi spune adevărul despre explozie Anei

Deranjată de comportamentul Alexiei, Victoria o amenință că o dă pe mâna poliției. Îi propune să anuleze nunta, iar în caz contrar, o va denunța. „Sună la poliție, și eu îi spun lu tata că Damian e tatăl Anei”, răspunde aceasta.

În același timp, Damian merge la casa socială pentru a-i dezvăluit adevărul Anei: „Alexia a comandat totul”.

În timpul pregătirilor pentru nuntă, Constance poartă o discuție deschisă cu nora ei: „Nu te plac. Te-ai schimbat, Victoria. Mi-ai promis ceva și nu te-ai ținut de cuvânt. Nu-ți mai aduci aminte? Când George te-a cunoscut, nu te-am plăcut. Erai pe pereți. Emoțional, acum înțeleg de ce, renunțaseși la un copil. Sacrificându-și cariera din Franța ca să rămână cu tine. Am sperat că atunci când a apărut Alexia o să vrea, măcar pentru ea să se întoarcă la Paris. Atunci am venit la tine, te-am rugat, te-am implorat să îl influențezi. Și mi-ai promis că așa o să faci”, i-a reamintit Constance.

La casa socială, Mama Lena s-a întors de la examene. Deși crede că s-a descurcat bine, aceasta este foarte afectată de relația dintre Geo și soția lui. Îngrijorarea ei o pune pe gânduri și pe Ana care își dă seamă ca nu merită să sacrifice dragostea vieții ei pentru Alexia care ar scăpa de ea cu prima ocazie.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Episodul 23, 12 iunie 2025. Ana oprește nunta lui Tudor cu Alexia

Nu durează mult până când Ana își dă seama că îl iubește prea mult pe Tudor și vrea să oprească nunta. Aceasta apelează la ajutorul fraților ei. Chiar înainte de a pleca spre eveniment, Ana îi dezvăluie lui Tudor că Alexia a vrut să o omoare.

„Credeam că dacă mă căsătoresc cu ea o să se oprească. Accidentul ăla de mașină, ea a fost la volan. Voia să dea peste tine. În tot timpul ăsta voiam să te protejez, dar se pare că Alexia nu se oprește”, îi mărturisește și el fetei.

Apoi, ei merg împreună acasă la Alexia pentru ca băiatul să poarte o conversație cu logodnica lui. „Pentru despărțirea noastră. Mi-aș dori să nu mă urăști, dar știu că e greu ce-ți cer. O iubesc pe Ana, ăsta e adevărul. Ar fi degeaba (n.r. căsătoria), nu te iubesc. Și nici nu vreau asta. Iubirea pentru ea m-a făcut să fiu sincer. O să fiu cu ea, doar cu ea”, îi spune Tudor.

În timp ce Alexia suferă, extrem de rănită de ce i-a spus cel care trebuia să îi devină soț, Ana și Tudor fug împreună. Deși toți încearcă să o împace, Alexia dezvăluie cel mai mare secret al mamei sale.

„Tata, tu știai că Damian e tatăl Anei? Spune, mama. Spune-ne și nouă ce secrete mai ai. Spune că bărbatul ăla e aici pentru tine, de fapt. Spune!”, îi strigă Alexia.

Și Leo îl confruntă pe Basty și vrea să afle de ce nu i-a spus că Ana e fata lui Damian. „Nu te preface că nu știi. Mi-a spus tot. În toți anii ăștia, mi-ai pus de multe ori viața în pericol, cu secretele tale de rahat. Te-am rugat să știm unul altul, să lucrăm împreună și tu ce-ai făcut? M-ai mințit. M-ai trădat. Am crezut că suntem ca niște frații, dar tu te-ai purtat ca o javră”, i-a spus acesta în timp ce a îndreptat un pistol căte el.

Nici la casa socială nu sunt vești bune. Mama Lena a aflat că a picat examenele ceea ce înseamnă că nu va mai putea fi mama lor.